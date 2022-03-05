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Маріуполь (2815) Азов (678) полонені (1938)

Мужики! Ни одного выстрела не сделал, клянусь, - бійці "Азова" беруть в полон окупанта

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці полку "Азов" взяли у полон російського окупанта.

Як інормує Цензор.НЕТ, про йдеться у телеграмі Максима Жоріна.

Він підкреслив: "Ще один полонений переляканий русак, який, звісно, нічого не знав. Ледь не обісрався, коли зрозумів, що потрапив до бійців Азову"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
в отчете потом написать..умер от инфаркта
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05.03.2022 23:36
+50

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05.03.2022 23:38
+33
Ага,ага. А вчора ще кричав що "будєм укропов мачіть па полнай".
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05.03.2022 23:39
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в отчете потом написать..умер от инфаркта
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05.03.2022 23:36 Відповісти
Вмер на "утщєніях" *****.
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05.03.2022 23:40 Відповісти
Усі 10 000 орків.
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06.03.2022 01:09 Відповісти
У тех двух, наверное, аккуратные дырочки
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05.03.2022 23:41 Відповісти
Кстати, почему не по форме? ДРГ?
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05.03.2022 23:43 Відповісти
От внезапно резкой диареи 😁
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05.03.2022 23:42 Відповісти
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05.03.2022 23:59 Відповісти
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06.03.2022 05:26 Відповісти
в Марику в полон не брати !
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05.03.2022 23:45 Відповісти
ковид был, вот и умер
а головы нет потому, что новый штамм -
откусил
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06.03.2022 00:10 Відповісти
Я Поржал спасибо
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06.03.2022 00:11 Відповісти
а може її вже не було, коли він зголосився їхати вбивати українців...
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06.03.2022 01:26 Відповісти

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05.03.2022 23:38 Відповісти
Сейчас самый дорогой патч на Ebay. Утром был по $26,99
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06.03.2022 00:45 Відповісти
Тільки зараз роздивився їх емблему. Азовці наче щось знали.
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06.03.2022 08:27 Відповісти
это ж надо так обс*ться от слов: Азов, Бандеровец и Правый сектор
азовец аж сам охренел от счастья))
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05.03.2022 23:38 Відповісти
Подумал, что его к ранее расстрелянным на казнь приволокли)) Фашист недоделанный *****…
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05.03.2022 23:38 Відповісти
Психика у него ни к чёрту. )) Точно обделался...
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05.03.2022 23:42 Відповісти
А где их коронка - "пля буду, зуб даю"?
Или с "Азовом" это не канает? ))
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05.03.2022 23:39 Відповісти
Ага,ага. А вчора ще кричав що "будєм укропов мачіть па полнай".
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05.03.2022 23:39 Відповісти
О таке треба показувати цапорилих,а то показують що тут в Україні курорт полоненим то вони і лізуть сюди як таргани
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05.03.2022 23:40 Відповісти
Ну это типа что бы сдавались.
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05.03.2022 23:45 Відповісти
Нагадало...
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05.03.2022 23:40 Відповісти
Путинский танк сдулся.

https://twitter.com/UkrWarUpdates/status/1499777618979209218?s=20&t=GLufn98iSjbdPNdALlYg2g
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05.03.2022 23:40 Відповісти
люблю смотреть как как оно пылает
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05.03.2022 23:45 Відповісти
гадом буду...не стріляв.
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05.03.2022 23:43 Відповісти
І оце ***** ******* як дише, випишіть йому бан тут і ірл також.
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05.03.2022 23:47 Відповісти
Це вам в конторі таке дають?)
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05.03.2022 23:54 Відповісти
Это ***** папочки с таким бредом докладывают? Тогда это многое объясняет. Столкновение с реальностью будет очень болезненным.
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05.03.2022 23:56 Відповісти
***** забьется в угол и будет ныть, что его обманули.
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06.03.2022 00:40 Відповісти
вас набутылочных ********** откуда берут...?
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05.03.2022 23:59 Відповісти
ивашура ...пончик твой партнер?!
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06.03.2022 00:02 Відповісти
******* як дише, їбаште урода!
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05.03.2022 23:46 Відповісти
путінські пропагандони Азов часто клєймілі от і трусяться москалики
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05.03.2022 23:47 Відповісти
Герой расии плять
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05.03.2022 23:48 Відповісти
"Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да, только вошел."
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05.03.2022 23:51 Відповісти
Подивитися на двох мерців і впав в ступор..
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05.03.2022 23:53 Відповісти
Брехлива і жалюгідна ****. То тобі не розганяти мітинги.
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06.03.2022 00:04 Відповісти
Цей точно всцявся...
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06.03.2022 00:12 Відповісти
Це не той кацапський "герой", який обіцяв за блокування кацапам соцмереж блокувати українські міста?
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06.03.2022 00:14 Відповісти
Надеюсь ,последние кадры пету ХХХ а🎃
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06.03.2022 00:20 Відповісти
- Азовець пересмикнув затвор, «ти что сюда прієхал, ****?», два мерця поруч…»-любий би всрався. Зачотне відео.
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06.03.2022 00:24 Відповісти
Одно и тоже . не знал куда ехал . учение .не стрелял чисто ходил и курил. Звонок любимой и накуй в мусорный мешок. и так Следующий...
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06.03.2022 00:33 Відповісти
Ні...ми до танку тільки русскогорящіх мальчіков
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06.03.2022 00:41 Відповісти
обережно. дама нерiвно до Трампа дихає. та іще штучка. у неї америка фьост на першому місті.
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06.03.2022 00:46 Відповісти
Ох и Русская армия, вот что значит ориентир по звездам ))) ездил ездил и перешел на спец операцию "ся" - заблудился, обосрался, провалился, сдался )))
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06.03.2022 00:51 Відповісти
Це вам за Маріуполь, суки.
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06.03.2022 00:54 Відповісти
Автомпт проверять, если там патроны,то... то что обманул нет сомнения...
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06.03.2022 01:46 Відповісти
Азов, Ви еліта ВСУ.
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06.03.2022 12:37 Відповісти
 
 