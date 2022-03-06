Путін розлючений санкціями, оскільки вони виявились набагато тяжчими, ніж розраховували в Росії, - СNN
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Журналісти американського телеканалу CNN зі своїх джерел в розвідці США твердять, що останні кілька днів російський президент Путін перебуває в надзвичайно розгніваному стані через суворі санкції Заходу на російську економіку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пвідомляє CNN з посиланням на двох неназваних високопосадовців в американській адміністрації
Нібито високопосадовці у владних кабінетах США офіційно звернулися до розвідувальних відомств з’ясувати, який настрій у Путіна та проаналізувати, чи загалом стабільний в нього психічний стан.
За словами співрозмовників журналістів, у частини американських політиків викликало занепокоєння надзвичайно різка та авантюрна спроба захоплення всієї України 24 лютого. Мовляв, це доволі сильно вирізняється на тлі рішень та поведінки Путіна за останні 22 роки.
CNN нібито дістало копію звіту, який роздали керівництву понад десяти розвідок західних країн. Американське ФБР нібито зуміло отримати від неназваного джерела інформацію, що поведінка Путіна стала "непередбачуваною і такою, що викликає занепокоєння". Однак, це джерело не могло дізнатися про це самотужки, а отримало цю інформацію від ще однієї неназваної особи, яка нібито "надзвичайно добре поінформована".
У цій записці від ФБР також зазначено, що Путін був надзвичайно розлючений санкційними заходами, які запровадили уряди країн Заходу після початку російського вторгнення в Україну, оскільки він відчув, що санкції погіршили ситуацію набагато швидше, ніж він сподівався, і в масштабі, який не є прийнятним для нього.
У копії звіту, яку дістали журналісти, вилучені речення щодо котрих санкцій з-поміж низки заходів різних урядів країн Заходу був найбільш розлючений Путін.
Крім того, розвідка нібито повідомила, що об’єктивний стан справ щодо російського вторгнення в Україну ретельно приховується і замовчується, включно з "елітою" російського суспільства. Нібито багато заможних росіян не мали жодної звістки про те, що Європа планує закрити небо для польотів російських літаків, і збиралися далі собі здійснювати поїздки закордон.
Водночас, ФБР наголошує, що джерело інформації могло передати всі ці тези, аби вплинути та маніпулювати політичним керівництвом США в ухваленні рішень щодо Росії. Наразі вони не змогли підтвердити ці факти через інші джерела або знайти інші шляхи аналізу настрою та психічного стану очільника Росії.
Журналісти кажуть, що американські політики, зокрема представники Конгресу та адміністрації президента, занепокоєні психічним станом російського президента, а тому нібито попросили американську розвідку спробувати з’ясувати, як його психічний стан впливає на ухвалення рішень стосовно України.
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Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
"Сверху в бункер, натужно пыхтя, спустились по железным скобам Шойгу и Лавров. Лавров спрыгнул первый. Прапорщик Вяличие оглушил его засунутым в валенок ломом, обыскал, взял мазок на ковид и сказал:
- Чисто.
Шойгу рванулся было вверх, но старший прапорщик Пабеда стащил его за ногу, придушил и с торжествующим видом извлёк из кармана министра ножик и деревянный чурбачок, отдалённо напоминающий медведя на танке.
- Попался, гнида, - засмеялся Пабеда. - А я все думал, кого они пришлют…
- Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка! - булькнул Шойгу. - Это не то что вы думаете! Это моя новая поделка из дерева. Шаман сказал, что она поможет нам взять Харьков.
Путин бросил на него тяжёлый буравящий взгляд через двадцатиметровый стол и, выдержав зловещую паузу, сказал:
- Ты кто?
- Я Шойгу! - быстро сказал Шойгу. - Министр обороны.
- А, - сказал Путин, встал из-за стола и стал мочиться на колонну. - Докладывайте, Порфирий.
Шойгу открыл было рот, чтобы сказать, что он не Порфирий, но тут у Путина зазвонил телефон. Опасаясь снимать трубку из соображений безопасности, президент нажал на кнопку громкой связи и быстро отскочил назад, забрызгав стол своей божьей росой.
- Папа! Папа! - раздался в трубке дрожащий мужской голос. - Мне страшно, забери меня отсюда!
- Это ты, Катерина? - спросил Путин.
- Нет, это я, Ваня! - закричал голос. - Ты представляешь, папа, Путин, п#дарас, на#бал нас, г#ндон, мы думали, что у нас учения, а нас тут всех расху…
- Вы ошиблись номером, - сказал Путин, нажимая кнопку отбоя. - Безобразие, целый день дураки звонят какие-то. А кто это там лежит в углу?
- Это Лавров, - сказал Шойгу. - Министр иностранных дел.
- Въ#бал чуток старому пердуну, - извиняющимся тоном сказал прапорщик Вяличие, - вот и лежит.
