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Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку: Водночас пеня та штрафи не нараховуватимуться

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Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку: Водночас пеня та штрафи не нараховуватимуться

Громадян України не звільнено від платежів за комунальні послуги, кредити, мобільний зв‘язок.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються. Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня. Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації", - йдеться в повідомленні.

Водночас, смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
владельцы разбомбленных квартир и сгоревших многоэтажек в этом сомневаются...
как и сидящие в подвалах или выехавшие в никуда ...
еще напомните про нулевую декларацию...
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05.03.2022 20:38
+25
Ахмет и Беня своего не упустят -- помощнички в войне. а где блин брать деньги ?
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05.03.2022 20:35
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а розбомблена квартира?
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05.03.2022 20:34 Відповісти
У Меня вот вопрос к Юре -- Это СЕРЬЕЗНО или какой то *** прикол
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05.03.2022 20:37 Відповісти
Принесите справочку в домуправление - посмотрим, чем можно помочь
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05.03.2022 20:40 Відповісти
не удержался
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05.03.2022 20:53 Відповісти
Хм... А ну, скажіть "паляниця"!
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05.03.2022 20:34 Відповісти
В Белгороде прогремело два взрыва
https://t.me/c/1307866449/6123
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05.03.2022 20:35 Відповісти
Хотят наверное вслед за раССейским кораблём.
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05.03.2022 20:35 Відповісти
Ахмет и Беня своего не упустят -- помощнички в войне. а где блин брать деньги ?
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05.03.2022 20:35 Відповісти
А де зараз, вибачте, Ахмед і Бєня?
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05.03.2022 20:47 Відповісти
владельцы разбомбленных квартир и сгоревших многоэтажек в этом сомневаются...
как и сидящие в подвалах или выехавшие в никуда ...
еще напомните про нулевую декларацию...
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05.03.2022 20:38 Відповісти
АКЦИЯ - заплати за коммуналку и жри землю месяцев через пару так, потому что резервы денежные закончатся
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05.03.2022 20:39 Відповісти
ИДИОТЫ!!!
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05.03.2022 20:40 Відповісти
Чому ідіоти? Навпаки, зовсім не дурні люди.
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05.03.2022 20:44 Відповісти
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05.03.2022 20:40 Відповісти
Навіть цікаво, а чи буде хтось, хто прочитав крім заголовка ще й статтю
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05.03.2022 20:43 Відповісти
Прочитали. Скільки ще триватиме війна - невідомо, але на днях не закінчиться в будь-якому разі, в куйла ресурсів ще достатньо. А коли ти кілька місяців посидиш без роботи і, відповідно, без зарплати, а потім, після закінчення війни, отримаєш за весь цей час платіжку за комуналку - отоді прозрієш...
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05.03.2022 20:52 Відповісти
На відміну від тебе я постійно прозрівший!
І вже зараз планую, як правильно вийти зі складної ситуації за даних обставин!
Не скилю!
А зарплата була 7000.00 грн.
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05.03.2022 21:03 Відповісти
Молодець.
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05.03.2022 21:12 Відповісти
При чем здесь твоя зарплата. Так неправильно и так не должно быть . Кто то воюет кто без работы а эти сидят барыши считают . Если Гудок и Беня не возьмут на себя эти расходы так пусть идут в сраку все вернуть государству .Благодетели пеню они не будут считать - ТЬФУ КРЫСЫ
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05.03.2022 21:56 Відповісти
Пане Гном,часи не сплати комуналки в Україні вже були.Накопичуєш борг,а потім робиш реструктиризацію боргу.Або одержиш субсидію,або проплатиш на протязі решти життя.За щось же треба жити...
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05.03.2022 21:30 Відповісти
Это шутка?
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05.03.2022 20:44 Відповісти
Дідько!
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05.03.2022 20:46 Відповісти
Главное, что бы задним числом по тарифам ЄС, "без пени" не пересчитали.
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05.03.2022 20:48 Відповісти
