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джип (4) волонтери (1208) машина (32) Притула Сергій (84)

Притула скуповує автомобілі для армії: "Ми викупимо ваш автопарк будь-яких повнопривідних пікапів"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Притула скуповує автомобілі для армії:

Такі автомобілі потрібні мобільним бригадам ЗСУ, ССО, ГУР та іншим для точкового ураження важкої техніки окупантів та їхніх літаків


"Якщо ви дилер - пишіть нам на пошту [email protected] , ми викупимо ваш автопарк моделей Mitsubishi L 200, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Toyota Tundra або будь-яких повнопривідних пікапів", - звертається до своїх дописувачів волонтер Сергій Притула, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо бажаєте зробити внесок на перемогу - то це можна зробити на сайті Пекельні тачки.

РОБІТЬ ПОМІТКУ "ПЕКЕЛЬНІ ТАЧКИ" ПРИ ПЛАТЕЖІ ТАМ, ДЕ ЦЕ МОЖЛИВО, - закликає Притула. І публікує 
мінімальні реквізити, а на сайті є більше можливостей:


Приват 5168 7420 6353 7207


Bitcoin гаманець
14Fdx33Gm91wzKbMPBcyaYKq6gn84fUedr


ETH + USDT гаманець0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

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Топ коментарі
+29
О, бендеромобили из Mad Max. Степан Андрейч одобряе!
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05.03.2022 22:10
+23
Народ, кидаємо по пару гривень !
Легкі, мобільні, пекельні тачки дуже потрібні на передку щоб швидко наступати і відходити !

Хто скільки може, мусимо скинутись !
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05.03.2022 22:08
+17
Приїхала швидко бригада... Відпрацювала і зникла...

Всьо буде Україна ! Слава нашим Героям !
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05.03.2022 22:08
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Народ, кидаємо по пару гривень !
Легкі, мобільні, пекельні тачки дуже потрібні на передку щоб швидко наступати і відходити !

Хто скільки може, мусимо скинутись !
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05.03.2022 22:08 Відповісти
Приїхала швидко бригада... Відпрацювала і зникла...

Всьо буде Україна ! Слава нашим Героям !
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05.03.2022 22:08 Відповісти
О, бендеромобили из Mad Max. Степан Андрейч одобряе!
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05.03.2022 22:10 Відповісти
Погнали
скинув гроші… Притула молодець
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05.03.2022 22:20 Відповісти
Сделайте Раура! для ЕС
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05.03.2022 22:15 Відповісти
Уявіть......... Наші воїни швидко із Джавелінами по даним розвідки приїздить на пекельній тачці, куди рухається важка техніка ворога............... Декілька вистілів по танках і колона зупинена... І швидка зачистка........... І швиденько пекельна, легка тачка звідти вивозить групу...
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05.03.2022 22:25 Відповісти
Шалений Макс, дорога гніву👍 на український лад. Мається на увазі техніка, як шо шо
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05.03.2022 22:26 Відповісти
трошки гумору...

https://twitter.com/i/status/1499805935652548615
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05.03.2022 22:44 Відповісти
молодець, Сергію! не словом, а ділом!
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05.03.2022 22:56 Відповісти
невже не можна передати конфіскат на ці цілі?
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05.03.2022 23:00 Відповісти
https://www.govplanet.eu/jsp/s/search.ips
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06.03.2022 00:19 Відповісти
https://www.govplanet.eu/for-sale/Humvees-AM-General-M1114-HMMWV-4-Door-w%2FTruck-Body-Georgia/3336309?h=5000%2Cq%7CM1114&rr=1&hitprm=&pnLink=yes
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06.03.2022 00:20 Відповісти
тільки одна проблема швидкість 55миль/год чи доженемо?
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06.03.2022 00:58 Відповісти
Треба відновити виробництво Волинянок , найкращий всюдихід , але обовязково з двигуном водяного охолодження.
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06.03.2022 05:12 Відповісти
 
 