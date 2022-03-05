"Евакуації потребують близько 400 тисяч жителів Маріуполя - їх взяли в заручники російські військові", - мер Маріуполя
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Місто вже шість днів перебуває під ворожими обстрілами
Як повідомляє Цензор.НЕТ, маріупольський міський голова Вадим Бойченко в ефірі інформаційного телемарафону розповів про ситуацію в оточеному російськими терористами місті:
"Зараз місто знаходиться в блокаді, нас вбивають як націю, як народ України.
Окупанти сьогодні стріляють по житлових масивах. Літаки сьогодні скидали бомби. Я отримав як мер організувати транспорт і локації для евакуації людей. І в цей момент, як ми йшли, ворожі російські війська порушили режим тиші й почали обстріл. Дивом не постраждали люди, але постраждала техніка.
Нам потрібні гарантії безпеки. Шість днів йдуть обстріли. Ми сподіваємося, що сьогодні переговори прийдуть до того, щоб був коридор. Ми, зі свого боку, робимо все необхідне", - запевнив він.
За словами Бойченка, евакуації потребують близько 400 тисяч жителів Маріуполя - їх взяли в заручники російські військові.
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Ранее Байден неоднократно предлагал Зеленскому убежище за границей, однако президент Украины заявил, что ему "нужно оружие, а не такси". Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что пока покидать Киев не намерен.
"Согласно опубликованной информации, примерно в 8 часов утра Беннет вылетел из Израиля на частном самолете, который в основном используется спецслужбами. Это исключительный случай, когда соблюдающий шаббат премьер-министр отправляется в поездку в этот день.
Как сообщалось ранее, в поездке премьер-министра сопровождали министр строительства Зеэв Элькин (также соблюдающий заповеди иудаизма), глава Совета по национальной безопасности Эяль ******, советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир и пресс-секретарь Матан Сиди. В самой встрече принимал участие только Зеэв Элькин, который, по сообщению пресс-службы премьер-министр, оказывал помощь при переводе, как неоднократно делал это в прошлом в ходе встреч израильских премьера-министров с президентом России Путиным.
Встреча в Москве готовилась несколько дней и состоялась с одобрения США. Как сообщает портал Walla, 4 марта Беннет побеседовал с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и сообщил ему о запланированном визите. Салливан не высказал возражений, однако подчеркнул, что США скептически относятся к перспективам влияния на позицию России. Встреча в Москве состоялась и с ведома Германии, Франции и Украины. Как сообщает "Кан", украинская сторона приветствовала возможность израильского посредничества. "Мы рады, что наметился прогресс", - заявили в руководстве Украины. Руководство Турции также было посвящено в тайну встречи Беннета и Путина и предоставило свое воздушное пространство для пролета израильского самолета, направлявшегося в Москву.
Встреча Путина и Беннета продолжалась около трех часов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главной темой переговоров была ситуация в Украине. По сообщению телеканала "Кешет", речь также шла о переговорах с Ираном и о свободе действий Израиля в Сирии. Также обсуждалось положение евреев и еврейских общин в связи с тем, что израильские официальные источники называют "конфликтом". По сообщению некоторых СМИ, По сообщению некоторых СМИ, в ходе встречи Беннет попросил о создании нескольких "гуманитарных коридоров" для эвакуации из зоны боевых действий евреев и для их дальнейшей репатриации. Но официально никакие подробности о содержании встречи не разглашались.
Сразу после завершения встречи с президентом России, премьер-министр Нафтали Беннет побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из Москвы Беннет отправился в Германию для встречи с канцлером Олафом Шольцем, который лишь несколько дней назад был в Израиле с официальным визитом. Предполагается, что речь идет о продолжении посреднической миссии премьер-министра.
Канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона подтвердила, что перед встречей премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор Беннета с Макроном.
Из Парижа также сообщают, что после того, как Беннет проведет в Германии встречу с канцлером Олафом Шольцем, израильский премьер, вероятнее всего, отправится сразу во Францию на встречу с Макроном.
Господи як розрішити таку складну ситуацію.
Но рыцарей больше нет, есть только барыги
Послухав два ефіри Латиніної, потім ще декількох росіян і наших. І ось що я вам скажу. Нас починають годувати російськими фейками та розказнями, які закидають через так званих російських лібералів та корисних ідіотів з Заходу.
Всі ці розмови про танки, які росіяни кидають, бо не хочуть воювати. Насправді не хочуть вони воювати, бо у нас ще зима, вночі мінусова температура в полях, слякоть, чорнозем і засідки на дорогах. Тому вони звертають з доріг, де його їх чекають засідки. Далі йдуть полем, поки не грузнуть в багнюці.
Споживання палива зростає взимку в рази. Коли в танка закінчується паливо десь посеред лісу, то тут є два рішення - або можна лишитись в полі біля танка і чекати поки з посадки в тебе прилетить Джавелін. Або бігти ховатись в найближчу лісосмугу. Розмови про гарних росіян, що спеціально випалюють паливо, щоб потім здатись - це залиште для лохів.
Те саме стосується льотчиків, що начебто скидають бомби не на мирні об'єкти, а кудись в поле, щоб тільки не бомбити мирних українців. Наївно вірити в таке, бо в льотчика є чітке завдання, що куди скинути. Для цивільної людини це може бути якийсь цивільний, там будинок чи лікарня - для льотчика це просто "об'єкт", де зараз знаходиться штаб українців, родина генерала чи перебуває особисто Зеленський.
Чому льотчик може не скинути бомбу? А ви гляньте на записи пілота - там на листочку є географічна позначка і надпис "Стрєла". Тобто по них відпрацювали з тієї точки з ПЗРК "Стрєла". Якщо він побачить старт ракети, то буде маневрувати. Те саме стосується роботи зеніток і т.п.. Заходити на бомбардування може декілька разів, а потім в льотчика починає закінчуватись пальне, і щоб долетіти до бази льотчик скидає бомбу в поле, щоб літак став легше. Тепер більше зрозуміло, звідки ці розповіді про гарних льотчиків-росіян?
Взагалі коли журналісти та розслідувачі починають по колу як мантру повторювати розповіді про 90% російської армії, що вже використана в Україні, то я б напрягся - це не так. Вони перегруповуються і ще будуть атакувати. Більшість цих "експертів" бере свої аналітичні данні з декількох блогів, слухає по колу всяких там аналітиків-політологів тіпа Соловья, Сладкова, Фельгенгауера і Ко. І потім один одному переповідають, як воно насправді.
Війна ще триває. І гарматного м'яса та техніки там ще вистачає. Жодних сентиментів про гарних росіян, особливо якщо вони в російській формі.
Антон Павлушко, Аналітик «InformNapalm»
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