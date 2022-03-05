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Ситуація в Україні дійшла до тієї точки, яка не влаштовує Китай, - глава МЗС Ван І

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Ситуація в Україні дійшла до тієї точки, яка не влаштовує Китай, - глава МЗС Ван І

Китай закликає Росію і Україну до прямих переговорів. Про це в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив член Держради, міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як йдеться в пресрелізі МЗС Китаю, в телефонній розмові між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Китаю Ван І, сторони обмінялися думками з українського питання. Зокрема, Ван І заявив, що ситуація в Україні дійшла до такого стану, якого не хоче бачити китайська сторона,

"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не тільки з базовими нормами міжнародних відносин, а й з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не тільки на вирішенні нинішньої кризи, а й на довгостроковому мирі і стабільності в регіоні", - сказав Ван І.

У зв'язку з цим, Китай закликає поважати і захищати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, а також наполягає на мирному врегулюванні суперечок за допомогою діалогу.

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"Ми також закликаємо США, НАТО, Європейський союз і Росію вести рівноправний діалог, протистояти суперечностям і проблемам, які нагромадилися за ці роки, звернути увагу на негативний вплив розширення НАТО на схід на обстановку безпеки Росії і прагнути до створення збалансованого, ефективного і стійкого середовища безпеки відповідно до принципів неподільності безпеки", - додав глава МЗС Китаю в розмові з колегою з США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+67
От же ж суки такі!
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05.03.2022 22:24
+51
Шо ти хочєш, Ван І? Іди собі захоплюй сибір.
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05.03.2022 22:25
+50
Узкопленочніе идут на *** вместе с ***лом и Кораблем
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05.03.2022 22:26
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я так понимаю что вы вообще в этом вопросе ничего не понимаете , не знаете и знать не хотите , а посему и тема закрыта )
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05.03.2022 23:25 Відповісти
Скажите ЭТО тем, кто в это время спит далеко от своего дома. Поменьше надо умничать, мы не на диспуте научном. Страдают самые обычные люди им до лампочки Ваши умные слова.
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05.03.2022 23:41 Відповісти
і не назвав війну війною,для них це конфлікт,а для нас це свобода країни
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05.03.2022 22:41 Відповісти
Ван I ! Там договариваться не с кем . Раха страна дураков . Я ещё ни разу не видел чтоб с психически больными людьми пытались договориться .
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05.03.2022 22:41 Відповісти
Ты ******* иди в хер с такими заявками, а лучше готовь окупационную администрация для сиьири
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05.03.2022 22:43 Відповісти
Проснулись, не надо опиум на засданнях ООН курить
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05.03.2022 22:43 Відповісти
Впізнаю Піднебесну .

Жоден лідер би так не висловився , як лідер Кітаю ...

Хлопці , не требо так "закипати розумом обуреним" .

Бо то ж Китай . Якщо він каже , що суверінітет поважає , то має на увазі й Крим з Донбасом . Це виключно тверда позиція дипломатичного статусу .

А ось "ЗАКЛИКАЮ ЗВЕРНУТИ УВАГУ на негативний вплив розширення НАТО на схід" .
Закликання , це навіть не засудження , тим більше закликає він лише "звернути увагу" ....

Читайте уважнійше й аналізуйте .
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05.03.2022 22:44 Відповісти
дай Бог
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05.03.2022 22:49 Відповісти
"звернути увагу на негативний вплив розширення НАТО на схід на обстановку безпеки Росії і прагнути до створення збалансованого, ефективного і стійкого середовища безпеки відповідно до принципів неподільності безпеки", - додав глава МЗС Китаю в розмові з колегою з США." Это значит, что Китай призывает к переговорам между Украиной и Россией и дабы россия не теряла лицо, Украина должна пообещать не вступать в НАТО. Они же знают, что наше правительство постоянно консультируется с правительством США, вот они туда и обращаются. Ну типа, надо придумать какие-то гарантии безопасности, видимо, для Украины, но чтобы НАТО больше не расширялось. А то видите ли, россия боится. Только думаю, что Россия НАТО не боится (хотя теперь уже это и не кажется невозможным), у них просто маниакальное желание уничтожить Украину. Ага, значит , теперь ситуация Китай не устраивает. Как я рада. Хотя после этой войны, мне кажется, Украина и сама не захочет вступать в это НАТО
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05.03.2022 23:03 Відповісти
НАТО це лише мінімізація військового бюджету й збільшення ціни нападу .
Якщо б не Меркель й Саркозі в Бухаресті в 2006 році не були б проти вступу України в НАТО , то навіть якщо б був би напад , то з захищенним небом скільки життів могли б зберігти !!!
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06.03.2022 01:15 Відповісти
Короче, Штати побазарили з Китаєм...

Тепер Китай виї......б.......... пуйла...

Китай включається ділити шкірку підстріленого ведмедика.............

