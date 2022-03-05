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Зеленський подякував фон дер Ляєн за вирішення правового статусу українців у ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський подякував фон дер Ляєн за вирішення правового статусу українців у ЄС

Президент Україні Володимир Зеленський подякував очільниці Єврокоміссії Урсулі фон дер Ляєн за надання правового статусу українським біженцям в країнах Евросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Вдячний фон дер Ляйн а ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз прихистить українських біженців, але на рік, а не на три

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+2
А зачем ты принёс сюда дебильную новость? Сними ушанку, дятел )
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05.03.2022 23:58
+1
Анкара, похоже, готовит встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

Главы МИД РФ и Турции провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.

Мевлют Чавушоглу также провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Накануне и Москва, и Киев заявили о готовности встретиться на полях дипфорума в Анталье.
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05.03.2022 23:49
+1
Я вот не понимаю, если Украина насыпает кацапам пистов, то чего *** боятся эти легендарные салдаты НАТЫ? Боятся войны с ваньками в лаптях? Это сюрр какойта. Они там не видят чтоли, что нет никакого величия, есть вот это:
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05.03.2022 23:50
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⚡️ Турция получила от западных союзников одобрение того, чтобы Анкара оставляла открытым канал связи с Россией, заявили у Эрдогана

Раскола в НАТО не получилось
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05.03.2022 23:48 Відповісти
Анкара, похоже, готовит встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

Главы МИД РФ и Турции провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.

Мевлют Чавушоглу также провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Накануне и Москва, и Киев заявили о готовности встретиться на полях дипфорума в Анталье.
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05.03.2022 23:49 Відповісти
Я вот не понимаю, если Украина насыпает кацапам пистов, то чего *** боятся эти легендарные салдаты НАТЫ? Боятся войны с ваньками в лаптях? Это сюрр какойта. Они там не видят чтоли, что нет никакого величия, есть вот это:
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05.03.2022 23:50 Відповісти
ну, НАТО тебя забыло спросить, что ему делать. причем все страны единогласно.
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05.03.2022 23:57 Відповісти
Да. там же ж и их интересы, Они. падлы тут уже воют. что из за украинского *кризиса*. все. дорожает. Хотя цены взлетели еще в январе. Они. суки. его разкормили евро-нефтедолларами. Они. что не видели. что оно больное на всю голову. и заключили договора только с рашкой. Стерва-комсомолка с ГДР в десна с ним. видимо крепко х...ло держал ее на крючке
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06.03.2022 00:00 Відповісти
как сказать в двух словах - Европа живет сытой жизнью и ей не охота вступать в какой либо серьезный военный конфликт да еще с умалишённым с ядреной кнопкой да и практически ни одна страна в Европе не имеет по настоящему сильной армией разве что Англия но парадоксально что сами бриты не считают себя европейцами они говорят Европа это Европа а Британия это Британия
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06.03.2022 00:03 Відповісти
Они не хотят провоцировать прямую войну со страной с ядерным оружием и психически неадекватным царьком. Эта позиция понятна.
Но то что эта война неизбежна если Украина не выстоит-тоже понятно.
Никто не хочет из сытого настоящего в десятки миллионов жертв и города в ядерном пееле. Ну кроме пуйла-он маньяк. Но сцикливость НАТО сейчас просто переносит для них проблемы в будущее. Я надеюсь там найдутся те , кто это понимает и осознает.
Даля Грибоускайте кричит везде-она походу в этом мире самый мужик с самыми стальными яйцами. Но этого мало. Польский президент кричит..
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06.03.2022 00:11 Відповісти
Як шкода що мати фуйла його в 1952 р. не висцяла
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05.03.2022 23:51 Відповісти
А зачем ты принёс сюда дебильную новость? Сними ушанку, дятел )
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05.03.2022 23:58 Відповісти
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06.03.2022 00:10 Відповісти
finally ukranians got consensus with russians with their hate to US!
thank you mister klovan of Ukraine - you played the role all right.
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06.03.2022 00:02 Відповісти
Stop writing bullshit, moscal
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06.03.2022 00:15 Відповісти
do not rush to get rid of the war that no one wants except Putin - but which is very closely watched, like a fantasy series in a movie. Russian aggression concerns primarily Europe and only then the United States.
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06.03.2022 00:43 Відповісти
noone will be able to stay aside from this and it is
not about your want or don't want.
anyways my original message was about different - reread it carefully.
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06.03.2022 01:04 Відповісти
one more time - bubin's rhetorik and his hate to west puts ukranians on the same scale with kacapneju....
you like it? - I don't
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06.03.2022 01:18 Відповісти
Доброго всіх. Знов наша влада піариться на біженцях. Хочу поділитися, як наших людей і дітей вивозят в польщу. Як скот. Вчора відстояв 7 годин в переході ( сміття, бомжі і сеча) на гранітній підлозі прийшов потяг (типу приміська електричка, без туалетів, чи може вони не працюють, тобто немає де сходити відправити потреби). Завантажи частину. Волонтери трохи вже кричать і сваряться з людьми. Сьогодня в 3 ночі рушили до перемишля. Досі вони не перетнули кордон. Там я навіть незнаю ,як це назвати, бо жінки з немовлятами вже незнають ,що робити. І ще кажуть мінімум 5 годин будуть стояти. Хто не знає, то зі львова до перемишля потягом максімум пару годин. Посприяйте хто може!!!!! Вот так я відправив своїх дітей в польщу і там було багато людей з бучі, харкова і .т.д.
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06.03.2022 08:38 Відповісти
 
 