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полонені (1938) Арестович Олексій (372)

Ми – воїни світла, ми не фашисти, - Арестович закликав гуманно поводитися з російськими полоненими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми – воїни світла, ми не фашисти, - Арестович закликав гуманно поводитися з російськими полоненими

Радник керівника ОП Олексій Арестович висловився про Женевську конвенцію та про те, як треба поводитися з полоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у ефірі одного з каналів. 

"Ненависть до них (військовополонених) зрозуміла. Вони бомблять мирні міста, від них гинуть мирні жителі, діти тощо. Але. Ми європейська армія, європейської держави. Категорично забороняється варварське поводження з полоненими.

По-перше, це нас розлюднює. А у війні дуже важливо тримати правильний стан свідомості. Ми – воїни світла, ми не фашисти. Не уподібнюйтеся сатани, бо це означає програти сатани. Навіть якщо залишитися живими.

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Другий момент. Наші західні партнери дуже негативно реагують на такі факти. Лише Женевська конвенція. Виставляючи видосики із "залихватськими" допитами, ви серйозно посилюєте тих людей на заході, які кажуть, що "ага, Україна порушує Женевську конвенцію, вчиняє військові злочини, не все так однозначно" та інше. І ж уряди заходу під тиском відповідних лобі ставлять питання про те, що "Ну як вам тепер допомагати? Складно буде.

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Максимум, що ви можете запитати по Женевській конвенції це номер військової частини, його ім'я та прізвище і на цьому все. Далі лише спеціальні органи ведуть відповідне дізнання.

Пам'ятайте, що в Україні працює прокуратура у кримінальних справах та військові злочини – це звинувачення, які можуть бути пред'явлені й Україні. Давайте залишатись людьми.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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05.03.2022 20:28
+24
Их казнить нужно а не кормить когда в блокадных городах голодают люди!!!
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05.03.2022 20:22
+20
Женевская конвенция следует по направлению за руским кораблем!!!
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05.03.2022 20:23
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У кацапів немає совісті ,ту конвенцію можно спалити разом з бедапештським меморандумом.Як би захватила того пілота у полон , нігтями та зубами рвала би ,щоб **** довго подихав,бо бистра смерть для нього подарунок.
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05.03.2022 20:57 Відповісти
Я ж написав, що конвенція починає діяти ПІСЛЯ ТОГО як ворог береться у полон...
А стосовно того, чи брати ворога у полон чи ні в тій чи іншій ситуації, конвенція нічого не каже...
Хіба що про те, що командир не має права віддати НАКАЗ НЕ БРАТИ У ПОЛОН.
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05.03.2022 21:04 Відповісти
Они должны сдаваться в плен, а не отстреливаться до последнего.
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05.03.2022 21:08 Відповісти
По отношению к оркам гуманизм и всякие конвенции нонсенс и глупость.
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05.03.2022 21:14 Відповісти
а лучше всего расстреливать при попытке к бегству.
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05.03.2022 22:23 Відповісти
Для тих,хто ведеться на вскукарєки рпшистмької ботви та корисних ідіотів,"трєбующіх вазмездія":
НАДМІРНА ЖОРСТОКІСТЬ ДО ПОЛОНЕНИХ МОТИВУЄ ВОРОГА ДО ЗАПЕКЛОГО ОПОРУ,ЩО КОШТУВАТИМЕ ПІДРОЗДІЛАМ ЗСУ ЗАЙВИХ ВТРАТ.
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05.03.2022 21:15 Відповісти
Всі конвенціі виходять з простої европейської раціональності та практичності: якщо катувати і розстрілювати полонених, то ворог перестає здаватися і починає відчайдушно боротися за життя. І навпаки, чим гуманніше поводження, тим легше ворог здається у полон.
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05.03.2022 21:17 Відповісти
тільки не до цих варварів, вони з іншого світу
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05.03.2022 21:27 Відповісти
Хай цей г....дон піде на фронт, побачить смерті та розриви бомб, а тоді хай гуманно до них ставиться, щось дуже йому їх шкода. Психолог хренов.
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05.03.2022 21:25 Відповісти
НАДМІРНА ЖОРСТОКІСТЬ ДО ПОЛОНЕНИХ МОТИВУЄ ВОРОГА ДО ЗАПЕКЛОГО ОПОРУ,ЩО КОШТУВАТИМЕ ПІДРОЗДІЛАМ ЗСУ ЗАЙВИХ ВТРАТ. Ти хочеш зайвих втрат? Чому? На кого працюємо?
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05.03.2022 21:33 Відповісти
Вони не підпадають під Женевську конвенсію, бо у москалів не війна, а спецоперація. Вони не мають статусу полонених, вони терористи. А з терористами військові знають, що робити. То ж люся не скигли
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05.03.2022 21:37 Відповісти
Ну да, годували їх, лікували, і вони зайчиками стали, не стріляють мирних, не грабують на трасі Суми-Київ, ріжуть шини, щоб люди в полі замерзами, ну прямо одна доброта від них. Наші до них ще добре ставляться, може тільки словами виплескують те, що накопилось, а працюю я за Україну.
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05.03.2022 21:39 Відповісти
От і добре. Ми розберемось з усіма і люто покараємо військових злочинців. Саме злочинців,а не сцикунів з розбитих колон,що не чинять опору.
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05.03.2022 21:51 Відповісти
Так з полоненими треба поводитись гуманно.Просто треба утілізувать их до того як вони станут полоненими .
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05.03.2022 21:39 Відповісти
Все правильно. Давно назріло розяснення з цих питання. Є випадки як дуже неправильно ведуть себе наші з полоненими та ще й на камери. Пора покласти край. Ми армія світла і європейська нація.
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05.03.2022 22:25 Відповісти
Люди, досить зраду розводити - просто було сказано, що із вже взятими в полон треба поводитися гуманно.
Інша справа, кожен має вирішувати, брати когось в полон чи не брати....
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06.03.2022 07:30 Відповісти
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