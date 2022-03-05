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Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку: Водночас пеня та штрафи не нараховуватимуться
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Громадян України не звільнено від платежів за комунальні послуги, кредити, мобільний зв‘язок.
Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.
"Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються. Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня. Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації", - йдеться в повідомленні.
Водночас, смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися.
Топ коментарі
+27 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар05.03.2022 20:38
+25 Василий СПРУТ
показати весь коментар05.03.2022 20:35
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Будь ласка, зачекайте...
https://t.me/c/1307866449/6123
как и сидящие в подвалах или выехавшие в никуда ...
еще напомните про нулевую декларацию...
І вже зараз планую, як правильно вийти зі складної ситуації за даних обставин!
Не скилю!
А зарплата була 7000.00 грн.
Формально, в гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности.
Фсё.
Барыги
А вот в жек не платил - твари так подвалы и не оборудовали...
Уверен, что в Украине, после победы, проценты повысят.
О Рашке и базара нет... там чудеса, там леший бродит, там путин на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы Лаврова и друзей...