Хитрі китайці !
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05.03.2022 22:45 Відповісти
Китай пішов на ×уй... Вони союзники рашистів.
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05.03.2022 22:45 Відповісти
э нет у Китая тесная связь с мордором но Китай доит мордор как хочет - но Китай не признал ни Крым ни Донбасс и Китай сразу подчинился санкциям отказав мордору по многим вопросам особенно в финансовом секторе а они на него рассчитывали . у Китая не союзников - есть Китай и его интересы
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05.03.2022 23:49 Відповісти
А, значить раньше їх все влаштовувало!
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05.03.2022 22:47 Відповісти
шо )(уйло подзвонило і тобі і пожалілося що українці його не слухають та посилають на )(уй ?
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05.03.2022 22:48 Відповісти
Він же повинен щось казати, по суті він сказав і нашим і вашим, головне що він сказав про цілістність і суверенітет,все інше,то дипломатичні понти,я десь сьогодні читав іншого китайця якогось експерта,так той на запитання чи допоможе китай росії полегшити санкційні наслідки,і чи взагалі допоможуть росії,сказав:а навіщо?Китай росії не чим не зобовьязаний,і по своїй східній натурі чекає на березі...
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05.03.2022 22:49 Відповісти
"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не тільки з базовими нормами міжнародних відносин, а й з інтересами безпеки всіх сторін,". Странно, так в мире славятся китайские мудрецы, а украинский вопрос для них такой сложный и запутанный. Не понимают, пусть спросят у украинцев, они объяснят просто и доступно: "Путин, иди нах@й".
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05.03.2022 22:50 Відповісти
китай, а не пора ли бы вам провести учения на кацапской границе?? вы бы нам ну прям очень бы помогли...
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05.03.2022 22:50 Відповісти
Дебилы,занимайте сибирь,пока ********** в Украине т**хают
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05.03.2022 22:51 Відповісти
зачем им это - нарваться на санкции ? мордор им и так отдаст все что им нужно , уже отдает
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05.03.2022 23:51 Відповісти
шо Ван И.. шо И Ван... рашкой смердит ! )))
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05.03.2022 22:52 Відповісти
китаєць ван і, пішов *****!
і перемовини, і москалів забери з собою.
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05.03.2022 22:54 Відповісти
Доведеться нам Бурятію віддати Китаю
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05.03.2022 22:54 Відповісти
Китай на стороні росії. Там немає демократії. Там комуністична партія десятки років при владі. Диктатура.
Європі треба перестати купувати їх ширпотреб - вони бистро заткнуться.
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05.03.2022 22:56 Відповісти
Кожна країна має право сама вирішувати в які їй воєнні блоки вступати!
Давайте ми може сьогодні Білорусь начнемо бомбити за те, що вони вступила в ОДКБ!
ОДКБ не повинно розширюватися!
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05.03.2022 22:59 Відповісти
А мне так не "заплутане". На нас напали, мы даем кизды. Если Кетай так волнуется, чего в первый день резко не высказался, ждал пока нас захватят? Пошел на куй узкоглазый друг!
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05.03.2022 23:00 Відповісти
Чина идет *****
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05.03.2022 23:00 Відповісти
у нас все простішше - смерть кацапам , та Вільна Україна !!!!
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05.03.2022 23:01 Відповісти
У китайцев свои заморочки, они никогда не рубят сук, на котором сидят, так что даже такие обтекаемые формулировки говорят, что им очень не нравится то, чем занята Россия. Они тоже ведь могут под косвенные санкции попасть, у Запада много заводов в Китае, и Китай уже терпит убытки
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05.03.2022 23:04 Відповісти
Идите вас нах.., китайский военный корабль. В Сибирь, лапотники уже ждут нового барина.
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05.03.2022 23:13 Відповісти
Пізно всрався Китай, раніше треба щось робити зі своїм чокнутим "партнером".
А зараз, коли усі країни повводили санкції, почалися чухатись, бо втрачають свій сировинний придаток.
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05.03.2022 23:18 Відповісти
не проспите с новыми территориями
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05.03.2022 23:22 Відповісти
Щось китайці крутять.
Та скажи прямо: хочемо вже забрати пів Сибіру, але очкуємо, чи вже час?
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05.03.2022 23:26 Відповісти
Как вариант, они выходят из всех наших территорий. Но никакой демилитаризации. Мы независимы. Как вариант не вступаем в нато, но нам помогают восстановить экономику и дают вооружение. И мы сами должны стать сильными и независимыми как Израиль 🇮🇱 чтоб нас боялись и уважали. И чтоб мы не зависили от ЕС и России. И право вернуть на владение ядерным вооружением. Тогда ещё можно подумать
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05.03.2022 23:27 Відповісти
Шото у меня такое чувство, шо после заявления Китая ***** протянет максимум недели 2, потому как его грохнут. Ну, может, 3 недели
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06.03.2022 00:20 Відповісти
Ситуація в Україні вже дійшла до тієї точки, коли думка Китаю вже нікого не цікавить.
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06.03.2022 00:46 Відповісти
Цей Сунь ******* щойно прокинувся і не знає хто на кого напав? Чи це у нього "бєлочка" після перебору?

