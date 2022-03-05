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"Донбасе, зараз саме час": Зеленський закликав окуповані території боротись за свободу разом з іншими українськими містами

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованого Донбасу боротися проти російської агресії разом з іншими українськими містами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Донбас. Згадай, як про тебе казали: "Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано". Ці слова в Донецьку та Луганську знає кожен. Їх часто повторюють. А що зараз? Донбасе, зараз саме час. Звертаємось до всіх людей на тимчасово окупованих територіях. До всіх, хто нас чує. Кому не стерли пам'ять пропагандою. Кому не закрили очі страхом. Кому не знівечили душу цинізмом. Боріться! Боріться за свої права, свободу, за Україну. Разом з Херсоном, Бердянськом, Києвом там всіма іншими українськими містами", - наголосив Зеленський.

"Я знаю, що багато з вас повірили, що Україна вас нібито ненавидить. Нібито нападатиме. Нібито знищуватиме. Брехуни! На російському ТБ кажуть про це щодня. Брехуни! Це їхня робота. Брехати щодня вам. Але це не має бути вашею долею. Порівняйте Донецьк після 8 років війни та Харків після 8 днів війни. Вам казали, що це ми знищуємо міста. Подивіться на Харків, на Чернігів, на 500 кг бомби, які зкидували на будинки українців, вбивали нас, дітей. На Бородянку, на розбиті школи на підірвані дитсадки... На все, що зробила Росія. Вона зробила це на ваших очах, тому захищайтесь, тому що вона забере ваші життя та будинки. Україна в своїх не стріляє. Ми не підриваємо житлові будинки. Всі на Донбасі для нас завжди були та будуть українцями. Нашими людьми, нашими громадянами!" - додав президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Неповірите але ОРДЛО легко зачистимо !
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05.03.2022 22:00
+8
Та там вже крошать орків наші воїни... В ДиРляндії нема вже практично нікому воювати...
Одні сантехніки шкільні іто п"яні...
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05.03.2022 21:55
+8
Не зупинили роботу в росії великі мережі магазинів Leroy Merlin, Auchan та Metro.
Чому ми ходимо до них за товаром?
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05.03.2022 22:00
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05.03.2022 21:53 Відповісти
Та там вже крошать орків наші воїни... В ДиРляндії нема вже практично нікому воювати...
Одні сантехніки шкільні іто п"яні...
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05.03.2022 21:55 Відповісти
ОРДЛО легко звільнимо...
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05.03.2022 21:56 Відповісти
Боротись з iншими мiстами, - шо воно меле. Це та як сказати, боротися зi шкiдниками.
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05.03.2022 22:00 Відповісти
"РАЗОМ з іншими містами" - мав він на увазі. Я не фан Зе, но розумію людину в стресі. Якщо не написати і не прочитати потім собі вголос, виходить смішно, як, наприклад: "Привіт визволителям Харківа від німецько-фашистських загарбників!"
Но то таке...
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05.03.2022 22:09 Відповісти
є така штучка, дивна, кома називається. а в кацапів вона пожиттева- кома головного 0.5 пузиря
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06.03.2022 00:26 Відповісти
Неповірите але ОРДЛО легко зачистимо !
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05.03.2022 22:00 Відповісти
Не зупинили роботу в росії великі мережі магазинів Leroy Merlin, Auchan та Metro.
Чому ми ходимо до них за товаром?
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05.03.2022 22:00 Відповісти
скоты лягушатники! уже сегодня их правительство выср*лось, что мол пока посидите, рано еще уходить.....уроды
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05.03.2022 22:58 Відповісти
"Зеленський закликав окупований Донбас боротись за свободу з іншими українськими містами"

Здесь пропущено слово "разом".
Редактор, ау!
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05.03.2022 22:01 Відповісти
Мабуть так і сказав. Його стиль.
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05.03.2022 22:08 Відповісти
Нуууууу, кожен патріот чи сепар поняв це по своєму
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06.03.2022 06:09 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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05.03.2022 22:18 Відповісти
Він думає про те що треба звільняти ордло чи ні ! Чи ще буде возня на дисяток років !
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05.03.2022 22:22 Відповісти
А Крим?!?
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06.03.2022 00:02 Відповісти
все буде дуже ситуативно. . . і Приднестроввя - теж . .
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06.03.2022 00:32 Відповісти
А Крым "забыл"?
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06.03.2022 00:45 Відповісти
За Крим ще на перших перемовинах лярди отримали, тому й не згадує.
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06.03.2022 06:11 Відповісти
А для боротьби на окупованих територіях потрібні успіхи ЗСУ,адже вони за 8 років вже зомбовані та поки не побачать реальні успіхи наших ЗСУ будуть сидіти тихо як гівно в гузиці.
Згадайте ,,другий фронт,,у ВВВ.
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06.03.2022 09:07 Відповісти
Интересно, как он себе это представляет?
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06.03.2022 09:47 Відповісти
 
 