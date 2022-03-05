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Російським диверсантам продовжують видавати нові українські паспорти та посвідки на проживання, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російським диверсантам продовжують видавати нові українські паспорти та посвідки на проживання, - джерело

Групам російських диверсантів продовжують видавати нові українські паспорти та посвідки на проживання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, Державна міграційна служба визнала недійсними бланки паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання.

Визнано недійсними ьланки паспорта громадянина України

Серії АН 811014.

Серії АР 112104, 276091-276100, 360521-360526, 374210, 374213, 374214, 376681, 376697, 404785, 388173, 404791-404793, 420569, 434245, 434246,
438612, 438613, 439972, 457267, 451964, 478259-478400, 478483-478600, 478701-478800, 478836-479000, 479001-482400.

Серії ВК 308353, 446008, 446009, 621219, 621220, 621214, 621215, 621217, 621218, 634559, 692831, 692832, 692834, 692835, 692833, 694461, 694462, 694463, 694464, 848461, 855738, 862398, 863947, 859590, 859586, 872030, 855353, 855356, 854512, 852379, 853493.

Серії ВТ 005556, 063782, 093441-093600, 096990-097000, 099001-099600.

Серії ЕЕ 641999.

Читайте: У Києві провели пресконференцію із полоненими окупантами

Серії ЕТ 081966, 092121, 111645, 121726, 133133, 131800, 139644, 140305, 190800, 231558, 241109, 248881, 248882, 264623, 264617, 268419, 268500,
268561, 270892, 270823, 270865, 270992, 271000, 275401, 275543, 276601, 276800, 276682, 280969, 281824, 281838, 281882, 281894, 289021, 289181,
285304, 285307, 297003, 297026, 297061, 297084, 297100, 297844, 297853, 297905, 297916, 297924, 297934, 297963, 297976, 298001, 298024, 298034,
298163, 298175, 320171, 305996, 310183, 318437, 318441, 318442, 318465, 318521, 318570, 318600, 319029, 319184, 320012, 320025, 320042, 320100,
330184, 331271, 335684, 341601, 343980, 343982, 344851, 350109, 350110, 350170, 320173, 350024, 369290, 369291, 374816, 379402, 379405, 403563-
403600, 405971, 406541-406600, 410174, 410756-410800, 410177, 410566, 410922-411000, 414161-414200, 414975-415000, 415190-415200, 415381-415400, 415741-415800, 416042-416200, 416341-416400, 416476-416600, 416767-417200, 417330-417400, 417513-417600, 417771-418200, 418267-418400, 418470-418600, 418799-419000, 419381-419600, 419790, 419853, 419803, 419861-420000, 420044-420200, 420431-420800, 420942-421000, 21061-421415, 21417-421569, 421571-421599, 421601-423054, 423056-423160, 423162-423199, 423201-424200, 424601-424631, 424633-428900, 327389, 302786, 315339, 315338, 310196, 319024, 319053, 319026, 285310, 285305, 285306, 285303, 261837, 276773, 261836, 264622, 248869, 194940, 212996, 173254, 210551, 248879, 248880, 247827,140368, 166155, 121725, 247828, 210550, 173255, 163564, 164641, 248878,
111647, 111646, 173785, 177113, 335621, 297098, 369290, 139644, 148046, 173254, 173255, 177113, 232884, 232885, 241054, 241109, 241110, 243436,
243437, 243531, 243591, 243592, 247601, 247660, 248869, 253198, 255809, 260051, 261836, 261837, 264617, 264618, 264619, 264622, 264623, 264667,
264668, 264779, 270892, 276728, 276774, 276784, 276785, 276786, 280992, 280969, 285290, 285307, 288119, 302786, 310196, 315338, 315339, 319135,
319137, 319139, 319157, 319184, 320164, 320178, 323219, 323220, 323380, 327289, 327291, 327391, 327400, 330018, 330019, 330020, 330021, 330079,
330080, 330111, 330147, 330154, 330155, 330156, 331271, 335648, 335684, 335721, 337131, 337132, 339398, 343802, 343871, 343872, 343873, 343874,
343980, 343981, 344207, 344871, 344906, 344934, 344935, 344978, 344994, 344995, 344996, 350109, 350170, 350196, 350197, 350198, 352600, 357265,
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410563, 419841, 419853, 248820, 248868, 253197, 270933, 276679, 276680, 276681, 276683, 276684, 276689, 285368, 319054, 319055, 319056, 319084,
319085, 319095, 323218, 323240, 323381, 339258, 339259, 339366, 401411, 401413, 402897, 405755, 405759, 410216, 410317, 410351.

Серії СМ 772692.

