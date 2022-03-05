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Після зустрічі з Путіним ізраїльский прем'єр Беннет провів телефонну бесіду із Зеленським та полетів у Берлін
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Після таємної зустрічі в Росії між Володимиром Путіним та прем'єр-міністром Ізраїля Беннетом, останній вирушив до Німеччини, провівши перед цим розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твтіттері написав ізраїльский журналіст Барак Равід.
"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт розмовляв з президентом України Зеленським і проінформував його про зустріч з Путіним", - зазначив він.
Також він зазначив: "Ізраїльський прем'єр-міністр Беннетт їде з Москви до Берліна, щоб повідомити канцлера Німеччини Олафа Шольца про його зустріч з Путіним".
Топ коментарі
+40 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар05.03.2022 20:47
+34 Алекс Мышкевич
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+29 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар05.03.2022 20:47
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Будь ласка, зачекайте...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
утім, все в руках Діду Джо
Путіну зараз вкрай необхідно пом'якшити критичні види санкцій.
Бо мадам ПИ..ДА вже стукала в двері.
"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - сказал он.
А вписываться против, зачем? Какой профит для Казахстана?
Нужно мыслить здраво, Китай скорей захватит Россию своими войсками, чем будет дипломатично отказывать ей в сотрудничестве.
План может и был такой, а сейчас поняли, что могут только бомбить и бить ракетами средней дальности, во всём остальном обосрались. И заходя в разбомбленный город получают прямую путёвку вслед за кораблём от вылезшего из убежишь населения.
Тем более, что часть ядерного оружия Израиля на подводных лодках, местонахождение которых враг не знает...
Кто знает, может быть Беннет поможет Путину слезть с дерева, гарантируя ему безопасность, при условии прекращения войны...
А теперь полетел с немцами договариваться шобы гавнофюрера отмыть? Да и пусть, главное чтобы этот ужас закончился и не гибли больше украинцы. А фюрерка всё равно так или иначе раньше или позже грохнут.