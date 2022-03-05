За 10 днів війни у тероборону вступили 100 тисяч українців, - Міноборони

100 тисяч українців вступили у територіальну оборону з початку вторгнення Росії в Україну.

Про це вона повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"За 10 днів війни до нас прийшло близько 100 тисяч осіб в тероборону", - сказала чиновниця.

За словами Маляр, після завершення війни тероборона не буде розформована, а стане частиною системи оборони України.

"Перемога - це перемога , але Росія залишатиметься там, де вона зараз залишається. Тому ворог у нас буде стільки, скільки буде наш північний сусід поряд з нами. Тому ми повинні бути завжди готові до цього спротиву. Тому закон про національний спротив якраз передбачає цю систему, коли кожен житель своєї громади має можливість захищати свою громаду", - пояснила заступниця міністра.

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