Ситуація в Україні дійшла до тієї точки, яка не влаштовує Китай, - глава МЗС Ван І
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Китай закликає Росію і Україну до прямих переговорів. Про це в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив член Держради, міністр закордонних справ Китаю Ван І.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як йдеться в пресрелізі МЗС Китаю, в телефонній розмові між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Китаю Ван І, сторони обмінялися думками з українського питання. Зокрема, Ван І заявив, що ситуація в Україні дійшла до такого стану, якого не хоче бачити китайська сторона,
"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не тільки з базовими нормами міжнародних відносин, а й з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не тільки на вирішенні нинішньої кризи, а й на довгостроковому мирі і стабільності в регіоні", - сказав Ван І.
У зв'язку з цим, Китай закликає поважати і захищати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, а також наполягає на мирному врегулюванні суперечок за допомогою діалогу.
"Ми також закликаємо США, НАТО, Європейський союз і Росію вести рівноправний діалог, протистояти суперечностям і проблемам, які нагромадилися за ці роки, звернути увагу на негативний вплив розширення НАТО на схід на обстановку безпеки Росії і прагнути до створення збалансованого, ефективного і стійкого середовища безпеки відповідно до принципів неподільності безпеки", - додав глава МЗС Китаю в розмові з колегою з США.
Будь ласка, зачекайте...
Жоден лідер би так не висловився , як лідер Кітаю ...
Хлопці , не требо так "закипати розумом обуреним" .
Бо то ж Китай . Якщо він каже , що суверінітет поважає , то має на увазі й Крим з Донбасом . Це виключно тверда позиція дипломатичного статусу .
А ось "ЗАКЛИКАЮ ЗВЕРНУТИ УВАГУ на негативний вплив розширення НАТО на схід" .
Закликання , це навіть не засудження , тим більше закликає він лише "звернути увагу" ....
Читайте уважнійше й аналізуйте .
Якщо б не Меркель й Саркозі в Бухаресті в 2006 році не були б проти вступу України в НАТО , то навіть якщо б був би напад , то з захищенним небом скільки життів могли б зберігти !!!
Тепер Китай виї......б.......... пуйла...
Китай включається ділити шкірку підстріленого ведмедика.............
Хитрі китайці !
і перемовини, і москалів забери з собою.
Європі треба перестати купувати їх ширпотреб - вони бистро заткнуться.
Давайте ми може сьогодні Білорусь начнемо бомбити за те, що вони вступила в ОДКБ!
ОДКБ не повинно розширюватися!
А зараз, коли усі країни повводили санкції, почалися чухатись, бо втрачають свій сировинний придаток.
Та скажи прямо: хочемо вже забрати пів Сибіру, але очкуємо, чи вже час?
Якийсь мудак кінчений!
― Вы знаете, по поводу Китая я хочу сказать одну вещь, но я ее озвучу здесь и сейчас. Есть прекрасное английское выражение, которое называется «Пихни падающего в спину». То, что Китай сегодня проделал с Путиным - он бросил его под автобус. Мы должны понимать, что как только это все случилось, и Китай пронаблюдал за ситуацией, из Китая был подан ясный и однозначный сигнал, который звучит следующим образом: Поддержание дружеских отношений с США является безусловным приоритетом китайской внешней политики.
― Я все-таки поднимаю следующий уровень DEFCON и говорю, что вот, предположим, Путин действительно решит применить некое оружие…
― Китай осудит это применение и поведет себя так, как сегодня Турция. Он не будет закрывать полностью окошко, но он не будет оказывать никакой существенной помощи, в войну, конечно, он не будет вступать. Он будет с интересом наблюдать, как это государство корчится в муках. В принципе, его вполне устраивает, если оно начнет распадаться. Он не будет этому препятствовать. Он будет договариваться с остатками того, что будет существовать, о том, какие куски приберет он, какие куски приберет кто-то другой.
― Хорошо. Вернулись к видению общего Запада.
― Ключевой вопрос в позиции Китая. У Китая был свой ночной кошмар - это альянс США и Запада с Россией против Китая, о чем, собственно, дискуссия была все 90-е. Этот альянс с 22-го февраля 2022 года можно считать похороненным. В этой ситуации Китай вздохнул облегченно. Дальше ему нужно, чтобы просто все шло своим чередом. Он эту проблему решил. Теперь он понимает, что он может совершить тот же маневр, который Мао совершил со Сталиным в 1945 году. Есть еще одна книга, которую самое время продавать у вас через сеть. Это воспоминания Владимирова, нашего представителя в особой зоне Китая в 42-м, 45-м годах о том, как Мао переиграл Сталина и как, высосав все, что можно высосать из Советского Союза и Сталина, он завершил это все великой дружбой с американцами. И совершил свой маневр.
Китай готовится сегодня повторить - ну раз уж мы говорим о том, что мы со Сталина копируем, мы будем копировать Сталина во всех его ошибках - этот фокус. Он подставит Путина, он подтолкнет его под автобус. Он высосет все, что можно в этой ситуации, превратив Путина в князя Тверского, который будет лезть в единственное оставшееся у него окошко за ярлыками и за продуктами. Мы будем страной одного окна. Извините меня, пожалуйста. Москвичи меня поймут. И в этом одном окне мы будем получать талоны на питание. А Китай будет продолжать свой диалог великих держав США и западного мира.