УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12539 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
52 723 63
війна (56107) 25 окрема повітряно-десантна бригада (108)

Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщині з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщині з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога

Російські окупанти намагалися прорватися у бік Дніпропетровської області, однак зустріли спротив з боку ЗСУ. Техніку та живу силу окупантів було знищено.

Про це у Facebook повідомляє 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, передає Цензор.НЕТ.

"Силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалися вирушити у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

Під час зухвалої операції техніку та живу силу противника було знищено", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські окупанти йдуть в наступ на Луганському напрямку, ворог несе значні втрати, - 24-та ОМБр

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+71
Ой, Пля............ Та там в Дніпрі Правий Сектор............... Вам піз.........да !
показати весь коментар
05.03.2022 20:50
+60
Нелізьте в Дніпро, там наші з Правого Сектора.... Вам ЖО...ПА !


показати весь коментар
05.03.2022 20:55
+54
У нас в Україні Правий сектор зараз в кожному місті, навіть на сході та півдні!
показати весь коментар
05.03.2022 20:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Упоротые дебилы.
показати весь коментар
05.03.2022 20:50 Відповісти
мазохісти.
показати весь коментар
05.03.2022 21:02 Відповісти
Не надо им об этом рассказывать, вдруг поумнеют.
показати весь коментар
05.03.2022 22:18 Відповісти
Якісь містичні сумніви...
показати весь коментар
06.03.2022 06:58 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.03.2022 22:39 Відповісти
Ой, Пля............ Та там в Дніпрі Правий Сектор............... Вам піз.........да !
показати весь коментар
05.03.2022 20:50 Відповісти
У нас в Україні Правий сектор зараз в кожному місті, навіть на сході та півдні!
показати весь коментар
05.03.2022 20:53 Відповісти
да он всем помогает и везде ))
показати весь коментар
05.03.2022 20:54 Відповісти
Нелізьте в Дніпро, там наші з Правого Сектора.... Вам ЖО...ПА !


показати весь коментар
05.03.2022 20:55 Відповісти
Їх просто не попередили
показати весь коментар
05.03.2022 20:58 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 21:04 Відповісти
***** закрой!
показати весь коментар
05.03.2022 22:27 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
05.03.2022 20:51 Відповісти
***
я люблю тебя Украинский воин !! я очень тебя люблю !!! (с)
показати весь коментар
05.03.2022 20:52 Відповісти
деруссиянизация идет по плану
показати весь коментар
05.03.2022 20:52 Відповісти
трохи тебе поправлю : "демордоризація"
показати весь коментар
05.03.2022 21:12 Відповісти
Був момент, коли здалося, що Майдан вже всьо...пуста сцена, вогонь, вибухи...
показати весь коментар
05.03.2022 20:55 Відповісти
орки пытаются сделать окружение
показати весь коментар
05.03.2022 20:55 Відповісти
Их там уже нет!
показати весь коментар
05.03.2022 20:56 Відповісти
Рыбников отжигает)
показати весь коментар
05.03.2022 20:58 Відповісти
- Папа, папа, нам дали п#зды всему батальйону! - раздался голос очередного освободителя. - Один я живой, и то только потому, что меня в это время чеченцы #бали! Папа, собирай людей! Выходите на улицы, забирайте нас из плена!
В бункере
показати весь коментар
05.03.2022 22:00 Відповісти
Не по всему ж фронту до границы их отбросили
показати весь коментар
05.03.2022 21:00 Відповісти
Ой. а кто-то прикидывается дурачком только чтоб разогнать зраду
показати весь коментар
05.03.2022 21:06 Відповісти
Днепропетровск это что?
показати весь коментар
05.03.2022 21:14 Відповісти
Непомнящий пацак,пшло вон отсюда,животное, беги крупі-соль скупай,вам физда...
показати весь коментар
05.03.2022 21:31 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 21:31 Відповісти


Каци, вам піз.......да !
показати весь коментар
05.03.2022 20:58 Відповісти
Знаменитый чешский художник Давид Черны (David Černý) перекрасил одну из своих скульптур в Праге в цвета украинского флага, а заодно адресовал послание русскому военному кораблю. Тем самым художник выразил свою поддержку Украине и ее народу.

В сине-желтые цвета окрасилась скульптура на площади Кинских в центре города (náměstí Kinských), представляющая собой заднюю часть советского танка, участвовавшего во вторжении в Чехословакию в 1968 году. Гусеничная машина оккупантов как бы закопана в землю.

