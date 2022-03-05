Російські окупанти йдуть в наступ на Луганському напрямку, ворог несе значні втрати, - 24-та ОМБр

На Луганщині, вздовж всієї лінії бойового зіткнення, російські окупанти, під прикриттям танків, розпочали атаки піхоти.

Про це у Facebook повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила, передає Цензор.НЕТ.

"Українські захисники стійко та мужньо утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского миру". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників.

Зокрема, сьогодні, до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позиції доставлено понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більша частина – з Попаснянського напрямку", - йдеться в повідомленні.

Всі вони переважно у важкому стані: чисельні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук тощо. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса".

"Відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства. Таке реальне обличчя "русского миру" - горе, страх та смерть, що несуть з собою "освободители" з росії", - додали в ОМБр.

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