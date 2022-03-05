Після зустрічі з Путіним ізраїльский прем'єр Беннет провів телефонну бесіду із Зеленським та полетів у Берлін

Після таємної зустрічі в Росії між Володимиром Путіним та прем'єр-міністром Ізраїля Беннетом, останній вирушив до Німеччини, провівши перед цим розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твтіттері написав ізраїльский журналіст Барак Равід.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт розмовляв з президентом України Зеленським і проінформував його про зустріч з Путіним", - зазначив він.

Також він зазначив: "Ізраїльський прем'єр-міністр Беннетт їде з Москви до Берліна, щоб повідомити канцлера Німеччини Олафа Шольца про його зустріч з Путіним".

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