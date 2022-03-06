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ВПС (169) літак (1979) вертоліт (707)

За добу 5 березня знищено 5 літаків та 5 вертольотів окупантів. Всього росіяни втратили 44 літаки та 44 вертольоти, - командування Повітряних сил. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило офіційну інформацію щодо втрат російських окупантів.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці командування у фейсбуці. 

Сьогодні, 5 березня, російські окупанти знову зазнали чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України:

За добу 5 березня знищено 5 літаків та 5 вертольотів окупантів. Всього росіяни втратили 44 літаки та 44 вертольоти, - командування Повітряних сил 01 три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ

За добу 5 березня знищено 5 літаків та 5 вертольотів окупантів. Всього росіяни втратили 44 літаки та 44 вертольоти, - командування Повітряних сил 01 1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ

За добу 5 березня знищено 5 літаків та 5 вертольотів окупантів. Всього росіяни втратили 44 літаки та 44 вертольоти, - командування Повітряних сил 01 два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ

За добу 5 березня знищено 5 літаків та 5 вертольотів окупантів. Всього росіяни втратили 44 літаки та 44 вертольоти, - командування Повітряних сил 01 два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Також протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Також читайте: ЗСУ знищили три російські штурмовики Су-25 та три вертольоти окупаційних військ, - Повітряні Сили

Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:

44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!

Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
шiсть лiтакiв:
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06.03.2022 00:02
+12
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06.03.2022 00:10
+11
Похоже в плане демилитаризации кацапам таки удается достичь определенных успехов. Правда не совсем так, как они задумали.
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06.03.2022 00:32
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06.03.2022 00:02 Відповісти
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06.03.2022 00:10 Відповісти
скільки у орди ще залишилось?
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06.03.2022 00:11 Відповісти
400+ літаків і 200+ вертольотів
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06.03.2022 00:19 Відповісти
А на ходу сколько?))) Путину пришлось использовать те же самолеты и в Сирии и тут.....)))
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06.03.2022 00:25 Відповісти
Так это и есть "на ходу". А вообще кацапы у себя какие-то астрономические цифры декларируют, типа 3600 одних только самолетов. Ну, это как в том анекдоте про старичка и доктора, "так и ты тоже говори!" Следует учесть, что даже в этих "на ходу" зачастую гражданский Garmin прикручен синей изолентой к панели, чтобы не летать по бумажным картам
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06.03.2022 00:46 Відповісти
"- Матка, яйко, млеко, сало! Путлер капут!"
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06.03.2022 00:12 Відповісти
поки рівність, Козаки ! хто переможе? літаки чи гвинтокрили(по іхнему вєртальоты)?
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06.03.2022 00:29 Відповісти
Робимо ставки - Якої повітряної сволоти зібють більше?!!
Зараз нічья 40/40🤔
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06.03.2022 00:31 Відповісти
Похоже в плане демилитаризации кацапам таки удается достичь определенных успехов. Правда не совсем так, как они задумали.
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06.03.2022 00:32 Відповісти
Щось занадто багато ворожих льотчиків взято у полон.
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?
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06.03.2022 00:54 Відповісти
88! С такой скоростью через полгода у рашистов не останется авиации
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06.03.2022 01:13 Відповісти
Наверное этот день надо назначить официальным днем ПВО Украины.
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06.03.2022 07:25 Відповісти
 
 