Якийсь мудак кінчений!
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06.03.2022 01:26 Відповісти
цінь **** не влаштовує перемога України
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06.03.2022 01:32 Відповісти
та не пускайте вы бульбы , все норм, китай играет свою игру , именно китай подтолкнул путина на эту войну , и он сейчас себя чувствует не ,, очень ,, , так как все пошло не так , и ему ( китаю ) нужно сохранить лицо , вот он и выступает в качестве того , кто хочет мира , по большому счету , нам похер , мы не собираемся захватывать сибирь, вернем свое и успокоимся , а вот что будет потом ? росия пожизненный раб у китайцев , за молчаливое согласие и помощь финансами , а аппетит приходит во время еды , значит жизненные интересы китая могут распространится на сибирь , путин сдохнет , через пару месяцев , и риторика умиротворения , со стороны китая может изменится , росия финансово истощена, моральный дух ниже плинтуса, внутренние проблемы , кризис в руководстве страны, междоусобица , нищета , и тд, это просто праздник для китая . Если китай сейчас подал голос миротворца, значит путин уже на коленях их просит повлиять , а это почти признание поражения ................нам вообще должно быть похер , что там у китая и росии , мы за свое сражаемся , это наша земля , это наши города и села , это наши дети , ...............думаю китай еще получит свое , вопрос времени , если эти так называемые - восточные игры не смогли все просчитать , то грош им цена , как говорится - на чужом писюне в рай не вьедешь и одной жопой на два базара тоже не получается , они себя будут сейчас чувствовать ооооочень виноватыми , и уже чувствуют, иначе не было-бы этого заявления , и будут откупятся баблом , что в принципе нам тоже в помощь , на восстановление , ...............короче , обосрались оба , и роисся и китай .
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06.03.2022 01:59 Відповісти
А как вы думаете, в этом видении, как посмотрит Китай на возможное применение оружия массового поражения в Европе?
― Вы знаете, по поводу Китая я хочу сказать одну вещь, но я ее озвучу здесь и сейчас. Есть прекрасное английское выражение, которое называется «Пихни падающего в спину». То, что Китай сегодня проделал с Путиным - он бросил его под автобус. Мы должны понимать, что как только это все случилось, и Китай пронаблюдал за ситуацией, из Китая был подан ясный и однозначный сигнал, который звучит следующим образом: Поддержание дружеских отношений с США является безусловным приоритетом китайской внешней политики.
― Я все-таки поднимаю следующий уровень DEFCON и говорю, что вот, предположим, Путин действительно решит применить некое оружие…
― Китай осудит это применение и поведет себя так, как сегодня Турция. Он не будет закрывать полностью окошко, но он не будет оказывать никакой существенной помощи, в войну, конечно, он не будет вступать. Он будет с интересом наблюдать, как это государство корчится в муках. В принципе, его вполне устраивает, если оно начнет распадаться. Он не будет этому препятствовать. Он будет договариваться с остатками того, что будет существовать, о том, какие куски приберет он, какие куски приберет кто-то другой.
― Хорошо. Вернулись к видению общего Запада.
― Ключевой вопрос в позиции Китая. У Китая был свой ночной кошмар - это альянс США и Запада с Россией против Китая, о чем, собственно, дискуссия была все 90-е. Этот альянс с 22-го февраля 2022 года можно считать похороненным. В этой ситуации Китай вздохнул облегченно. Дальше ему нужно, чтобы просто все шло своим чередом. Он эту проблему решил. Теперь он понимает, что он может совершить тот же маневр, который Мао совершил со Сталиным в 1945 году. Есть еще одна книга, которую самое время продавать у вас через сеть. Это воспоминания Владимирова, нашего представителя в особой зоне Китая в 42-м, 45-м годах о том, как Мао переиграл Сталина и как, высосав все, что можно высосать из Советского Союза и Сталина, он завершил это все великой дружбой с американцами. И совершил свой маневр.
Китай готовится сегодня повторить - ну раз уж мы говорим о том, что мы со Сталина копируем, мы будем копировать Сталина во всех его ошибках - этот фокус. Он подставит Путина, он подтолкнет его под автобус. Он высосет все, что можно в этой ситуации, превратив Путина в князя Тверского, который будет лезть в единственное оставшееся у него окошко за ярлыками и за продуктами. Мы будем страной одного окна. Извините меня, пожалуйста. Москвичи меня поймут. И в этом одном окне мы будем получать талоны на питание. А Китай будет продолжать свой диалог великих держав США и западного мира.
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06.03.2022 03:07 Відповісти
Про безпеку россіі він переймається,а безпека Украіни його не цікавить.Виглядає так неначе це Україна напала на россію а не навпаки.Слухай китай а не пидеш ти на х...й разом з кацапами.
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06.03.2022 10:43 Відповісти
***** програє, виплакав трохи підтримки але гадаю не те що розраховува. Які розмови!!! Напали рашиссти й хочуть знищити Україну й ***** постійно каже що тільки його умови. Чавити треба рашисских мерзотників.
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06.03.2022 20:05 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПУТИНА НАКАЗАТЬ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ !!!
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07.03.2022 01:15 Відповісти
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