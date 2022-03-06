За добу 5 березня знищено 5 літаків та 5 вертольотів окупантів. Всього росіяни втратили 44 літаки та 44 вертольоти, - командування Повітряних сил. ВIДЕО
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Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило офіційну інформацію щодо втрат російських окупантів.
Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці командування у фейсбуці.
Сьогодні, 5 березня, російські окупанти знову зазнали чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України:
три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ
1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ
два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ
два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.
Також протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.
Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:
44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.
Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!
Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів".
Будь ласка, зачекайте...
Зараз нічья 40/40🤔
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?