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"Українці, в усіх містах, куди зайшов ворог, переходьте у наступ!" - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав жителів українських міст, в які зайшов ворог, переходити у наступ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Болгарії Петковим санкційний тиск на РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+62
І передайте білорусам, якщо полізуть, хай картоплю в кишені кладуть, бо я **** її садити
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05.03.2022 21:36
+42
Последний раз пишу... Люди бились бы и бились до последнего кацапского упыря. Мне кажется там где не выдали патриотам оружие нужно понимать что это саботаж и измена !!! Чем воевать вилами и лопатами а у людей накипело хочется за горлянку тварей подержать
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05.03.2022 21:40
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дуже погано що в тилу у орків ніхто не процює ... дайте людям зброю на фронтирі!! ... сикуни срані ... в Мелітополі, Енергодарі, Херсоні ніхто зброю не роздав .. і шо пілять ??? ... зараз вона у орків !! ... мене ця тупість ******* бісить
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05.03.2022 21:53 Відповісти
почитав комэнти... сцикуни...та почніть хоча б з дизельного коктейлю...там де палає там і зброя...
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05.03.2022 21:55 Відповісти
звідки поради роздаєшь .. з Чернівецького окопу чи вже втік до Румунії ?
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05.03.2022 21:57 Відповісти
Хіба дизель горить? Не сцикун
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05.03.2022 22:03 Відповісти
Всі компоненти готові, включно з пінопластом в ацетоні, і серебрянкою. Залишилось тільки змішати, і вставити ганчірку - справа 10 хвилин.

Зараза - навіть пиво не продають, але я завчасно приготував пляшки від Болградського вина!

Але з автоматом, і хоча б сотнею набоїв, було б надійніше.
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05.03.2022 22:30 Відповісти
Ти соляру пробував запалить? А ще масла хоч відпрацьованного туди змішати,у мене до речі масла нема.
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06.03.2022 02:03 Відповісти
Зеля і його оточення зовсім там *********?
Це провокація агентів Кремля!
Без зброї, організації, подтримки лізти під щонайменше кулі?
А техніці автоматом, прутень що зробиш, та ще без бронювання.
Що держава, взагалі повинна була забезпечити заздалегідь.
Відразу видно, що замість грати хоч у примітивні стратегії, багато хто вчилися грати обличчям.
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05.03.2022 21:56 Відповісти
Замість перекриття шляхів, створення загородзагонів, дзотів на дорогах, купівлі зброї за три роки президенства, тепер пропонується повторювати подвиг Олександра Матросова.
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05.03.2022 21:59 Відповісти
Заморозка нових проектів та саботаж з фінансування армії на протязі 3х років, закат грошей в асфальт- це як називається? ЗеленеЧМО , як зрадник, після війни, повинен сісти пожиттєво!
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05.03.2022 21:56 Відповісти
Бронь(оружие), как поляки говорят, дал ?тылы обеспечил ?или как в совдепии " райком закрыт , все ушли на фронт " паливо( соляра, бензин и тд и тп) а то клич кинул- все на фронт- это пан пезидент не 1917 и не 2014, тут 2022 год и 21 век на дворе! Дураки укранцы давно кончились ,. Ты опять за своё?!?
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05.03.2022 21:57 Відповісти
С этим не победить ..
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05.03.2022 21:58 Відповісти
Озброй спочатку українців, чучело. Ти майже 3 роки не фінансувало армію, тепер закликаєш людей на танки голими руками кидатись. Покажіть з лєнкою приклад
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05.03.2022 22:02 Відповісти
Дебіл кінчений, добре якщо росіяни не наважуються стріляти в цивільних, але ж бувають випалки коли дають черги й гранати в натовп. Зате йому з арестовичем чудово з урядового бункера з обігрівом язиком ляпати. Це як коли вони людей які ризикуючи життям беруть полонених називають фашистами. ДУМАЙТЕ ЩО ГОВОРИТЕ ДОВБ####И
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05.03.2022 22:13 Відповісти
"росіян" ... - адміни, баньте ваньку, зпалився, ніхто б так кончених рашистів не називав би "росіянами" ... це пси дикі з обиччям людей ... а народний гнів тут тому що зброю не дать, а не тому що бояться твоїх псів побратимів .... ці суки вже стріляли в мирних і не раз, кожен день це роблять
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05.03.2022 22:25 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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05.03.2022 22:14 Відповісти
Закликати громадянське населення(без зброї) боротися з регулярною армією - це злочин.
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05.03.2022 22:16 Відповісти
Десять бравых москалей

