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ЄС має повністю позбавитися залежності від нафти та газу з РФ, – фон дер Ляйєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС має повністю позбавитися залежності від нафти та газу з РФ, – фон дер Ляйєн

Країни Євросоюзу мають повністю позбавитися залежності від газу, нафти та вугілля з Росії шляхом диверсифікації, енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

"Енергія залишається одним із критичних питань. ЄС повинен позбутися залежності від російської нафти, газу та вугілля. Для цього ми повинні диверсифікувати постачання, досягти кращих результатів в енергоефективності і ми маємо масштабно інвестувати у відновлювані джерела енергії", – сказала фон дер Ляйєн.

Глава Єврокомісії зазначила, що Іспанія забезпечує значний обсяг свого енергоспоживання за рахунок відновлюваних джерел енергії, та закликала прискорити роботу щодо створення систем для передачі енергії між Іспанією та іншими державами ЄС.

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Фон дер Ляйєн також наголосила, що ЄС має допомогти споживачам у зв'язку зі зростанням цін на вуглеводні в Європі у 2021-2022 роках. За її словами, ця тема стане однією з ключових на саміті ЄС у Франції у березні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Коротко
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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06.03.2022 01:01
+2
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 02:28
+1
ЄС має повністю позбавитися залежності від нафти та газу з РФ, - фон дер Ляйєн
...+ i вiд кацапiв теж
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06.03.2022 01:06
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Этот переход на возобновляемые источники займет многие годы. И всё это время вы будете кормить русского гитлера?
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06.03.2022 01:00 Відповісти
З Іраном буде угода
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06.03.2022 01:04 Відповісти
Так, байден снял с террористов санкции
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06.03.2022 01:05 Відповісти
Ні. Іран закінчує свою ядерну програму і з нього знімають нафтове ембарго, яке переходить до РФ
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06.03.2022 01:09 Відповісти
Не заканчивает, а только начинает
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06.03.2022 01:14 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:28 Відповісти
Коротко
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
06.03.2022 01:01 Відповісти
Игорь Богачев
40 минут назад

@Слава Свид найди. Но, бред. Это только полные дубы могут кричать:,,... бункерная моль!... безумный старик..." Типа они его унизили. Он гений.Переиграл всех. Шатает Запад только треск стоит. На х+р ему западенцы?Деньги в них вкладывать без отдачи и ждать предательства? Нет не нужны они. А земли у нас своей ,,выше крыши". Он их скорей отдаст полякам. И тем и этим нас*т.ваш комент пожалуста...типа спор про "республики на Западной Украине
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06.03.2022 01:03 Відповісти
ЄС має повністю позбавитися залежності від нафти та газу з РФ, - фон дер Ляйєн
...+ i вiд кацапiв теж
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06.03.2022 01:06 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:29 Відповісти
Сила, рішучість і цілеспрямованість українців з підтримкою США та всього світу переможе.
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06.03.2022 01:11 Відповісти
Они долго сопли жевали. Эмбарго надо было вводить в 2008 году. Надеюсь хоть сейчас поняли какое чудовище выкормили.
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06.03.2022 03:11 Відповісти
 
 