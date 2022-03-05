Мужики! Ни одного выстрела не сделал, клянусь, - бійці "Азова" беруть в полон окупанта
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Бійці полку "Азов" взяли у полон російського окупанта.
Як інормує Цензор.НЕТ, про йдеться у телеграмі Максима Жоріна.
Він підкреслив: "Ще один полонений переляканий русак, який, звісно, нічого не знав. Ледь не обісрався, коли зрозумів, що потрапив до бійців Азову"
Топ коментарі
+50 Слава Свид
показати весь коментар05.03.2022 23:36
+50 Підлога Маккартні
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+33 Василь Діжка
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а головы нет потому, что новый штамм -
откусил
азовец аж сам охренел от счастья))
Или с "Азовом" это не канает? ))
https://twitter.com/UkrWarUpdates/status/1499777618979209218?s=20&t=GLufn98iSjbdPNdALlYg2g