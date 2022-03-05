УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11700 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
44 758 87
Зеленський (17376) Путін (21420) Беннет (22) Шольц Олаф (714)

Після зустрічі з Путіним ізраїльский прем'єр Беннет провів телефонну бесіду із Зеленським та полетів у Берлін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після зустрічі з Путіним ізраїльский прем'єр Беннет провів телефонну бесіду із Зеленським та полетів у Берлін

Після таємної зустрічі в Росії між Володимиром Путіним та прем'єр-міністром Ізраїля Беннетом, останній вирушив до Німеччини, провівши перед цим розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твтіттері написав ізраїльский журналіст Барак Равід. 

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт розмовляв з президентом України Зеленським і проінформував його про зустріч з Путіним", - зазначив він. 

Також він зазначив: "Ізраїльський прем'єр-міністр Беннетт їде з Москви до Берліна, щоб повідомити канцлера Німеччини Олафа Шольца про його зустріч з Путіним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Розмова була. Заяв не буде", - Пєсков про перемовини Путіна і Беннета

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Хоче домовитись про безпольотну зону над єврейськими цвинтарями
показати весь коментар
05.03.2022 20:47
+34
щось мені цей Нафталін не подобається, тим більше на пару з ковбасником Шолцем.
утім, все в руках Діду Джо
показати весь коментар
05.03.2022 20:47
+29
І що це Беннет скаже у Берліні - я путіна відєл!
показати весь коментар
05.03.2022 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.03.2022 20:47 Відповісти
Хоче домовитись про безпольотну зону над єврейськими цвинтарями
показати весь коментар
05.03.2022 20:47 Відповісти
і сєногогами
показати весь коментар
05.03.2022 21:00 Відповісти
Уже договорился. Днепрожb!довск бомбить не будут
показати весь коментар
05.03.2022 21:30 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.03.2022 22:39 Відповісти
І що це Беннет скаже у Берліні - я путіна відєл!
показати весь коментар
05.03.2022 20:47 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 21:03 Відповісти
Скаже, я сидів з ним на 15 метрах а не на 30 як ти з макроном
показати весь коментар
05.03.2022 21:05 Відповісти
отож бо, допанувались українці до самого краю !
показати весь коментар
05.03.2022 20:48 Відповісти
надо было в школе лучше учится и книжки правильные читать - что бы карая не было
показати весь коментар
05.03.2022 23:08 Відповісти
щось мені цей Нафталін не подобається, тим більше на пару з ковбасником Шолцем.
утім, все в руках Діду Джо
показати весь коментар
05.03.2022 20:47 Відповісти
Про Бориса теж не забувай.
показати весь коментар
05.03.2022 21:02 Відповісти
Мо теж еврей у енному колiнi
показати весь коментар
05.03.2022 21:20 Відповісти
Жо на ладан дише. Його місце - на концерті кабздона. Правда тоді лівацького покидька на посту замінить харіс, а це ше гірше ніж жо. Тільки куди вже гірше.
показати весь коментар
05.03.2022 22:25 Відповісти
"Провів тайну зустріч" - капец))) Интересно с какой целью?
показати весь коментар
05.03.2022 20:49 Відповісти
и полетел на "тайную вячерю"
показати весь коментар
05.03.2022 21:01 Відповісти
А на что в Москву лететь?) Мог и с Израиля поговорить, Путина то нет сейчас там, а общался министр по монитору видеосвязи, который охраняли 5 бэтэеров, 12 бодигардов и взвод снайперов, безопастность превыше всего.
показати весь коментар
05.03.2022 20:51 Відповісти
Хитрован однако,хуйло типа в москве,огада,но мулька зачетная...
показати весь коментар
05.03.2022 21:00 Відповісти
надеюсь, он удостоверился лично, шо у ***** крыша протекла и летит сообщить об этом Шольцу
показати весь коментар
05.03.2022 20:51 Відповісти
Якась мутка. Або на користь Україні,аба повна *****.
показати весь коментар
05.03.2022 20:52 Відповісти
Поїхав Шольца лякати страшилками, які наслухався.
Путіну зараз вкрай необхідно пом'якшити критичні види санкцій.
Бо мадам ПИ..ДА вже стукала в двері.
показати весь коментар
05.03.2022 21:05 Відповісти
Какая-то дурацкая фраза - полетел в Германию к Шольцу, чтобы сказать, что он у путина был.
показати весь коментар
05.03.2022 20:52 Відповісти
"Дно пробито и чайник свистит" - доповів Беннетт
показати весь коментар
05.03.2022 20:52 Відповісти
Казахстан придерживается нейтралитета в конфликте России и Украины, не поддерживая ни одну из сторон, заявил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - сказал он.
показати весь коментар
05.03.2022 20:53 Відповісти
Самый трезвый ответ с казахского дивана.
показати весь коментар
05.03.2022 21:04 Відповісти
Почему? Получается что и Украина в чем-то виновата? Так не пойдет!
показати весь коментар
05.03.2022 21:40 Відповісти
Просто с дивана лень разбираться. По новостям со всего мира видно что пыня в жопе, вписываться за него никак нельзя - санкции, но вроде есть с ним договоренности, но хер на них, у него есть проблемы похуже.

