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Путін (21420) санкції (6827)

Путін розлючений санкціями, оскільки вони виявились набагато тяжчими, ніж розраховували в Росії, - СNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Путін розлючений санкціями, оскільки вони виявились набагато тяжчими, ніж розраховували в Росії, - СNN

Журналісти американського телеканалу CNN зі своїх джерел в розвідці США твердять, що останні кілька днів російський президент Путін перебуває в надзвичайно розгніваному стані через суворі санкції Заходу на російську економіку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пвідомляє CNN з посиланням на двох неназваних високопосадовців в американській адміністрації

Нібито високопосадовці у владних кабінетах США офіційно звернулися до розвідувальних відомств з’ясувати, який настрій у Путіна та проаналізувати, чи загалом стабільний в нього психічний стан.

За словами співрозмовників журналістів, у частини американських політиків викликало занепокоєння надзвичайно різка та авантюрна спроба захоплення всієї України 24 лютого. Мовляв, це доволі сильно вирізняється на тлі рішень та поведінки Путіна за останні 22 роки.

CNN нібито дістало копію звіту, який роздали керівництву понад десяти розвідок західних країн. Американське ФБР нібито зуміло отримати від неназваного джерела інформацію, що поведінка Путіна стала "непередбачуваною і такою, що викликає занепокоєння". Однак, це джерело не могло дізнатися про це самотужки, а отримало цю інформацію від ще однієї неназваної особи, яка нібито "надзвичайно добре поінформована".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готуються до заборони імпорту російської нафти, - Bloomberg

У цій записці від ФБР також зазначено, що Путін був надзвичайно розлючений санкційними заходами, які запровадили уряди країн Заходу після початку російського вторгнення в Україну, оскільки він відчув, що санкції погіршили ситуацію набагато швидше, ніж він сподівався, і в масштабі, який не є прийнятним для нього.

У копії звіту, яку дістали журналісти, вилучені речення щодо котрих санкцій з-поміж низки заходів різних урядів країн Заходу був найбільш розлючений Путін.

Крім того, розвідка нібито повідомила, що об’єктивний стан справ щодо російського вторгнення в Україну ретельно приховується і замовчується, включно з "елітою" російського суспільства. Нібито багато заможних росіян не мали жодної звістки про те, що Європа планує закрити небо для польотів російських літаків, і збиралися далі собі здійснювати поїздки закордон.

Водночас, ФБР наголошує, що джерело інформації могло передати всі ці тези, аби вплинути та маніпулювати політичним керівництвом США в ухваленні рішень щодо Росії. Наразі вони не змогли підтвердити ці факти через інші джерела або знайти інші шляхи аналізу настрою та психічного стану очільника Росії.

Журналісти кажуть, що американські політики, зокрема представники Конгресу та адміністрації президента, занепокоєні психічним станом російського президента, а тому нібито попросили американську розвідку спробувати з’ясувати, як його психічний стан впливає на ухвалення рішень стосовно України.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 01:56
+28
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06.03.2022 01:17
+28
Кацапи на форумах доказують, що їм до сраки санкції і їхні ваньки свій твітер завтра зроблять і с калєн паднімуцца, а Пуйло бере і псує настрій своїм песимізмом))
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06.03.2022 01:19
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06.03.2022 01:16 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 01:56 Відповісти
Не все скоту масленица...
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06.03.2022 01:16 Відповісти
*Нравица-ненравица. терпи красавица*!!!!!!
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06.03.2022 01:28 Відповісти
В бункере президента России Владимира Путина было тихо, лишь где-то вдали шарудел лопатой верный человечек, копавший подземный ход в Эритрею. Это была страховка на самый крайний случай, о ней никто не знал. Владимир Владимирович договорился с президентом Эритреи, что по окончании работы тот сразу сожрёт верного человечка во избежание огласки. Путин был профессионал.

"Сверху в бункер, натужно пыхтя, спустились по железным скобам Шойгу и Лавров. Лавров спрыгнул первый. Прапорщик Вяличие оглушил его засунутым в валенок ломом, обыскал, взял мазок на ковид и сказал:

- Чисто.

Шойгу рванулся было вверх, но старший прапорщик Пабеда стащил его за ногу, придушил и с торжествующим видом извлёк из кармана министра ножик и деревянный чурбачок, отдалённо напоминающий медведя на танке.

- Попался, гнида, - засмеялся Пабеда. - А я все думал, кого они пришлют…

- Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка! - булькнул Шойгу. - Это не то что вы думаете! Это моя новая поделка из дерева. Шаман сказал, что она поможет нам взять Харьков.

