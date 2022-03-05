Мужики! Ни одного выстрела не сделал, клянусь, - бійці "Азова" беруть в полон окупанта

Бійці полку "Азов" взяли у полон російського окупанта.

Як інормує Цензор.НЕТ, про йдеться у телеграмі Максима Жоріна.

Він підкреслив: "Ще один полонений переляканий русак, який, звісно, нічого не знав. Ледь не обісрався, коли зрозумів, що потрапив до бійців Азову"