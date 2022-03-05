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Маленька дівчинка повторювала "Я люблю тебе, український солдате", - військовий про евакуацію цивільних

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маленька дівчинка повторювала

Захисник України розповів, як виносив маленьку дівчинку на руках із зони бойових дій.

Зворушливу історію розповів у фейсбуці Євген Ісаєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо її дослівно.

"Сьогодні, виносячи маленьку дівчинку на руках з зони ведення бойових дій. Почув слова, від яких просто ком в горлі, і сердце так різко стиснуло у грудях, що то ппц.

Маленька дівчинка крізь сльози на фоні пострілив, вибухів, вжимаясь в мене своїми маленькими ручками, повторювала, як мантру:

- Я люблю тебе. Український солдате. Дуже-дуже сильно люблю!!!

Я біжу з нею на руках (забувши навіть за поранення ноги з 2014), а вона плаче й повторює, плаче й повторює…

Ось чому ми виграємо цю війну!

Навіть й додати нічого…", - написав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+57
І ми їх любимо! Бережи їх, Боже...
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05.03.2022 20:16
+45
Уся Україна говорить "Я люблю тебе. Український солдате. Дуже-дуже сильно люблю!!! Бережи тебе, Боже, український Солдате!
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05.03.2022 20:21
+42
Сльози на очах...
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05.03.2022 20:17
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І ми їх любимо! Бережи їх, Боже...
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05.03.2022 20:16 Відповісти
Навіть додати немає чого. Бо слів бракує. Бережи, Господи, наших захисників!
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05.03.2022 20:23 Відповісти
Сльози на очах...
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05.03.2022 20:17 Відповісти
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05.03.2022 20:19 Відповісти
Уся Україна говорить "Я люблю тебе. Український солдате. Дуже-дуже сильно люблю!!! Бережи тебе, Боже, український Солдате!
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05.03.2022 20:21 Відповісти
и мы вас всех любим, Украинские Солдаты, оставайтесь живыми...
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05.03.2022 20:22 Відповісти
весь мир любить тебе - україньский солдате!
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05.03.2022 20:23 Відповісти
Смерть люта ворогам!
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05.03.2022 20:27 Відповісти
путина на кол !!!
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05.03.2022 20:30 Відповісти
Ми любимо вас, українські солдати, ви наші Герої, наша опора та надія! Віримо в вас!!! Героям Слава!!!💛💙💛💙💛💙💛💙🙏🇺🇦
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05.03.2022 22:12 Відповісти
Повертайся живим, Український Солдате.

Хай тебе боронить Небо !
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06.03.2022 06:32 Відповісти
 
 