А вписываться против, зачем? Какой профит для Казахстана?
показати весь коментар
05.03.2022 21:45 Відповісти
Вернее - общеизвестная азиатская хитрожопость?!
показати весь коментар
05.03.2022 22:18 Відповісти
Не забываем, что Китай пока "негласно" поддерживает Россию, а это первый в мире производитель ВСЕГО.
показати весь коментар
05.03.2022 22:26 Відповісти
И Китай это не корпорация зла/добра, это страна с населением в 1млрд и на этом всё. Этого достаточно, что бы осознать нашу ничтожность на фоне Китая.
показати весь коментар
06.03.2022 03:51 Відповісти
т а якого дивану, вони з китайцями чаї ганяють і уйгурів разом плющать. Вписатись Кетай не дає.
показати весь коментар
05.03.2022 22:50 Відповісти
Ще раз. Китай нам не друг, но Китай производит вообще, всё чем мы пользуемся. Россия для Китая это и рынок сбыта и бескрайний ресурс.
Нужно мыслить здраво, Китай скорей захватит Россию своими войсками, чем будет дипломатично отказывать ей в сотрудничестве.
показати весь коментар
05.03.2022 22:55 Відповісти
потом скажут, мы же низнали, неожидали
показати весь коментар
05.03.2022 20:57 Відповісти
Карту купи лапоть...
показати весь коментар
05.03.2022 20:58 Відповісти
То что ты бредишь я и без карты вижу..
показати весь коментар
05.03.2022 20:59 Відповісти
ну і де?
показати весь коментар
05.03.2022 21:14 Відповісти
Ніхто. Тільки ти. Бути тобі новим начальником Генштабу.👏
показати весь коментар
05.03.2022 21:00 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 22:11 Відповісти
Да некому котёл делать и нечем. 8 лет готовили армию Украины силами наёмников к реальному столкновению и сейчас пытаются тужится в тактику.

