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Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації

Командування російськими окупаційними силами видало наказ, за яким у солдат відібрані документи. Також наказується таємно евакуювати тіла ліквідованих до пунктів постійної дислокації, а в разі неможливості - знищити тіла місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Оперативного командування "Північ".

Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам‘ять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбитих російських солдатів ніхто не збирається рахувати. Вони привезли із собою крематорій, - Зеленський

Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації 01
Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29




руSSкие "чудо-богатыри")

Шел десятый день, как "доблестные" российские войска брали Харьков... но почему-то получалось, что всегда брали в рот)
Сибірнаш Чунг


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06.03.2022 00:38
+14
Собаке у нас и то больше почестей
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06.03.2022 00:39
+10
Собакам собачья смерть. Прошу прощения у собачек за сравнение с кацапами
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06.03.2022 00:41
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руSSкие "чудо-богатыри")

Шел десятый день, как "доблестные" российские войска брали Харьков... но почему-то получалось, что всегда брали в рот)
Сибірнаш Чунг


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06.03.2022 00:38 Відповісти
Russian troops
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06.03.2022 00:50 Відповісти
Собаке у нас и то больше почестей
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06.03.2022 00:39 Відповісти
Порівняйте ось це:

https://pravda.if.ua/zhyteli-frankivshhyny-stoyachy-na-kolinah-zustrily-tilo-poleglogo-zemlyaka-geroya-video/

З тим, як зустрічають загиблих у мордорі.
МИ РЕАЛЬНО З НИМИ З РІЗНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ!

"Властелин колец" відпочиває.
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06.03.2022 01:09 Відповісти
Собака друг людини а кацап хто?
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06.03.2022 01:44 Відповісти
Собакам собачья смерть. Прошу прощения у собачек за сравнение с кацапами
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06.03.2022 00:41 Відповісти
Но Но!!!!
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06.03.2022 00:49 Відповісти
Неудачное сравнение! Собака это самое преданное в природе домашнее животное! В моей семье собака - главный член семьи, поскольку я могу сейчас ущемить себя в еде, но не свою собаку! Помимо этого, сейчас приходится кормить много бездомных собачек, которых хозяева выкинули на улицу, удирая из страны как крысы! Никогда не понимал такого отношения к этим животным! Собака никогда не предаст хозяина, и предательства с его стороны уж точно не заслуживает!
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06.03.2022 01:04 Відповісти
скоро у них мужики закончатся и бабы перестанут рожать..
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06.03.2022 00:41 Відповісти
Можливо китайці зроблять на мордорі щось подібне на цивілізацію?
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06.03.2022 00:45 Відповісти
Та да. У Європи із царем сіфілітіком петром не вийшло
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06.03.2022 00:50 Відповісти
підтягнуться китайці і виведуть нову породу робочого скота -кітаруси.Чи русокіти. байдуже. І головне будуть бездітні, як мули.
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06.03.2022 00:52 Відповісти
Вообще не понимаю, как с таким уровнем бабского алкоголизма как там, они ещё рожать умудряются
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06.03.2022 01:06 Відповісти
Скотомогильники у бульбашів будуть скрізь
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06.03.2022 00:50 Відповісти
долго их семьи будут ждать помощи по 5 млн за убитого. Ихтамнет
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06.03.2022 00:51 Відповісти
По 50 баксов не хочешь?)
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06.03.2022 01:16 Відповісти
Отакої. Спершу солдат ********** обнуляє їх власне командування а ми лише фінально "ратифікуємо" збройними методами безіменне сміття.
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06.03.2022 00:54 Відповісти
Там ещё с 1-го марта была жёсткая печалька.
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06.03.2022 00:57 Відповісти
Я конечно поражаюсь цинизму и неуважению рашистского командования к собственным солдатам! Для них люди - это просто какие-то юниты, причём что чужие, что свои! И 50 баксов за погибшего солдата - в ту же графу!
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06.03.2022 01:15 Відповісти
Але це жесть. Хіба до такого дійти можуть нормальні генерали. Та що там генерали.Цей прищ, що підписав наказ, є племінником старого друга Путіна Чемезова. Там навіть Герасим з Муму Кунжутовичем не знали. Ось так перетворили армію в стадо чи то баранів. Ось під Києвом вже в ступив Ульяновский десант без документів та жетонів. І, увага, всі свої тіла самі повинні возити, а хто не вивіз, то вже друге питання. В нас таких нема, шукайте по другим частинам і командирам легше, актировку проводять по тих кого привезли. І гроші не виплачують, ну нема такого. Та чого там дививуватись. Під Пітером на Синявінських висотах до цього часу лежить тлен воїнів з 1943 року. Там маршал Жора усердствовал. Коли став начгенштабу, то знищив всі відомості по Халхінголу. Так що в Росії вже були "маршали перемоги". Доводьте цей наказ прямо у військкоматах, веселіше буде.
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06.03.2022 01:28 Відповісти
Ні березового хреста, ні фанерної звезди, а тільки осиковий кілок з номером на скотомогильнику.
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06.03.2022 01:32 Відповісти
- Слушайте! А что это у вас за новости в захоронениях на кладбищах? Раньше было "Солдат №1" "Солдат№2" "Н\М"- это (я понимаю) "ихтамнеты" в прятки играли! А сейчас ""Русский солдат - 100 шт"
- А это они игру изменили! Были "прятки" а сейчас - обычная "чехарда"!!!
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06.03.2022 06:33 Відповісти
А ось тепер на полонених перестає діяти Гаагська конвенція, все, вони ніхто. Тепер з нима можна робити усе що завгодно - це ніяк не буде військовим злочином.
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06.03.2022 09:31 Відповісти
 
 