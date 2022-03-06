Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командування російськими окупаційними силами видало наказ, за яким у солдат відібрані документи. Також наказується таємно евакуювати тіла ліквідованих до пунктів постійної дислокації, а в разі неможливості - знищити тіла місці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Оперативного командування "Північ".
Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам‘ять.
Топ коментарі
+29 Amber
показати весь коментар06.03.2022 00:38
+14 alexandr shamov
показати весь коментар06.03.2022 00:39
+10 Неоновая Вывеска
показати весь коментар06.03.2022 00:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
руSSкие "чудо-богатыри")
Шел десятый день, как "доблестные" российские войска брали Харьков... но почему-то получалось, что всегда брали в рот)
Сибірнаш Чунг
https://pravda.if.ua/zhyteli-frankivshhyny-stoyachy-na-kolinah-zustrily-tilo-poleglogo-zemlyaka-geroya-video/
З тим, як зустрічають загиблих у мордорі.
МИ РЕАЛЬНО З НИМИ З РІЗНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ!
"Властелин колец" відпочиває.
- А это они игру изменили! Были "прятки" а сейчас - обычная "чехарда"!!!