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війна (56107) Ірпінь (319) Київська область (3131) Кулеба Олексій (136) Бородянка (71)

В Ірпені точаться важкі бої, залізничне сполучення з Києвом знищене, Бородянки майже нема, - голова Київської ОВА Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Ірпені точаться важкі бої, залізничне сполучення з Києвом знищене, Бородянки майже нема, - голова Київської ОВА Кулеба

На Київщині упродовж дня вдалося евакуювати певну кількість мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля.

Про це під час включення для "Україна 24" заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Друзі, українці, Бородянки нема: вона майже повністю знищена. Центр міста - це просто жах. На жаль, на сьогодні Бородянка знаходиться під контролем ворожих військ - ситуація там дуже важка.

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Стосовно житомирської траси: Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель - нам вдалося евакуювати певну кількість людей звідти. Залізничне сполучення знищене між Києвом й Ірпенем. В Ірпені точаться важкі бої", - йдеться в повідомленні.

Попри це, очільник ОВА висловив переконання, що "наші Збройні Сили відіб'ють ворога, і ми переможемо".

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Топ коментарі
+77
РоSSияне, вы выродки рода человеческого!!!
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05.03.2022 20:16
+25
У такій ситуації...

Немає бога крім Збройних Сил України,
І "Джевелін" пророк їх.
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05.03.2022 20:27
+23
Слава ЗСУ
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05.03.2022 20:18
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РоSSияне, вы выродки рода человеческого!!!
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05.03.2022 20:16 Відповісти
вряд ли человеческого.
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05.03.2022 22:44 Відповісти
Дуже шкода...
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05.03.2022 20:16 Відповісти
Слава ЗСУ
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05.03.2022 20:18 Відповісти
Господи, поможи!!!!!!!
Господи, подивись що коїться! Невже ти не можеш нічого зробити?
Невже ти сам так наляканий, що не знаєш як зупинити це жахіття?!
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05.03.2022 20:22 Відповісти
У такій ситуації...

Немає бога крім Збройних Сил України,
І "Джевелін" пророк їх.
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05.03.2022 20:27 Відповісти
Та він вже тисячоліттями спить... Сопить собі тихо так, що молитви всіх релігій не можуть його розбудити...
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05.03.2022 22:07 Відповісти
Будь прокляты свинособаки и их ******** и ******** их ********* и ******** их *********!!!!!!
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05.03.2022 20:24 Відповісти
Кацапы должны сдохнуть. Все, что сунулись сюда. И пленных брать совсем не надо. Хай кацапы сдохнут
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05.03.2022 20:28 Відповісти
да какой плен? идут бои за мирные города, убивают мирных жителей ...какая-то российская свинособака решит сдаться, это веди его, передавай своим - бесполезная трата времени...пара точных попаданий, выживет - останется калекой
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05.03.2022 20:55 Відповісти
А ватники вообще должны исчезнуть как вид - это крайне неудачная модификация человека.
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05.03.2022 22:06 Відповісти
Необходимо переносить войну на территорию врага, разными способами
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05.03.2022 20:31 Відповісти
Поки що рано. І сил немає і на своїй землі ми переможемо -вона нам допомагає, а в нього під ногами горить. І тилу в нього немає тут.
Потім побачимо.
А зараз потрібно максимально швидко його знищити. Весна іде. В поля пора.
Проблеми з продовольством будуть.
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05.03.2022 20:37 Відповісти
та принаймні - причому в перші два дні - треба було підривати міст керченський! і глушити по кримським перешийкам - ями там залишати!!! і в генічеську бахнути... жаль. правда, тих, хто до Стрєлкового жив... то можна було там в вузькому перешийку теж бахнути... хай би з морем зьезданалось. Був би не пів острів, а український острів Крим....
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05.03.2022 22:10 Відповісти
Их всех убьют. Слава Украини!
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Нету российской федерации. Есть РФФ рашистская фашистская федерация.
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05.03.2022 20:34 Відповісти
там бабы в рашке еще более упоротые чем мужики эти пленные плачут сожалеют типа - а мамаши ихние - молодец сынок ты защищаешь рассию
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05.03.2022 21:38 Відповісти
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05.03.2022 20:49 Відповісти
Це не ворожа армія, там нема солдатів, це банда терористів та мародерів *****, яких треба знищувати, чим швидше, тим менше вони накоять біди.
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05.03.2022 21:41 Відповісти
Хай Права допоможе нам! Ми шануємо Простір і Його Закони!
Тому перемога над ордою буде за нами!
Слава Українському Війську!!!
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06.03.2022 00:59 Відповісти
 
 