«Русский военный корабль, иди к черту!», - написал Черны на своей Facebook-странице.
показати весь коментар
05.03.2022 20:58 Відповісти
Это отвлекающий маневр на Днепр. Основной удар на юг, на встречу оркам с юга
показати весь коментар
05.03.2022 20:59 Відповісти
Как можно было вырастить поколения генетических уродов, для которых память предков воевавших с фашизмом, была священной? Парадокс природы.
показати весь коментар
05.03.2022 20:59 Відповісти
Не забувайте, що десь 1 млн. прадідів воювали зовсім на іншому боці. Гени...
показати весь коментар
05.03.2022 21:20 Відповісти
там багато поколінь зачаті по п'янці.
показати весь коментар
05.03.2022 21:27 Відповісти
та перестаньте, бо зачаті, народжені та вигодовані...
показати весь коментар
05.03.2022 22:04 Відповісти
Господи, сколько их еще осталось.....бьем-бьем и без конца...
показати весь коментар
05.03.2022 20:59 Відповісти
у них население больше в 3 раза. т.е. и армии у них примерно в 3 раза больше может быть. +/- ну и с учетом того что к этой войне они готовились минимум лет 10.
Наши в обороне-наступающих гибнет больше всегда. Ну и еще у них гигантская территория, где только на охрану границ надо очень много войск.
Они скоро закончатся
Даже если они пойдут на мобилизацию-а это внутреннее сильное напряжение для них и показатель, что пуйло промахнулось и все идет не так-но даже если пойдут-соотношение остается то же. Они тоже закончатся. Но спустя еще месяц-два..
Это на несколько месяцев-но резервов у них уже очень мало
показати весь коментар
05.03.2022 21:11 Відповісти
на несколько месяцев?? Боже...
показати весь коментар
05.03.2022 21:14 Відповісти
я думаю так. Это моя личная оценка, но я думаю что так, увы(
Мы победим. Без вариантов. Но это будет не быстро
показати весь коментар
05.03.2022 21:21 Відповісти
В звичайному розумінні і військовий стан і мобілізація проводяться для відсічі агресії, а тут сам агресор не розрахував свої сили і що пропонує тим кого призове, безіменне місце на цвинтарі?
показати весь коментар
05.03.2022 21:24 Відповісти
Та їх ще дохріна.На границях було понад 150 тисяч.А ще щось прибуває,а в ордло.Ще є та й є,того лайна.
показати весь коментар
05.03.2022 21:22 Відповісти
Глава Николаевской ОДА Виталий Ким записал обращение по состоянию на 20:30

"Пару часов назад было три залпа из установки "Смерч".
У нас трое раненых, их сейчас вылечат.
В ответ на эти залпы наши сделали один залп.
Итого у орков 300 раненных и 70 погибших"
показати весь коментар
05.03.2022 21:01 Відповісти
ой.. и опять подобные камменты под этим ником. Ты палишься бот.
Де зупинівка я не знаю, але ти москалику вже приїхав
показати весь коментар
05.03.2022 21:16 Відповісти
Ой.. разгоняющий зраду и панику вступает в спор..
Ты реально хочешь не просто слиться, а еще с позором?
Ты разгоняешь зраду. Ты сеешь сомнения и панику. Ты-бот(не, еще есть вариант, что просто дурак, но большинство таких-боты из-под впн, да или свои)
показати весь коментар
05.03.2022 21:28 Відповісти
все просто 3 залпи по захищених позиціях і один залп по позиціях в степу. Чи ви гадаєте, що вони в наступі встигли окопатися?
показати весь коментар
05.03.2022 21:27 Відповісти
С бутылки слезь.
показати весь коментар
05.03.2022 21:33 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 21:01 Відповісти
Ну тут скорее всего они сами в котёл лезут, а не ООС отсекают. Кто-то там совсем бездарно командует. И это прекрасно.
показати весь коментар
05.03.2022 21:04 Відповісти
За бєзбілетній проєзд - штраф 200
показати весь коментар
05.03.2022 21:05 Відповісти
Какой Балаклії? Полтавской, Харьковской, Черкасской? Вы ж уточняйте!
показати весь коментар
05.03.2022 21:05 Відповісти
забура, или как там тебя, вали ***** отсюда, ты тут не жилец
показати весь коментар
05.03.2022 21:17 Відповісти
Недай Боже їм дойти до Дніпра !


показати весь коментар
05.03.2022 21:09 Відповісти
Так повинно бути до кінця війни - живу силу та техніку знищено.
показати весь коментар
05.03.2022 21:19 Відповісти
Ненависть за 8 лет утихла,

Прямиком пошла ко дну.

Чтоб солдаты не братались.

Мы устроили войну.

Генералы, орденами,

Проколов себе соски,

Не простят вам сигареты,

А тем более носки!

Что удумали козлины,

С врагом дружбу заводить?

Миллиарды наших денег,

Просто так, в сартиры смыть?!

Танки в городе стреляют,

Раз, со стороны одной.

Хаты в зареве пылают,

Два, со стороны другой!

Он пожил чуть-чуть на свете

И сюрпризом от весны,

Мать получит, грузом двести,

Его с третьей стороны!
показати весь коментар
06.03.2022 00:33 Відповісти
 
 