План может и был такой, а сейчас поняли, что могут только бомбить и бить ракетами средней дальности, во всём остальном обосрались. И заходя в разбомбленный город получают прямую путёвку вслед за кораблём от вылезшего из убежишь населения.
показати весь коментар
05.03.2022 21:09 Відповісти
Провели переговоры лидеры двух ядерных стран, террористы уважают силу, Израиль , воюет 70 лет, сегодня, находится в состоянии войны с Ираном, Сирией, Ливаном...
Тем более, что часть ядерного оружия Израиля на подводных лодках, местонахождение которых враг не знает...
Кто знает, может быть Беннет поможет Путину слезть с дерева, гарантируя ему безопасность, при условии прекращения войны...
показати весь коментар
05.03.2022 20:56 Відповісти
Видать дальше по отработанной схеме концлагеря начнутся..
показати весь коментар
05.03.2022 20:57 Відповісти
тільки одне питання ,він зеленському звонив із кабінета путина ?
показати весь коментар
05.03.2022 20:58 Відповісти
Странная движуха какая-то. Беннет этот вдруг выскочил..к путлеру..потом к продажной немчуре.. Пахнет жареным.
показати весь коментар
05.03.2022 20:58 Відповісти
Скорей ***** завоевал кучу.
показати весь коментар
05.03.2022 21:28 Відповісти
херня это все - дело скорее всего помимо финансов и безопасности - в зерне точнее в посевной если ее не провести в сроки в Украине да еще санкции на рашке то на земле начнет голод а за ним факткически геноцид
показати весь коментар
05.03.2022 23:43 Відповісти
где? в каких районах?
показати весь коментар
05.03.2022 23:54 Відповісти
не надо с ними разбираться через неделю им отдадут приказ идти на х..й
показати весь коментар
06.03.2022 00:00 Відповісти
Чтоб он вечно у своей стены родимой рыдал, потому как для Украины (где, безусловно, и невинные евреи плачут- страдают от агрессора) "Щит" свой нужный нам зажал!
показати весь коментар
05.03.2022 20:59 Відповісти
Забрал у ***** виолончель Ролдугина с начинкой за то, что заблокировал продажу Украине "Железного купола".
показати весь коментар
05.03.2022 21:02 Відповісти
а шо ***** в мацкву вернулся??? чисто пагаварить с нафталином??? или ***** там уже ничего не решает...как-то все стремно...
показати весь коментар
05.03.2022 21:08 Відповісти
они в бункере были - дневного света то не видно
показати весь коментар
05.03.2022 23:44 Відповісти
Хороший знак!Может канцлер Германии ,наставит его на путь УСТИНЫ…,у немцев ведь получилось .после долгих дискуссий они приняли МУДРОЕ решение поставлять оружие и изменить свои отношения к Раше..
показати весь коментар
05.03.2022 21:12 Відповісти
Пані Шанна, зніміть рожеві окуляри.Якщо вірити нашому Сенченко,то німчура присилає нам 2000 комплетів іржавих,ще ГДР, ракет,нікому не потрібний металлолом. Скандали з поставками тільки почалися...А американська Шелл продовжує купувати у кацапів нафту. Слава Україні.
показати весь коментар
05.03.2022 21:25 Відповісти
Ещё добавь, как они у *********** газпромового корыта кормились. И про NS2 добавь.
показати весь коментар
05.03.2022 21:38 Відповісти
пипец как я вы дура
показати весь коментар
05.03.2022 23:45 Відповісти
Израиль не поддержал санкциями Украину. И все эти мутные переговоры имеют одну цель - спасти ***** и козломордых от полного краха, ну конечно под гуманистическим соусом
показати весь коментар
05.03.2022 21:17 Відповісти
нам пох..й - всеравно заберем все свое - землю деньги и душу путлера
показати весь коментар
05.03.2022 23:47 Відповісти
Пообіцяв )(уйлу зробити обрєзаніє до самої шії
показати весь коментар
05.03.2022 21:19 Відповісти
І Ісус ,і Іуда були евреями. А яке різне ставлення...
показати весь коментар
05.03.2022 21:24 Відповісти
Карта панове ложится так ,что ******** мы разгромим полюбасу а эти пусть себе летают ,наше дело ********* кацапов и справу цю мы робим гарно ..
показати весь коментар
05.03.2022 21:27 Відповісти
ну якщо українці - не треба відповідати за всіх! це перше, а друге - на скільки я знаю, мова українців є - українська! я іноземець і намагаюся спілкуватися з українцями їх рідною мовою - це називається = повага! а якщо українці дозволяють собі на своїх ресурсах в важкі часи використовувати між собою мову ворога, це називається - відсутність самоповаги... точку зору людей, в яких відсутня самоповага = не можна сприймати серьозно, тому відповідати треба виключно за себе
показати весь коментар
05.03.2022 21:56 Відповісти
иди ты на хер провокатор кацапский
показати весь коментар
05.03.2022 23:50 Відповісти
те украинцы которые пытались по бывать(вьехать) в Израиль скорее ненавидят эту страну
показати весь коментар
05.03.2022 23:49 Відповісти
Небось предлагал чокнутому фюрерку политическое убежище и гарантии неприкосновенности в обмен на окончание войны?
А теперь полетел с немцами договариваться шобы гавнофюрера отмыть? Да и пусть, главное чтобы этот ужас закончился и не гибли больше украинцы. А фюрерка всё равно так или иначе раньше или позже грохнут.
показати весь коментар
05.03.2022 22:15 Відповісти
он должен ответить лично и вся его конченная страна упоротых ублюдков рашка
показати весь коментар
05.03.2022 23:52 Відповісти
через який кордон Беннет полетів з Мосцкви до Берліна - однозначне питання ?
показати весь коментар
05.03.2022 22:26 Відповісти
Как сообщает портал Walla, примерно в 8 часов утра Беннет вылетел из Израиля на частном самолете, который в основном используется спецслужбами. Поездка в Москву готовилась несколько дней и состоялась с одобрения США, ведома Германии, Франции и Украины. Как сообщает "Кан", украинская сторона приветствовала возможность израильского посредничества. Руководство Турции также было посвящено в тайну встречи Беннета и Путина и предоставило свое воздушное пространство для пролета негосударственного израильского самолета. Встреча Путина и Беннета продолжалась около трех часов. Главной темой переговоров была ситуация в Украине. По сообщению телеканала "Кешет", речь также шла о ядерной программе Ирана и свободе действий Израиля в Сирии. Сразу после завершения встречи в Москве, премьер-министр Беннет беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из Москвы Беннет отправился в Германию для встречи с канцлером Олафом Шольцем, который лишь несколько дней назад был в Израиле с официальным визитом. Канцелярия президента Франции уже объявила, что после того, как Беннет проведет в Германии встречу с канцлером Шольцем, израильский премьер сразу отправится во Францию на встречу с Макроном.
показати весь коментар
05.03.2022 22:55 Відповісти
Тільки що Ю.Швець говорив, що америкоси хочу зняти санкції з Ірану,теперішнього з Асадом ворога Ізраїлю. А німці давним-давно плющать за Іраном, отож їздить перевіряє як то воно буде дальше. Бо зняття санкцій і Іран в кінці кінців буде сам продавати свою нафту без фурерка, як до цього робив тривалий час. І в значній мірі аятолли замінять нафту рузге. німці давно топлять за ца тільки рижий в америці був проти.
показати весь коментар
05.03.2022 22:58 Відповісти
Бердичівське радіо передавало, що після зустрічі з путіним ізраїльский прем'єр Беннет провів телефонну бесіду із Зеленським і пообіцяв, що під час наступної зустрічі задушить путіна і таким чином закінчить війну
показати весь коментар
06.03.2022 00:14 Відповісти
 
 