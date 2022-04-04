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Миколаєву потрібні бронежилети, війська РФ оточують місто з різних боків, - мер Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Миколаєву потрібні бронежилети, війська РФ оточують місто з різних боків, - мер Сєнкевич

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляє, що найпотрібніша допомога для Миколаєва - це каски та бронежилети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Насправді сьогодні найпотрібніше - це бронежилети та каски для наших загонів ТрО, які сьогодні мають зброю, готові захищати місто, але самі не до кінця захищені. Це в першу чергу. Також з нами зв'язуються наші міста-побратими з Західної України, які допомагають нам гуманітарними бортами. Нам не потрібна одежа, нам не потрібні речі. Потрібні продукти довгострокового зберігання, консерви, крупи, те, що можна буде роздавати людям у разі неможливості доставлення цих продуктів до міста Миколаїв", - сказав він.

За словами мера, російські окупанти оточують місто з усіх боків, і наразі місцева влада накопичує резерви, аби було що роздавати людям у випадку блокади.

Наразі магазини ще забезпечені продуктами, хоча і в невеликій кількості. 

За словами Сєнкевича, наразі важка техніка та артилерія російських окупантів знаходиться на відстані 25-30 км від Миколаєва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстрілюють Миколаїв реактивною артилерією, - мер Сенкевич. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Смерть окупантам!
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05.03.2022 22:50
+7
Що відповідають на цей крик про допомогу міністр оборони Резніков та президент?
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05.03.2022 22:57
+6
Доxлі московські загарбники.

https://twitter.com/UkrWarUpdates/status/1500068449376210946

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05.03.2022 22:50
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ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 22:47 Відповісти
Ты ж не буквально прямо сейчас? Так-то у нас сейчас коммендантский час. И кто не в ТО нечего шастать по улицам, примут за диверсантов.
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05.03.2022 22:54 Відповісти
От лізе, саранча.
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05.03.2022 22:50 Відповісти
69 - ваше все
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05.03.2022 22:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pbv3-xFS4IE



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СБУ ЗІРВАЛА ПЛАНИ КРЕМЛЯ ЩОДО НОВИХ "НАРОДНИХ РЕСПУБЛІК"
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05.03.2022 22:49 Відповісти
Доxлі московські загарбники.

https://twitter.com/UkrWarUpdates/status/1500068449376210946

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05.03.2022 22:50 Відповісти
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05.03.2022 22:50 Відповісти
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05.03.2022 22:51 Відповісти
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05.03.2022 22:51 Відповісти
Заморились біднесенькі руській мір нести, відпочивають.
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05.03.2022 23:04 Відповісти
Смерть окупантам!
показати весь коментар
05.03.2022 22:50 Відповісти
Що відповідають на цей крик про допомогу міністр оборони Резніков та президент?
показати весь коментар
05.03.2022 22:57 Відповісти
2019 виявилась не менш страшною датою, ніж 2022...
показати весь коментар
05.03.2022 23:33 Відповісти
 
 