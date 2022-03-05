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Російські окупанти йдуть в наступ на Луганському напрямку, ворог несе значні втрати, - 24-та ОМБр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти йдуть в наступ на Луганському напрямку, ворог несе значні втрати, - 24-та ОМБр

На Луганщині, вздовж всієї лінії бойового зіткнення, російські окупанти, під прикриттям танків, розпочали атаки піхоти.

Про це у Facebook повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила, передає Цензор.НЕТ.

"Українські захисники стійко та мужньо утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского миру". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників.

Зокрема, сьогодні, до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позиції доставлено понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більша частина – з Попаснянського напрямку", - йдеться в повідомленні.

Всі вони переважно у важкому стані: чисельні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук тощо. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса".

"Відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства. Таке реальне обличчя "русского миру" - горе, страх та смерть, що несуть з собою "освободители" з росії", - додали в ОМБр.

Також читайте: У МЗС РФ заявили про побиття російського дипломата у Вільнюсі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
українська м'ясорубка "руського миру"
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05.03.2022 20:45
+31
в 2014 впускаєш до себе паРашу

в 2022 паРаша кидає тебе в м'ясорубку
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05.03.2022 20:46
+15
Бережи вас Всесвіт, Українські Воїни!

Хто на вас йде - знищіть всіх.
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05.03.2022 20:47
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українська м'ясорубка "руського миру"
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05.03.2022 20:45 Відповісти
Маразматик кремлевский все еще живет в 1945 когда советы засыпали врага горой трупов.
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05.03.2022 20:57 Відповісти
Не "руського" , а руского міра!!!! Величезна різниця !
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05.03.2022 20:58 Відповісти
Мардовского мира - руске.
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05.03.2022 21:01 Відповісти
навіть "рускава міра"
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05.03.2022 22:37 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 22:40 Відповісти
в 2014 впускаєш до себе паРашу

в 2022 паРаша кидає тебе в м'ясорубку
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05.03.2022 20:46 Відповісти
Бережи вас Всесвіт, Українські Воїни!

Хто на вас йде - знищіть всіх.
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05.03.2022 20:47 Відповісти
какому то фермеру повезёт , урожай будет писец какой хороший и на химию не потратился .
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05.03.2022 20:48 Відповісти
На такому "добриві" вражай може бути тільки через кілька років.
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05.03.2022 20:51 Відповісти
Поглубже закапать и чирваков вкинуть.
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05.03.2022 21:02 Відповісти
Мобилизованные?
Заградотряды сзади?
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05.03.2022 20:48 Відповісти
"В последний и решительный"? - женуть все м'ясо, що залишилось у Лухандонії?
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05.03.2022 20:49 Відповісти
Лугандонців взагалі в не жаліти, їхня значна вина в цьому.
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05.03.2022 20:49 Відповісти
Чепушилу и пасечника пустить впереди на лихих конях. Правда для чепушилы скорее лихого слона надо.
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05.03.2022 20:51 Відповісти
Як це не пардоксально але лднрівці це найбільш боєздатні війська рашостану
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05.03.2022 20:52 Відповісти
Сменили тактику войны в надежде сохранить остатки бронетехники. Ну чё там тактика методы Жюкова жива-бабы ещё нарожают. Походу план А путлера о молниеносном броске провалился. Приготовиться к мобилизации всему биомусору россии. Путлеру сегодня задавали вопрос с ужасом: будет ли всеобщая мобилизация ? Он сам в панике и истерике, походу никто не хочет идти мясом погибать.
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05.03.2022 20:53 Відповісти
А минометы нахрена.
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05.03.2022 21:03 Відповісти
Не будет, надеюсь, дебилизации полной. Они магазины и банки разгесут за пол дня, тогда ***** точно хана. Московиты лично на клочья раздерут. Там рулит сознанием холодильник.
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05.03.2022 21:11 Відповісти
Кацапи діють по методиці м'ясника Жукова...Солдат не жаліти,баби ще народять.
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05.03.2022 20:55 Відповісти
Последняя гастроль?
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05.03.2022 20:55 Відповісти
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05.03.2022 20:56 Відповісти
Земля скловатою...
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05.03.2022 20:57 Відповісти
что с Мариком, что- то про него уже ничего не сообщают
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05.03.2022 21:02 Відповісти
Целый день пишут, орки не дали вывезти людей, обстреливали зеленые коридоры, а ***** уже отменил коридоры официально - мол по ним нацисты сунут.
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05.03.2022 21:13 Відповісти
У нас воздушная тревога. Опять бульбофюрер подключтлся?
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05.03.2022 21:14 Відповісти
Пишут освободили людей в диспансере на киевщине. Надеюсь кадыровцев прибили всех, террористы а не армия, бандюки без чего либо человеческого
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05.03.2022 21:17 Відповісти
от них просто избавляются как от ненужных больше гонят на убой
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05.03.2022 21:20 Відповісти
читав спогади одного німецького офіцера, під ржевом вони наклали вже ціле поле трупів трупи були в деяких місцях одні на одному купами але вони дальше лізли в атаку в тому місці де у німців була добре підготовлена оборона.... що його офіцери просто не могли зрозуміти чого не наступають на 20 км в іншому місці де б не був такий щільний вогонь.... і що на них кинули на конях і вони за 20хв всіх поклали але ніхто не звернув....
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05.03.2022 21:24 Відповісти
У них что сегодня день суицида?
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05.03.2022 21:33 Відповісти
Дідько їх знає... Може, то такий флешмоб у них - "Самонаї#нись хероєм"?
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05.03.2022 22:30 Відповісти
 
 