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Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщині з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти намагалися прорватися у бік Дніпропетровської області, однак зустріли спротив з боку ЗСУ. Техніку та живу силу окупантів було знищено.
Про це у Facebook повідомляє 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, передає Цензор.НЕТ.
"Силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалися вирушити у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.
Під час зухвалої операції техніку та живу силу противника було знищено", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+71 Бандерівець
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+54 Red_Sky_On
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Будь ласка, зачекайте...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
я люблю тебя Украинский воин !! я очень тебя люблю !!! (с)
В бункере
Каци, вам піз.......да !
В сине-желтые цвета окрасилась скульптура на площади Кинских в центре города (náměstí Kinských), представляющая собой заднюю часть советского танка, участвовавшего во вторжении в Чехословакию в 1968 году. Гусеничная машина оккупантов как бы закопана в землю.
«Русский военный корабль, иди к черту!», - написал Черны на своей Facebook-странице.
Наши в обороне-наступающих гибнет больше всегда. Ну и еще у них гигантская территория, где только на охрану границ надо очень много войск.
Они скоро закончатся
Даже если они пойдут на мобилизацию-а это внутреннее сильное напряжение для них и показатель, что пуйло промахнулось и все идет не так-но даже если пойдут-соотношение остается то же. Они тоже закончатся. Но спустя еще месяц-два..
Это на несколько месяцев-но резервов у них уже очень мало
Мы победим. Без вариантов. Но это будет не быстро
"Пару часов назад было три залпа из установки "Смерч".
У нас трое раненых, их сейчас вылечат.
В ответ на эти залпы наши сделали один залп.
Итого у орков 300 раненных и 70 погибших"
Де зупинівка я не знаю, але ти москалику вже приїхав
Ты реально хочешь не просто слиться, а еще с позором?
Ты разгоняешь зраду. Ты сеешь сомнения и панику. Ты-бот(не, еще есть вариант, что просто дурак, но большинство таких-боты из-под впн, да или свои)
Прямиком пошла ко дну.
Чтоб солдаты не братались.
Мы устроили войну.
Генералы, орденами,
Проколов себе соски,
Не простят вам сигареты,
А тем более носки!
Что удумали козлины,
С врагом дружбу заводить?
Миллиарды наших денег,
Просто так, в сартиры смыть?!
Танки в городе стреляют,
Раз, со стороны одной.
Хаты в зареве пылают,
Два, со стороны другой!
Он пожил чуть-чуть на свете
И сюрпризом от весны,
Мать получит, грузом двести,
Его с третьей стороны!