Путин бросил на него тяжёлый буравящий взгляд через двадцатиметровый стол и, выдержав зловещую паузу, сказал:

- Ты кто?

- Я Шойгу! - быстро сказал Шойгу. - Министр обороны.

- А, - сказал Путин, встал из-за стола и стал мочиться на колонну. - Докладывайте, Порфирий.

Шойгу открыл было рот, чтобы сказать, что он не Порфирий, но тут у Путина зазвонил телефон. Опасаясь снимать трубку из соображений безопасности, президент нажал на кнопку громкой связи и быстро отскочил назад, забрызгав стол своей божьей росой.

- Папа! Папа! - раздался в трубке дрожащий мужской голос. - Мне страшно, забери меня отсюда!

- Это ты, Катерина? - спросил Путин.

- Нет, это я, Ваня! - закричал голос. - Ты представляешь, папа, Путин, п#дарас, на#бал нас, г#ндон, мы думали, что у нас учения, а нас тут всех расху…

- Вы ошиблись номером, - сказал Путин, нажимая кнопку отбоя. - Безобразие, целый день дураки звонят какие-то. А кто это там лежит в углу?

- Это Лавров, - сказал Шойгу. - Министр иностранных дел.

- Въ#бал чуток старому пердуну, - извиняющимся тоном сказал прапорщик Вяличие, - вот и лежит.

Вяличие сходил в санузел, набрал ведро воды и вылил его на голову Лаврова. Лавров застонал и приподнялся на локтях.

- Это все потому, - назидательно сказал Путин, - что вы слишком много курите, Лавров.

- Вы узнали меня, Владимир Владимирович! - обрадовался Лавров.

- Ещё бы я вас не узнал, Порфирий, - сказал Путин.

- Это я Порфирий, - зачем-то сказал Шойгу.

У Путина опять зазвонил телефон.

- Папа! - закричал в трубке незнакомый голос. - Путин, пид#рас, на#бал меня! Нас всех расп#здячили, я в плену, собирай людей! Нет войне!

- Ты, наверно, хотел сказать, "да войне"? - уточнил Путин очевидное. - По телевизору говорят, вы освободили Киев.

- П#здят, - ляпнул Шойгу и прикусил язык, побледнев.

- Не понял, - удивился Путин.

- Море цветов! - воскликнул Лавров несколько истерично. - Местное население встречает русскую армию фейерверками! От этого иногда бывают несчастные случаи с вертолётами и…

У Путина снова зазвонил телефон.

- Думаю, это Зеленский, жалкий трус, - усмехнулся президент и снял трубку.

- Папа, папа, нам дали п#зды всему батальйону! - раздался голос очередного освободителя. - Один я живой, и то только потому, что меня в это время чеченцы #бали! Папа, собирай людей! Выходите на улицы, забирайте нас из плена!

- А ты там подорваться на гранате никак не можешь? - озабоченно предложил Путин. - Сам погибай, и товарища забирай.

- Нет, не могу! - закричал укропский пленник. - Я тут хоть поел. Папа, ты представляешь, у них тут асфальт на дорогах, освещение, избы из камня, такое диво!

Президент выругался, дал отбой и раздраженно посмотрел на Шойгу.

- Слушай, Федя, - сказал он, - а нельзя как-то по нашим пленным "калибрами" жахнуть? Задолбали уже звонками своими, чушь несут какую-то.

- Слишком уж их до хера, ракет не хватит, - вздохнул Шойгу. - Всё равно же останется какая-то гнида и будет канючить опять. Плюс биндеровцы новых наловят.

- О! - воскликнул Путин и азартно помочился в чернильницу. - Есть идея насчёт новых. Короче, Чондухван, записывай приказ. Всем солдатам, которые отправляются на спецоперацию по денацификации, повелеваю отрезать язык и правую руку.

- А руку-то зачем? - осторожно спросил Лавров.

- А чтоб телефонную трубку потом не могли держать! - объяснил Путин. - А то наберёт мамку и начнёт мычать, как телок! Языка-то нет!

- Ха-ха-ха! - захохотали все. - Языка-то нет!

- Новая искрометная шутка от Владимира Владимировича Путина! - воскликнул Лавров. - Горжусь своим президентом! А ещё говорят, мол, Путин в неадеквате! Сами вы в неадеквате, козлы вонючие!

