За 10 днів війни у тероборону вступили 100 тисяч українців, - Міноборони
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100 тисяч українців вступили у територіальну оборону з початку вторгнення Росії в Україну.
Про це вона повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"За 10 днів війни до нас прийшло близько 100 тисяч осіб в тероборону", - сказала чиновниця.
За словами Маляр, після завершення війни тероборона не буде розформована, а стане частиною системи оборони України.
"Перемога - це перемога , але Росія залишатиметься там, де вона зараз залишається. Тому ворог у нас буде стільки, скільки буде наш північний сусід поряд з нами. Тому ми повинні бути завжди готові до цього спротиву. Тому закон про національний спротив якраз передбачає цю систему, коли кожен житель своєї громади має можливість захищати свою громаду", - пояснила заступниця міністра.
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Мне так и сказали прямым текстом, мол мы в центре Украины, военных и инфраструктурных объектов нет, а вас вон по две сотни каждый день. Так что сидите в своём смт и ныряйте в подвал при сирене. Вашим добровольцам выдали весь арсенал что был в первые дни, а вы опоздали.
Об этом сообщает Vijesti.me.
Как отмечается, решение принято в связи с тем, что «действия российского дипломата противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях».
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Тактика в Україні - територіальна оборона в першу чергу. Але якщо ви в Херсоні , не переживайте - ми звільнимо вас від окупанта. ВСУ і інші тероборини звичайно що буде допомога.