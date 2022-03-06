У військ РФ просто немає ресурсу займати міста, - глава Миколаївської ОВА Кім

Російські окупанти не мають ресурсу для того, аби займати українські міста.

Про це у Telegram повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене є така думка. Судячи з того, що відбувалося в Херсоні та в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста. Для цього потрібен адмінперсонал, фіктивний референдум і таке інше. Схоже, вони розуміють, що жодних шансів у них немає - будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні - це неможливо. Тому мені здається, що загроза захоплення міста ще зменшується", - йдеться в повідомленні.

"Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Усі в строю, усі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції лише зміцнюються.

Тепер я розумію, що вони можуть, чого не можуть, це додає сили. Повинен вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія стає дедалі сильнішою. Справді, ми озброюємось за рахунок них, цією ж зброєю ми їх збиваємо", - зазначив Кім.

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