***

…Приближалось 9 мая. Враг стоял на подступах к Москве, но Владимир Владимирович Путин был уверен в победе как никогда. У него все было под контролем", - пишет Рыбников.
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06.03.2022 07:46 Відповісти
Тобто у війні винен світ, який не вживав заходів за Грузію, Сирію та Крим.
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06.03.2022 01:17 Відповісти
Тому пуйло і думало, що знову кільком депутатам в'їзд кудись заборонять і все
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06.03.2022 01:20 Відповісти
Саме так. Починаючи з Придністров'я. Якби за ПМР дали по сраці, то наступних конфліктів би не було.
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06.03.2022 01:24 Відповісти
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06.03.2022 01:17 Відповісти
Хутя, давай, досвидос. Земля тебе стекловатой.
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06.03.2022 01:27 Відповісти
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06.03.2022 01:45 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 01:56 Відповісти
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09.03.2022 02:33 Відповісти
По факту так, санкції дуже жорсткі навіть у короткостроковій перспективі
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06.03.2022 01:19 Відповісти
смотря что считать краткосрочной. Рассчитали что при таких санкциях дефолт у них будет в июне. А у нас каждый день за месяц...
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06.03.2022 01:37 Відповісти
За таких якісних санкцій в нього дефолт вже в понеділок почнеться, а в раші вже, певна річ, пізніше.
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06.03.2022 01:57 Відповісти
Воно ж казало, що вони йому корисні. Най їсть, доробало...
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06.03.2022 01:55 Відповісти
Кацапи на форумах доказують, що їм до сраки санкції і їхні ваньки свій твітер завтра зроблять і с калєн паднімуцца, а Пуйло бере і псує настрій своїм песимізмом))
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06.03.2022 01:19 Відповісти
Там істерика вже також пішла, ціни злетіли у космос за неділю, а це лише початок
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06.03.2022 01:20 Відповісти
Ну та деякі кричать, що 'єта нарушеніє мєждународньіх норм!'
Прі чом здєсь мьі? Я ващє внє палітікі!
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06.03.2022 01:23 Відповісти
В дебілів лише 40 відсотків пшениці на посівну, та 10 відсотків картоплі в країні, решту треба десь купувати (а хто продасть?). А твітер їсти не будеш...
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06.03.2022 02:26 Відповісти
Кори на деревах багато.
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09.03.2022 02:34 Відповісти
Не знаю о чем вы, но валить его надо
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06.03.2022 01:20 Відповісти
Зовите Супермена!
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09.03.2022 02:35 Відповісти
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отныне российские компании могут возвращать долги иностранным кредиторам в рублях.

