"Донбасе, зараз саме час": Зеленський закликав окуповані території боротись за свободу разом з іншими українськими містами

Президент Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованого Донбасу боротися проти російської агресії разом з іншими українськими містами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Донбас. Згадай, як про тебе казали: "Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано". Ці слова в Донецьку та Луганську знає кожен. Їх часто повторюють. А що зараз? Донбасе, зараз саме час. Звертаємось до всіх людей на тимчасово окупованих територіях. До всіх, хто нас чує. Кому не стерли пам'ять пропагандою. Кому не закрили очі страхом. Кому не знівечили душу цинізмом. Боріться! Боріться за свої права, свободу, за Україну. Разом з Херсоном, Бердянськом, Києвом там всіма іншими українськими містами", - наголосив Зеленський.

"Я знаю, що багато з вас повірили, що Україна вас нібито ненавидить. Нібито нападатиме. Нібито знищуватиме. Брехуни! На російському ТБ кажуть про це щодня. Брехуни! Це їхня робота. Брехати щодня вам. Але це не має бути вашею долею. Порівняйте Донецьк після 8 років війни та Харків після 8 днів війни. Вам казали, що це ми знищуємо міста. Подивіться на Харків, на Чернігів, на 500 кг бомби, які зкидували на будинки українців, вбивали нас, дітей. На Бородянку, на розбиті школи на підірвані дитсадки... На все, що зробила Росія. Вона зробила це на ваших очах, тому захищайтесь, тому що вона забере ваші життя та будинки. Україна в своїх не стріляє. Ми не підриваємо житлові будинки. Всі на Донбасі для нас завжди були та будуть українцями. Нашими людьми, нашими громадянами!" - додав президент.

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