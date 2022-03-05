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Маленька дівчинка повторювала "Я люблю тебе, український солдате", - військовий про евакуацію цивільних
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисник України розповів, як виносив маленьку дівчинку на руках із зони бойових дій.
Зворушливу історію розповів у фейсбуці Євген Ісаєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо її дослівно.
"Сьогодні, виносячи маленьку дівчинку на руках з зони ведення бойових дій. Почув слова, від яких просто ком в горлі, і сердце так різко стиснуло у грудях, що то ппц.
Маленька дівчинка крізь сльози на фоні пострілив, вибухів, вжимаясь в мене своїми маленькими ручками, повторювала, як мантру:
- Я люблю тебе. Український солдате. Дуже-дуже сильно люблю!!!
Я біжу з нею на руках (забувши навіть за поранення ноги з 2014), а вона плаче й повторює, плаче й повторює…
Ось чому ми виграємо цю війну!
Навіть й додати нічого…", - написав він.
Топ коментарі
+57 Семен Шкаралупа
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+45 Віталій Турченюк
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+42 василь лялик
показати весь коментар05.03.2022 20:17
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