Серії СТ 080756, 201844, 201997, 201844.

Визнано також недійсними бланки посвідок на постійне проживання: Серії ІН 042824-044400, 044418-045000.

Бланки посвідок на тимчасове проживання: Серії ТР 001917-002000, 067001-069600, 012676- 013800.

Бланки посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: Серія ОВ 014001-014200, 018401-018600, 019001- 019200, 013241-013400.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Групам російських ДРГ видали нові українські паспорти, - джерело

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
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05.03.2022 22:31
+9
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 22:30
+9
Ну а кто их выдал? ... самовыданные походу ... я пилять удивлен ... на Украину напали, целая партия есть коллаборантов .... а завалили только какого-то одного борова, который каким-то образом оказался на переговорах ... ****** !!! ... я бы на месте всех этих продажных шкур из политиков и чиновников бы не расслаблялся .. после войны к вам будет очень много вопросов, на которые вы будете отвечать сидя на бутылке с АКМ у виска
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05.03.2022 22:36
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ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 22:30 Відповісти
Всі документи вкрадені на Донбасі і в Криму.
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05.03.2022 22:44 Відповісти
Бланки , напевно ,були викрадені на окупованих територіях.
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05.03.2022 22:45 Відповісти
Внутренние паспорта - это карточка. Что, "там" не знали?
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05.03.2022 22:48 Відповісти
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05.03.2022 22:31 Відповісти
О Голубая Устрица!
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05.03.2022 22:40 Відповісти
Стелс-пихота взяла в полон шуфрича.
Чому ні *********, ні кісєль, ні солов'їний-помйот про то ніц не кажуть?
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05.03.2022 23:59 Відповісти
нихрена сколько диверсантов, одна надежда на паляницю
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05.03.2022 22:32 Відповісти
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05.03.2022 22:41 Відповісти
Не себе *** списочек.
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05.03.2022 22:33 Відповісти
Звідки стільки бланків паспортів? І хто зо це відповість?
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05.03.2022 22:34 Відповісти
А нiхто. Слава Всевишньому що пiд час вiйни запрацювали спецслужби. Може отямляться i зрозумiють що в життi, крiм грошей. можуть бути i iншi цiнностi.
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05.03.2022 22:45 Відповісти
Паспорта з Криму,Донецька та Луганська,але не менше 1/5 частини - з других других областей за хабар!
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05.03.2022 23:06 Відповісти
Ну а кто их выдал? ... самовыданные походу ... я пилять удивлен ... на Украину напали, целая партия есть коллаборантов .... а завалили только какого-то одного борова, который каким-то образом оказался на переговорах ... ****** !!! ... я бы на месте всех этих продажных шкур из политиков и чиновников бы не расслаблялся .. после войны к вам будет очень много вопросов, на которые вы будете отвечать сидя на бутылке с АКМ у виска
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05.03.2022 22:36 Відповісти
Хтось став мілліонером, але ж облік ведеться бланків паспортів, де і в якому місті вони видавались, але це ніхто не буде розслідувати, як у нас прийнято.
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05.03.2022 22:37 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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05.03.2022 22:37 Відповісти
Ну і що воно ********* дасть, якщо вони слово паляниця вимовити не можуть. І навіть якщо і вивчили, то за цей час пароль уже змінили на слово нісенітниця.
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05.03.2022 22:37 Відповісти
телекоммуникационная компания Киевстар решила присоединиться к этой традиции и так же указать русским окупантам направление, куда они вскоре отправятся.

При проверке счета оператор сети выдает окно с остатком средств, прикрепив послание русскому военному кораблю.
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05.03.2022 22:38 Відповісти
Вже кілька років паспортів книжечок не видають, а видають ID картку. Тобто новенький бланк намальований наприклад 2020 року це вже підозра.
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05.03.2022 22:41 Відповісти
Заграничные - только книжкой.
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05.03.2022 22:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uQf8MPDlxCk&ab_channel=TarasBilka Рекомендірен
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05.03.2022 22:43 Відповісти
На проживання хай дають, є одна втіха: не виживуть!!! 40 мільйонів бандерівців!!! це йой як стрьомно!!!
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05.03.2022 22:44 Відповісти
Не уточняется, какая сторона выдала? Украина? Можно и выйти на выдавших?
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05.03.2022 22:44 Відповісти
Треба їм всім білет до пекла видати! Звісно - в один кінець.
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05.03.2022 22:47 Відповісти
Похер. Паляниця рулить.
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05.03.2022 22:51 Відповісти
Не зрозумів ... ХТО їм продовжує видавати????
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05.03.2022 23:03 Відповісти
 
 