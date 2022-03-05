"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України", - Байден звернувся до росіян

Президент США Джо Байден звернувся до громадян РФ через її агресію проти Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", звернення розміщене на twitter-сторінці Держдепу, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України - країни і народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки", - пише Джо Байден.

.@POTUS message to the people of Russia: "I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture." pic.twitter.com/ExXYyoFxN0 — Department of State (@StateDept) March 5, 2022

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