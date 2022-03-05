Російським диверсантам продовжують видавати нові українські паспорти та посвідки на проживання, - джерело
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Групам російських диверсантів продовжують видавати нові українські паспорти та посвідки на проживання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.
Так, Державна міграційна служба визнала недійсними бланки паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання.
Визнано недійсними ьланки паспорта громадянина України
Серії АН 811014.
Серії АР 112104, 276091-276100, 360521-360526, 374210, 374213, 374214, 376681, 376697, 404785, 388173, 404791-404793, 420569, 434245, 434246,
438612, 438613, 439972, 457267, 451964, 478259-478400, 478483-478600, 478701-478800, 478836-479000, 479001-482400.
Серії ВК 308353, 446008, 446009, 621219, 621220, 621214, 621215, 621217, 621218, 634559, 692831, 692832, 692834, 692835, 692833, 694461, 694462, 694463, 694464, 848461, 855738, 862398, 863947, 859590, 859586, 872030, 855353, 855356, 854512, 852379, 853493.
Серії ВТ 005556, 063782, 093441-093600, 096990-097000, 099001-099600.
Серії ЕЕ 641999.
Серії ЕТ 081966, 092121, 111645, 121726, 133133, 131800, 139644, 140305, 190800, 231558, 241109, 248881, 248882, 264623, 264617, 268419, 268500,
268561, 270892, 270823, 270865, 270992, 271000, 275401, 275543, 276601, 276800, 276682, 280969, 281824, 281838, 281882, 281894, 289021, 289181,
285304, 285307, 297003, 297026, 297061, 297084, 297100, 297844, 297853, 297905, 297916, 297924, 297934, 297963, 297976, 298001, 298024, 298034,
298163, 298175, 320171, 305996, 310183, 318437, 318441, 318442, 318465, 318521, 318570, 318600, 319029, 319184, 320012, 320025, 320042, 320100,
330184, 331271, 335684, 341601, 343980, 343982, 344851, 350109, 350110, 350170, 320173, 350024, 369290, 369291, 374816, 379402, 379405, 403563-
403600, 405971, 406541-406600, 410174, 410756-410800, 410177, 410566, 410922-411000, 414161-414200, 414975-415000, 415190-415200, 415381-415400, 415741-415800, 416042-416200, 416341-416400, 416476-416600, 416767-417200, 417330-417400, 417513-417600, 417771-418200, 418267-418400, 418470-418600, 418799-419000, 419381-419600, 419790, 419853, 419803, 419861-420000, 420044-420200, 420431-420800, 420942-421000, 21061-421415, 21417-421569, 421571-421599, 421601-423054, 423056-423160, 423162-423199, 423201-424200, 424601-424631, 424633-428900, 327389, 302786, 315339, 315338, 310196, 319024, 319053, 319026, 285310, 285305, 285306, 285303, 261837, 276773, 261836, 264622, 248869, 194940, 212996, 173254, 210551, 248879, 248880, 247827,140368, 166155, 121725, 247828, 210550, 173255, 163564, 164641, 248878,
111647, 111646, 173785, 177113, 335621, 297098, 369290, 139644, 148046, 173254, 173255, 177113, 232884, 232885, 241054, 241109, 241110, 243436,
243437, 243531, 243591, 243592, 247601, 247660, 248869, 253198, 255809, 260051, 261836, 261837, 264617, 264618, 264619, 264622, 264623, 264667,
264668, 264779, 270892, 276728, 276774, 276784, 276785, 276786, 280992, 280969, 285290, 285307, 288119, 302786, 310196, 315338, 315339, 319135,
319137, 319139, 319157, 319184, 320164, 320178, 323219, 323220, 323380, 327289, 327291, 327391, 327400, 330018, 330019, 330020, 330021, 330079,
330080, 330111, 330147, 330154, 330155, 330156, 331271, 335648, 335684, 335721, 337131, 337132, 339398, 343802, 343871, 343872, 343873, 343874,
343980, 343981, 344207, 344871, 344906, 344934, 344935, 344978, 344994, 344995, 344996, 350109, 350170, 350196, 350197, 350198, 352600, 357265,
357291, 361517, 361582, 369290, 369387, 374816, 374986, 375013, 376533, 376534, 379591, 380001, 380096, 380181, 389620, 389683, 398204, 398474,
398642, 399629, 399630, 401412, 401531, 401592, 401593, 403038, 405714, 405944, 405945, 405946, 410054, 410088, 410174, 410177, 410349, 410429,
410499, 410505, 410561, 410566, 410579, 416628, 419770, 419773, 419776, 419779, 419780, 419790, 4І9794, 419797, 419800, 419803, 138040, 140370,
247807, 247808, 247810, 247812, 247822, 247823, 247827, 247828, 247840, 264620, 264621, 264789, 270891, 276773, 280970, 280988, 285235, 320163,
320171, 320173, 327290, 327389, 330043, 330061, 330062, 330107, 330113, 330152, 330183, 330184, 331345, 331382, 331383, 331390, 335649, 335754,
335755, 344924, 344925, 344926, 344927, 350024, 350033, 350061, 350071, 350110, 350112, 357234, 357235, 369219, 369271, 369272, 369291, 369292,
369375, 375047, 376515, 380013, 380014, 387293, 389666, 389721, 389752, 398476, 398478, 398480, 398490, 398532, 398590, 398593, 398643, 398645,
410563, 419841, 419853, 248820, 248868, 253197, 270933, 276679, 276680, 276681, 276683, 276684, 276689, 285368, 319054, 319055, 319056, 319084,
319085, 319095, 323218, 323240, 323381, 339258, 339259, 339366, 401411, 401413, 402897, 405755, 405759, 410216, 410317, 410351.
Серії СМ 772692.
Серії СТ 080756, 201844, 201997, 201844.
Визнано також недійсними бланки посвідок на постійне проживання: Серії ІН 042824-044400, 044418-045000.
Бланки посвідок на тимчасове проживання: Серії ТР 001917-002000, 067001-069600, 012676- 013800.
Бланки посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: Серія ОВ 014001-014200, 018401-018600, 019001- 019200, 013241-013400.
Будь ласка, зачекайте...
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
Чому ні *********, ні кісєль, ні солов'їний-помйот про то ніц не кажуть?
При проверке счета оператор сети выдает окно с остатком средств, прикрепив послание русскому военному кораблю.