Десять бравых москалей
Летели "пообедать".
Вдруг ******* ПВО -
И их осталось девять.
Девять бравых москалей
Курили папиросы.
Тут снайпер тихо подошел-
И вот их только восемь.
Восьмерка бравых москалей
Поспать легла затем.
Тут под окном раздался взрыв-
И их осталось семь.
Семь погрустневших москалей
Шли на аэродром.
Тут их заметила арта-
Остались вшестером.
Шесть ******** москалей
Отправились бухать,
Но вышло с вилами село-
И их осталось пять.
Пять москалей залезли в танк,
На запад покатили.
Ударил точно Джавелин-
И стало их четыре.
Четыре злобных москаля
Купались у Дніпрі.
А тут Мыкола с калашом-
И их осталось три.
Три москаля в село пошли-
Закончилась еда.
Из хаты выглянул обрез-
И их осталось два.
Два москаля бежали в лес,
Петляя среди мин,
Не повезло- и вот в живых
Остался лишь один.
Перекрестился - и лежит,
Унять пытаясь жар.
А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
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05.03.2022 22:17 Відповісти
Выдавай оружие и проводи мобилизацию. Мы устали в очередях в военкомат стоять
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05.03.2022 22:20 Відповісти
Зараз, блдь, наберу камінців в кишеню, піду якийсь танк підібью.
Взагалі ситуація така що потроху починає закрадається зневіра.
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05.03.2022 22:38 Відповісти
Не приймай мої слова на себе,але уяви- .стоїш ти наприклад на балконі у себе,бачиш танк путінський повзе,береш жменю гівна,у газетку та об танк.рашисти дохнуть.танк твій.ну якось так
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06.03.2022 02:10 Відповісти
Зе-поц, ти зброю роздав людям, які зараз виходять з прапорами на площі міст зупиняти ворожі танки? На відео - сотні чоловіків, всі беззбройні. Нема зброї - так купи, гроші тобі дають. Люди доповідають, що зброї не вистачає навіть теробороні. Що в тероборону не приймають, бо місця зайняті. Чоловіки не мають можливості пройти вишкіл і бути готовими ДО ТОГО, як до міста підійдуть ворожі війска.
Але ж ні, ти клятий невтікун, зелене падло, знову щось прочитало, зібрало лайки "от тепер точно його зауважав", і повставайте мешканці окупованих міст з дрючками та лопатами.
І це я ще висловився цензурно.
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05.03.2022 23:07 Відповісти
100%
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06.03.2022 03:49 Відповісти
А кошевой в бункере сидит, даже микроволновку и интернет дали. Раздает интервью о том какой Зе молодец с поддержкой в 100%.
А может ему и ежи с ним пора в бой.
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05.03.2022 23:19 Відповісти
народ - не время что то поднимать, сейчас только один вопрос - выстоять. или вистояти
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06.03.2022 00:43 Відповісти
Так чим вистоять.хоч би громадянам України зброю видавали.підари кацапські в села і міста входять,що люди у масі можуть зробити.танк не зупиняється так легко але паливні конвої можна постаратися, без них і танк стане .так нема ж нічого
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06.03.2022 02:13 Відповісти
Чумырло зелене ,де зброя для людей.голими руками бити окупанта можна тільки у відчаю ,а щоб вижити,та тебе спитати разом з іншими за невиконані обов'язки треба людям зброю давати.******* про героїчну боротьбу ,це зовсім не те як беззбройним на озброену падлюку дивитись
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06.03.2022 01:25 Відповісти
Historycznie patrząc myślę że teraz jesteście w stanie nas zrozumieć nas Polaków.Mamy pewne rzeczy do wyjaśnienia między naszymi narodami.Ale na tą chwilę ....... Kocham Was jestem z wami.Chwała Ukrainie.
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06.03.2022 01:31 Відповісти
И ведь выберут этого ******* опять. Он же просто актер! Красиво текст читает!
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06.03.2022 02:15 Відповісти
так, як рибка Дорри- пам'яті не мають. Де обіцяний шашлик і запад нагнетає.. де Пво харькова?! таке.. виберуть ..
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06.03.2022 03:52 Відповісти
С битой?
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06.03.2022 02:23 Відповісти
''Вперед, орли! А я за вами.''
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06.03.2022 05:16 Відповісти
Ми то підемо, мо й арматуру в руки візьмемо. Але ж твої слуги хай теж виходять в перші(!) ряди.
Ти давай доставай з рахунків бабоси, які тобі коломийський заплатив за твоє президентство, бо не бачу в новинах інфу, що зеленський витратився на потреби війни.
А то ми тут останній хрін без солі доїдаємо, а приСлуги морди й далі наїдають в тилу та на віллах.
І після війни щоб ми не бачили більше твоїх паскудних відосіків і тупих серіальчіків, на яких ти статки свої збільшив!
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06.03.2022 05:53 Відповісти
Какой наступ Вова, если ты оружие разрешил после того как окупировали Херсон!?
Тебе ж говорили, что народу нужно дать право на оружие, а ты думал все про то как пустить по коррупционном у каналу чтоб качать бабки за выдачу разрешений как за выдачу морских документов.
Вот, ты дождался Вова, теперь ты заговорил про наступ, надел зелёную свечку и позирует небритый.
Мудак ты Вова.
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06.03.2022 07:48 Відповісти
Журнал ,,Тайсм" вийшов з цитатою Зеленського на першій сторінці. Народ *** , цитата ,,в'ялічайшого" він чекає на похвали , не на те щоб дати народу зброю. Це що визріває ,, батько нації" , а Тарас Григорович нас вчив на жаль мало хто над цим замислювався.
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06.03.2022 08:09 Відповісти
Х...ло за каждого погибшего солдата РФ платит семье компенсацию 5 млн руб это 1,5 млн группы или 53 тыс у.е....
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06.03.2022 08:35 Відповісти
Скоро, Сірожа, і твої радітєлі свої гроші отримають, **** ти кацапська
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06.03.2022 09:10 Відповісти
Это не правильный призыв!!! Люди сохраните свои жизни, ПРЕЗИРАЙТЕ и БОЙКОТИРУЙТЕ захватчиков и ОККУПАНТОВ! С оружием в руках надо было защищать свой город пока враг не вошел в него, партизанщиной заниматься конечно можно, но с очень большой осторожностью.
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06.03.2022 08:44 Відповісти
Обеспечьте оружием, почему до сих пор ,Лапин говорит, что невозможно получить и приходится охотничьими винтовками пользоваться. Полковник (64года )запаса в Киеве пошел записываться в тероборону так ему сказали, что нет пока необходимости!? Он умеет, может и хочет воевать, а у нас призывают населению идти в рукопашную с ордой. ПОЧЕМУ?
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06.03.2022 09:17 Відповісти
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