При этом отмечается, что мера будет распространяться на выплаты лишь тем иностранным кредиторам, которые "совершают недружественные действия в отношении РФ" и её представителей.
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06.03.2022 01:22 Відповісти
А це дефолт майже
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06.03.2022 01:24 Відповісти
Винні вони у баксах та євро. Тобто треба друкувати рублі на ті суми які вони винні це розкручує маховик інфляції. Тобто Ласкаво Просимо до Венесуели
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06.03.2022 01:32 Відповісти
будуть нести папір...
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06.03.2022 01:25 Відповісти
вже хочу бачити хто візьме
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06.03.2022 01:27 Відповісти
Я впевнений що заарештованих активів ЦБ РФ вистачить щоб це покрити. Не можна вважати весь світ за лохів, рано чи пізно треба платити повну ціну.
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06.03.2022 01:27 Відповісти
там есть еще неофициальная триллионная кубышка путинской банды по сусекам
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06.03.2022 10:53 Відповісти
Дружественным тоже платить нечем будет, россия банкрот скоро...
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06.03.2022 01:27 Відповісти
- Я тебе дам 100 миллионов!
- Ха! Старая катерина!
- Да ты что! Действительные - вот подпись и печать: министр финансов и адъютант Попандопуло из Одессы! На тебе сто миллионов... Слушай, возьми их все - я себе еще нарисую.(с)
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06.03.2022 01:50 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 01:57 Відповісти
Возврат долгов в другой валюте это нарушение кредитного договора, то есть невыплата долга, а отказ или неспособность выплаты долгов это дефолт. Сам себя ******, короче.
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06.03.2022 02:01 Відповісти
***** раззлючене? - най шойґу вкусить.
той скаже - есть!
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06.03.2022 01:23 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 01:57 Відповісти
дай мені 15 хв на просміятися... - заходжу, фоткі, розяснюю..
ну здрастуй - брайтон....
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06.03.2022 02:02 Відповісти
У нас нет Брайтона. Я работаю или с американцами/ они слышат меня и воспринимают всерьез/ или с украинцами/ мы мотивированы/тем более с теми ,кто на сайте. Но к вам мое сообщение попало по ошибке, раз у вас такая реакция. Извините тогда. Я надеюсь, что вы все таки помогаете Украине каким-либо образом, учитывая ваши посты на этом сайте. Всего вам хорошего.
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06.03.2022 03:27 Відповісти
все, в нормі - бреши далі...
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06.03.2022 02:07 Відповісти
"Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера"
у не можна ж так з людями...
+ 15 хв
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06.03.2022 02:14 Відповісти
Да ладно.Кричали ,что санкции идут на пользу.
Как говорил Димон-"денег нет,новыдержитесь"
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06.03.2022 01:23 Відповісти
В пользу говорили, но и требовали снять, у кацапов все не как у людей..
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06.03.2022 01:28 Відповісти
Главная цель Украины - ликвидация рашки, под корень чтобы это зло не прорастало больше.
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06.03.2022 01:29 Відповісти
Час для контр-санкцій, треба росіянам заборонити ті бренди, що ще не пішли с рф
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06.03.2022 01:30 Відповісти
Путлер , застрелись , падлюка и весь мир вздохнёт с облегчением 😡
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06.03.2022 01:31 Відповісти
Біда в тому, що москалі знову виберуть *****-2
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06.03.2022 02:50 Відповісти
Вова начинает понимать, что или пи**а ему, или России.
А санкции только-только начали действовать и дальше будет только больнее.
И вот отождествляя себя со всей страной он начинает понимать что пи**а всему, и ему и России в частности. День-два и лидер Северной Кореи покажется вполне себе своим парнем, а он как был старым маразматиком, таким и останется.
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06.03.2022 01:33 Відповісти
Путін розлючений санкціями, Путін розлючений шаленим опором ЗСУ, Путін розлючений, що його орків не зустрічають квітами... Оспадя, та дайте ж дєдушкє покоя!
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06.03.2022 01:37 Відповісти
гуляє запис розмови фурерка з Муму кунжутовичем. Оце жесть. Там ніяких довідок не потрібно. Два дні давав на взяття Києва, мовляв завтра переговори ..... хіба що не матюкався на тупоголового герасима. потішило, як сказав, що ельвіра (госбанк) жопу рве а ви там все обіцяете. Два дня, щоб план був виконаний. В понеділок знову переговори про капітуляцію, а суботній наступ не вдався. Знову буде рвати Герасиму і Муму дупу на англійський прапор.
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06.03.2022 01:38 Відповісти
Есть ссылка?
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06.03.2022 05:01 Відповісти
то фейк
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06.03.2022 10:56 Відповісти
Российские спецслужбы опять крутят одну и ту же старую пластинку: Путин кричит: "Держите меня припадочного", в надежде, что Запад (мол как положено ему, и как было раньше) будет его ублажать и бояться.
А вот теперь он не боится, по крайней мере, так как раньше, поскольку убедился что любое выполнение его хотелок только возбуждает его аппетит, Гитлера невозможно умиротворить, и рано или поздно это должно было случиться, жаль что случилось так поздно, и что теперь дальше?
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06.03.2022 01:43 Відповісти

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06.03.2022 01:45 Відповісти
Путін провів 2.5 години очної розмови з прем'єром Ізраїлю Бенетом. Таємна розмова, що тривала довше ніж планові зустрічі при офіційних візитах.

А ми здесь ніпгічом. Он сам напал.
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06.03.2022 01:48 Відповісти
Кабздєц кацапам,гниди - отримуйте,сволочі,на кацапстані буде невдовзі адіще!!!
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06.03.2022 01:54 Відповісти
На раисе отключили paypal

Таш же в этсивских (если кто не знает, что это, то неважно) группах, читает комментарии скрепных.

- Это беспредел!

- Как они могли заставить нас так страдать! Это же деньги, которые мне были нужны на март, а теперь на что я буду кормить семью??

- Нет, они не могут не отдать мне мои деньги! (спойлер - могут)

- Я подам на них в Гаагу!

И комментарий из Киева:

- расияне, это не санкции, а специальная финансовая операция. Успокойтесь, дышите глубоко и пейте больше воды, ничего другого у вас больше не будет.

Виктор Пузанов
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06.03.2022 01:55 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 01:58 Відповісти
А мене цікавить особа....добре проінформована......вона не хоче заробити декілька міліардів доларів..
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06.03.2022 02:00 Відповісти
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06.03.2022 02:04 Відповісти
Шановна редакція, прошу виправити помилку : не "путін", а *****, так як прийнято в цілому світі. І попрошу більше не допускати таких помилок.
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06.03.2022 02:43 Відповісти
Цікава стаття, але ще ніколи не бачив такої кількості "нібито" в невеличкому тексті
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06.03.2022 02:45 Відповісти
Да, реально напоминает радио ОБС)))) Я думаю, что эт скорей всего попытка завуалировано сказать, что ***** совсем идиот и окончательно ипанулся
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06.03.2022 07:43 Відповісти
 
 