Зеленський подякував фон дер Ляєн за вирішення правового статусу українців у ЄС
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Президент Україні Володимир Зеленський подякував очільниці Єврокоміссії Урсулі фон дер Ляєн за надання правового статусу українським біженцям в країнах Евросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Вдячний фон дер Ляйн а ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування", - підкреслив він.
Топ коментарі
+2 Sergey Prigozhy
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+1 A rt fb16bfd9
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+1 Підлога Маккартні
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Раскола в НАТО не получилось
Главы МИД РФ и Турции провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.
Мевлют Чавушоглу также провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Накануне и Москва, и Киев заявили о готовности встретиться на полях дипфорума в Анталье.
Но то что эта война неизбежна если Украина не выстоит-тоже понятно.
Никто не хочет из сытого настоящего в десятки миллионов жертв и города в ядерном пееле. Ну кроме пуйла-он маньяк. Но сцикливость НАТО сейчас просто переносит для них проблемы в будущее. Я надеюсь там найдутся те , кто это понимает и осознает.
Даля Грибоускайте кричит везде-она походу в этом мире самый мужик с самыми стальными яйцами. Но этого мало. Польский президент кричит..
thank you mister klovan of Ukraine - you played the role all right.
not about your want or don't want.
anyways my original message was about different - reread it carefully.
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