Скоріше за все, так воно і буде, бо Ахмету і Бєні потрібні будуть додаткові кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури. Ти ж не такий наївний, щоб вірити, що на це вони витрачатимуть власні гроші, вже награбовані раніше в українського народу.
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05.03.2022 20:57 Відповісти
В период войны вообще такое писать слов нет -- Очень хотелось бы услышать пана главного редактора ... Он хоть в курсе шо тут малюют
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05.03.2022 22:01 Відповісти
За що заплатили, про те і пишуть)))
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06.03.2022 01:32 Відповісти
Сейчас в стране военное положение. Бизнес остановлен. Большинство украинцев защищают Родину в армии, тер обороне и т.д. Какие кредиты и комуналка, вы чего ох*ели? Государство обязано помочь с этими вопросами
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05.03.2022 20:49 Відповісти
Ага, чекай допомоги. Гундос, коли закінчиться війна і оклигає від переляку, знову осміліє і ще раз заявить: "я вам нічєго нє должен".
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05.03.2022 21:01 Відповісти
Ахметка - підар проросійскій, зрадник і спекулянт, ФСБшна кансерва, гопота непижджена!!!!!
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05.03.2022 20:50 Відповісти
Спасибі, благодетели вы наши
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05.03.2022 20:50 Відповісти
Войенные действия - ФОРС МАЖОР !
Формально, в гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности.
Фсё.
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05.03.2022 20:50 Відповісти
Пусть не забудут акциз на слакую газированную сигареты и т.д
Барыги
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05.03.2022 20:50 Відповісти
А зраднику Медведчуку надали можливість під час війни виїхати в РФ з награбованими мільйонами.
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05.03.2022 20:51 Відповісти
ПТН-ХЛО пусть теперь платит.
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05.03.2022 20:51 Відповісти
Не, ну я закинул по пару сотен за свет, газ, воду только потому, что персоналу платить с чего-то нужно, аварии устраняют все же.
А вот в жек не платил - твари так подвалы и не оборудовали...
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05.03.2022 20:54 Відповісти
А как насчет списания всех долгов? Внешние долги просите списать, а для народа не надо? Народ не пострадал?
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05.03.2022 20:56 Відповісти
Это просто жесть...
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05.03.2022 20:57 Відповісти
Ну тоді хай починають вивозити сміття і ремонтувати підʼїзди
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05.03.2022 21:01 Відповісти
путин вам заплатит за коммуналку,крохаборы вы ******!!!
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05.03.2022 21:20 Відповісти
Ну взагалі воєнний стан це форс мажор....
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05.03.2022 21:32 Відповісти
Спим одетыми , в страхе за своих детей семью , под звуки серенад сирен.. Военное положение комендантский час . Как прожить до завтра и что будет завтра ??? Анальгина в аптеках нет , не говоря о другом... Думать о победе нужно над Фашисткой Рашей . И обнулении всех долгов.. Ждем победу . Нужна жизнь с чистого листа. Слава Украине !!! Победа будет за нами !!!!!
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05.03.2022 21:32 Відповісти
У команды Нелоха совсем кукуха поехала.
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05.03.2022 21:41 Відповісти
Падлы, найдите медветчука , точно не заплатил и ********
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05.03.2022 22:00 Відповісти
японцы, после даже проигранной войны, выдавали кредиты под нулевой процент.
Уверен, что в Украине, после победы, проценты повысят.
О Рашке и базара нет... там чудеса, там леший бродит, там путин на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы Лаврова и друзей...
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05.03.2022 22:09 Відповісти
Це зрада чи перемога?🤔
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05.03.2022 22:12 Відповісти
А бабло звідки брати, тварини дикі?
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05.03.2022 23:28 Відповісти
А ***** і подирніше в рот комунальникам не дати?! За що люди воюють зараз? Щоб потім мати змогу в тридорого купувати український газ, світло, воду??? Пішли в тому напрямку, що і воєнний корабель. Запитайте суки у громадян ОАЕ чи вони платять комуналку!!!! А живуть як в раю!!!! Ні, після війни все буде по іншому, олігархи будуть платити за простий народ!!!
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06.03.2022 01:29 Відповісти
Сидиш у підвалі та обов'язково платиш комуналку та відсотки по кредитах. Це "цікава" перспектива
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06.03.2022 12:46 Відповісти
 
 