Вяличие сходил в санузел, набрал ведро воды и вылил его на голову Лаврова. Лавров застонал и приподнялся на локтях.
- Это все потому, - назидательно сказал Путин, - что вы слишком много курите, Лавров.
- Вы узнали меня, Владимир Владимирович! - обрадовался Лавров.
- Ещё бы я вас не узнал, Порфирий, - сказал Путин.
- Это я Порфирий, - зачем-то сказал Шойгу.
У Путина опять зазвонил телефон.
- Папа! - закричал в трубке незнакомый голос. - Путин, пид#рас, на#бал меня! Нас всех расп#здячили, я в плену, собирай людей! Нет войне!
- Ты, наверно, хотел сказать, "да войне"? - уточнил Путин очевидное. - По телевизору говорят, вы освободили Киев.
- П#здят, - ляпнул Шойгу и прикусил язык, побледнев.
- Не понял, - удивился Путин.
- Море цветов! - воскликнул Лавров несколько истерично. - Местное население встречает русскую армию фейерверками! От этого иногда бывают несчастные случаи с вертолётами и…
У Путина снова зазвонил телефон.
- Думаю, это Зеленский, жалкий трус, - усмехнулся президент и снял трубку.
- Папа, папа, нам дали п#зды всему батальйону! - раздался голос очередного освободителя. - Один я живой, и то только потому, что меня в это время чеченцы #бали! Папа, собирай людей! Выходите на улицы, забирайте нас из плена!
- А ты там подорваться на гранате никак не можешь? - озабоченно предложил Путин. - Сам погибай, и товарища забирай.
- Нет, не могу! - закричал укропский пленник. - Я тут хоть поел. Папа, ты представляешь, у них тут асфальт на дорогах, освещение, избы из камня, такое диво!
Президент выругался, дал отбой и раздраженно посмотрел на Шойгу.
- Слушай, Федя, - сказал он, - а нельзя как-то по нашим пленным "калибрами" жахнуть? Задолбали уже звонками своими, чушь несут какую-то.
- Слишком уж их до хера, ракет не хватит, - вздохнул Шойгу. - Всё равно же останется какая-то гнида и будет канючить опять. Плюс биндеровцы новых наловят.
- О! - воскликнул Путин и азартно помочился в чернильницу. - Есть идея насчёт новых. Короче, Чондухван, записывай приказ. Всем солдатам, которые отправляются на спецоперацию по денацификации, повелеваю отрезать язык и правую руку.
- А руку-то зачем? - осторожно спросил Лавров.
- А чтоб телефонную трубку потом не могли держать! - объяснил Путин. - А то наберёт мамку и начнёт мычать, как телок! Языка-то нет!
- Ха-ха-ха! - захохотали все. - Языка-то нет!
- Новая искрометная шутка от Владимира Владимировича Путина! - воскликнул Лавров. - Горжусь своим президентом! А ещё говорят, мол, Путин в неадеквате! Сами вы в неадеквате, козлы вонючие!
***
…Приближалось 9 мая. Враг стоял на подступах к Москве, но Владимир Владимирович Путин был уверен в победе как никогда. У него все было под контролем", - пишет Рыбников.
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
Прі чом здєсь мьі? Я ващє внє палітікі!
При этом отмечается, что мера будет распространяться на выплаты лишь тем иностранным кредиторам, которые "совершают недружественные действия в отношении РФ" и её представителей.
- Ха! Старая катерина!
- Да ты что! Действительные - вот подпись и печать: министр финансов и адъютант Попандопуло из Одессы! На тебе сто миллионов... Слушай, возьми их все - я себе еще нарисую.(с)
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
той скаже - есть!
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
ну здрастуй - брайтон....
у не можна ж так з людями...
+ 15 хв
Как говорил Димон-"денег нет,новыдержитесь"
А санкции только-только начали действовать и дальше будет только больнее.
И вот отождествляя себя со всей страной он начинает понимать что пи**а всему, и ему и России в частности. День-два и лидер Северной Кореи покажется вполне себе своим парнем, а он как был старым маразматиком, таким и останется.
А вот теперь он не боится, по крайней мере, так как раньше, поскольку убедился что любое выполнение его хотелок только возбуждает его аппетит, Гитлера невозможно умиротворить, и рано или поздно это должно было случиться, жаль что случилось так поздно, и что теперь дальше?
А ми здесь ніпгічом. Он сам напал.
Таш же в этсивских (если кто не знает, что это, то неважно) группах, читает комментарии скрепных.
- Это беспредел!
- Как они могли заставить нас так страдать! Это же деньги, которые мне были нужны на март, а теперь на что я буду кормить семью??
- Нет, они не могут не отдать мне мои деньги! (спойлер - могут)
- Я подам на них в Гаагу!
И комментарий из Киева:
- расияне, это не санкции, а специальная финансовая операция. Успокойтесь, дышите глубоко и пейте больше воды, ничего другого у вас больше не будет.
Виктор Пузанов
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть