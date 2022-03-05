Зеленський подякував фон дер Ляєн за вирішення правового статусу українців у ЄС

Президент Україні Володимир Зеленський подякував очільниці Єврокоміссії Урсулі фон дер Ляєн за надання правового статусу українським біженцям в країнах Евросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Вдячний фон дер Ляйн а ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування", - підкреслив він.

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