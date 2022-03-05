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Російські окупанти зараз на майданчику Запорізької АЕС, у самому Енергодарі їх немає, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти зараз на майданчику Запорізької АЕС, у самому Енергодарі їх немає, - ОВА

Персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню експлуатацію.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Cитуація складна, але контрольована. Наразі на майданчику Запорізької АЕС знаходяться окупанти. В самому місті, за інформацією ЗСУ, їх немає. Місто знаходиться у облозі.

Персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації, а міський голова Дмитро Орлов організовує всі процеси життєдіяльності у місті Енергодар", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Запоріжжя готується до облоги, окупанти вийшли з Енергодара, - голова ВЦА Старух

Автор: Богдан Гуньковський
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Концерн Daimler Truck уже сообщил, что стремится избавиться от своей 15-процентной доли в КАМАЗе, перестал поставлять комплектующие этому попавшему под санкции производителю военной техники и закрывает совместное предприятие по сборке грузовиков в Набережных Челнах.
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05.03.2022 23:11 Відповісти
Wintershall Dea окончательно похоронила "Северный поток-2"

В тот же день было принято решение, которое фактически окончательно поставило крест на проекте, ставшем в последние годы главным символом германо-российского экономического сотрудничества. Ключевой немецкий партнер "Газпрома", нефтегазовая компания Wintershall Dea, три десятилетия тесно сотрудничавшая с российской госкорпорацией и охотно поддерживавшая самые разные ее начинания, объявила, что списывает свое финансовое участие в газопроводе "Северный поток-2".
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05.03.2022 23:14 Відповісти
Volkswagen объявил, что на неопределенный срок останавливает производство (с выплатой краткосрочных пособий рабочим) как на своем головном российском заводе в Калуге, так и в Нижнем Новгороде. Эти предприятия выпускали автомобили марок VW и Skoda. К тому же концерн немедленно прекратил экспорт своих машин на российский рынок. Это решение распространяется и на дочерние компании Audi и Porsche.
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05.03.2022 23:17 Відповісти
Та хай там посидять поки наші воїни в інших місцях зачишчають... А потім і їх вб"ємо...
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05.03.2022 23:11 Відповісти
А эти тараканы радиации не боятся.. по ним в принципе итак понятно что они дети радиации..
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05.03.2022 23:18 Відповісти
 
 