За добу 5 березня знищено 5 літаків та 5 вертольотів окупантів. Всього росіяни втратили 44 літаки та 44 вертольоти, - командування Повітряних сил. ВIДЕО

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило офіційну інформацію щодо втрат російських окупантів.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці командування у фейсбуці.

Сьогодні, 5 березня, російські окупанти знову зазнали чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України:

три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ

1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ

два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ

два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Також протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

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Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:

44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!

Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів".

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