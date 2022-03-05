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Окупанти бомбили військове містечко 5-ї бригади Нацгвардії у Харкові - загинуло 4 людини. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський ворожий літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії Українии у Харкові вночі 05.03.2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національноїї гвардії України. 

Відначається, що загинуло четверо військовослужбовців. Є поранені. Бійці бригади розчищають завали.

"Попри втрати та серйозне пошкодження інфраструктури гвардійці стійко боронять Харків разом зі Збройними силами, Територіальною обороною, Національною поліцією та СБУ. Ми будемо битися до Перемоги!", - резюмється у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові на Салтівці через авіаудари пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, на верхніх поверхах пожежі, - ДСНС. ФОТО

Окупанти бомбили військове містечко 5-ї бригади Нацгвардії у Харкові - загинуло 4 людини 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Будемо мати проблему скоро. Не введено візовий режим. В кацапстані скоро буде велике безробіття, будуть грабунки, кацапи ломануться через кордон до нас. Територіальну оборону не потрібно розпускати.
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05.03.2022 21:30
+11
Тут многие переживают чем кормить пленных оккупатнов. Есть идея. Можно кормить пленных росиян трупами их товарищей, а говорить, что тушенка
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05.03.2022 21:26
+7
Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
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05.03.2022 21:26
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неужели там не было достойного бомбоубежища, жаль ребят...
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05.03.2022 21:23 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю!Окупант не має право на життя!
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05.03.2022 21:25 Відповісти
Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
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05.03.2022 21:26 Відповісти
Тут многие переживают чем кормить пленных оккупатнов. Есть идея. Можно кормить пленных росиян трупами их товарищей, а говорить, что тушенка
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05.03.2022 21:26 Відповісти
Думаю, нас с таким, подходом не поймут наши "союзники".
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05.03.2022 21:38 Відповісти
В окопах захищати Україну потрібно . а не у "містечку" ...ЯКИЙ командир дав наказ чекати смерті у теплі та добрі?
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05.03.2022 21:38 Відповісти
05 мар 2022, 22:50 Мать Эмина, которая умерла в Украине, тоже умерла 5 дней назад... - ФОТО..Эмин Забит оглы Махмудов, гражданин Украины азербайджанского происхождения, его жена Людмила Махмудова и свекровь погибли в результате разрыва снаряда в селе Черкасские Тишки в 5 км от Харькова. Двое их выживших детей сейчас находятся на попечении родственников.
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05.03.2022 21:29 Відповісти
Будемо мати проблему скоро. Не введено візовий режим. В кацапстані скоро буде велике безробіття, будуть грабунки, кацапи ломануться через кордон до нас. Територіальну оборону не потрібно розпускати.
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05.03.2022 21:30 Відповісти
До речі...
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05.03.2022 21:34 Відповісти
Закривати кордон. Ізоляція придурків.
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05.03.2022 21:40 Відповісти
а чому воїни сидять у "містечку" . а не в окопах боронять Українк?
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05.03.2022 21:36 Відповісти
Невже кацапи не розуміють що за всі знищені та пошкоджені будівлі їм доведеться заплатити. Вони можливо думають що в випадку перемоги їм зійде з рук але платити в цьому випадку будуть все одно вони з їх бюджету, а в після нашої перемоги все одно заплатять вони.
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05.03.2022 21:38 Відповісти
це проблема, що земля кругла
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05.03.2022 21:41 Відповісти
 
 