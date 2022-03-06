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У військ РФ просто немає ресурсу займати міста, - глава Миколаївської ОВА Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У військ РФ просто немає ресурсу займати міста, - глава Миколаївської ОВА Кім

Російські окупанти не мають ресурсу для того, аби займати українські міста.

Про це у Telegram повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене є така думка. Судячи з того, що відбувалося в Херсоні та в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста. Для цього потрібен адмінперсонал, фіктивний референдум і таке інше. Схоже, вони розуміють, що жодних шансів у них немає - будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні - це неможливо. Тому мені здається, що загроза захоплення міста ще зменшується", - йдеться в повідомленні.

"Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Усі в строю, усі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції лише зміцнюються.

Тепер я розумію, що вони можуть, чого не можуть, це додає сили. Повинен вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія стає дедалі сильнішою. Справді, ми озброюємось за рахунок них, цією ж зброєю ми їх збиваємо", - зазначив Кім.

Також читайте: Ударом у відповідь на обстріл "Смерчем" знищено 70 та поранено 300 російських окупантів, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили - ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомої нації.
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06.03.2022 00:59
+8
Йде відродження нації.
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06.03.2022 01:04
+7
У пана атамана нема золотого запасу
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06.03.2022 00:53
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У пана атамана нема золотого запасу
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06.03.2022 00:53 Відповісти
Фу, ну який "пан" і який ще там "атаман"? Фу. Шоб стати атаманом, треба було не лише бути воїном, а й видатною людиною, котрій довіряють та поважають. Всім поганцям, відрізали так званого,
чуба, в знак покарання, щоб дозволили мати чуба, треба було проявити себе у війні, так само із атаманом, не варто його клінити з атомном, це тупа паскуда
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06.03.2022 01:16 Відповісти
Это секрет!!!
Кажись мы на пороге большого шухера! И скоро хлопцы разбегутся на все четыре стороны...
Если так пойдет дальше... я тоже разбегусь на все четыре стороны....

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06.03.2022 01:16 Відповісти
поэтому в 1ую очередь они захватывают АЭС.
Думаем почему...
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06.03.2022 00:54 Відповісти
якраз джавелін і прилетить, бо то високоточна і відносно малопотужна зброя.
реактора вона не зруйнує, а дурні бошки порозносе...
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06.03.2022 01:19 Відповісти
Так как обычно - не будете слушаться, отключим газ, электрику....по списку. Это же террористы
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06.03.2022 01:04 Відповісти
думаю, причина гораздо более худшая чем эта.
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06.03.2022 01:08 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 02:27 Відповісти
Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили - ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомої нації.
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06.03.2022 00:59 Відповісти
Йде відродження нації.
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06.03.2022 01:04 Відповісти
отож...
головне щоб закінчився ресурс для бомбордувань (разом з літакми) і обстрілів (разом з іхтамнетами)
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06.03.2022 01:02 Відповісти
спасайте Мариуполь!!!
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06.03.2022 01:04 Відповісти
и Херсон, и Сумы и Чернигов...
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06.03.2022 01:09 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 02:27 Відповісти
Товариши русские солдаты,
мобильные крематории не будут больше ездить за вами, т.к. джавелины отлично выполняют их задачи.

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06.03.2022 01:13 Відповісти
Ресурсу брати нема, але руйнувати - ресурс є. Це вони робили у Чечні, у Сирії, тепер роблять в Україні.
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06.03.2022 01:23 Відповісти
Та це схиблене думає (ну якщо можна так назвати) що візьме "главпочтамт" в Києві й "пабєда"...
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06.03.2022 01:28 Відповісти
ну это понятно. сколько надо полицаев на определённое колличество населения, чтобы держать под контролем захваченный город или оккупированную территорию? откуда им набрать сколько миллионов, при отсутствии коллабрационистов? )))
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06.03.2022 01:47 Відповісти
Обстановка изменилась типа? Бункерный не знал кто такие украинцы наверное. А если знал, то обманул свою же армию.

Я думаю что знал и опять свою же страну нае-л. Не в первый раз уже. Россияне от этого торчат.
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06.03.2022 03:01 Відповісти
 
 