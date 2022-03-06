У військ РФ просто немає ресурсу займати міста, - глава Миколаївської ОВА Кім
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Російські окупанти не мають ресурсу для того, аби займати українські міста.
Про це у Telegram повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене є така думка. Судячи з того, що відбувалося в Херсоні та в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста. Для цього потрібен адмінперсонал, фіктивний референдум і таке інше. Схоже, вони розуміють, що жодних шансів у них немає - будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні - це неможливо. Тому мені здається, що загроза захоплення міста ще зменшується", - йдеться в повідомленні.
"Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Усі в строю, усі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції лише зміцнюються.
Тепер я розумію, що вони можуть, чого не можуть, це додає сили. Повинен вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія стає дедалі сильнішою. Справді, ми озброюємось за рахунок них, цією ж зброєю ми їх збиваємо", - зазначив Кім.
Будь ласка, зачекайте...
чуба, в знак покарання, щоб дозволили мати чуба, треба було проявити себе у війні, так само із атаманом, не варто його клінити з атомном, це тупа паскуда
Кажись мы на пороге большого шухера! И скоро хлопцы разбегутся на все четыре стороны...
Если так пойдет дальше... я тоже разбегусь на все четыре стороны....
Думаем почему...
реактора вона не зруйнує, а дурні бошки порозносе...
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
головне щоб закінчився ресурс для бомбордувань (разом з літакми) і обстрілів (разом з іхтамнетами)
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
мобильные крематории не будут больше ездить за вами, т.к. джавелины отлично выполняют их задачи.
Я думаю что знал и опять свою же страну нае-л. Не в первый раз уже. Россияне от этого торчат.