В Ірпені точаться важкі бої, залізничне сполучення з Києвом знищене, Бородянки майже нема, - голова Київської ОВА Кулеба

На Київщині упродовж дня вдалося евакуювати певну кількість мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля.

Про це під час включення для "Україна 24" заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Друзі, українці, Бородянки нема: вона майже повністю знищена. Центр міста - це просто жах. На жаль, на сьогодні Бородянка знаходиться під контролем ворожих військ - ситуація там дуже важка.

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Стосовно житомирської траси: Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель - нам вдалося евакуювати певну кількість людей звідти. Залізничне сполучення знищене між Києвом й Ірпенем. В Ірпені точаться важкі бої", - йдеться в повідомленні.

Попри це, очільник ОВА висловив переконання, що "наші Збройні Сили відіб'ють ворога, і ми переможемо".

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