Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 05.03.2022
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 05.03.2022.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"Завершилася десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з ТОТ АР Крим.
До нанесення авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській та Житомирській областях залучались літаки Су-35С, Су- 34, Су-25 з аеродромів на території Республіки Білорусь (Барановичі, Лунинець, Ліда). Крім того, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка наносили авіаційні удари по українській інфраструктурі у районі міста Суми.
Встановлено зосередження підрозділів ЗС Республіки Бєларусь в районах населених пунктів Грушка (Малоритський район) та Хотислав.
На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ силами до 18 БТГр діє в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів. За наявними даними, після перегрупування, підрозділи Східного воєнного округу та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ, що зазнали значних втрат у районі аеропорту Гостомель, передислоковують підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії у напрямку н.п. Білогородка. Ворог не полишає спроб виходу до південно-західні околиці Києва.
На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до 12 БТГр зі складу підрозділів 41-ї та 2-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії проводить наступальну операцію на північному сході України.
У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема ТОС-1 "Буратіно".
Триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку. Здійснюється висування підрозділів у напрямку н.п. Перемога. Окупанти намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль.
Здійснюється висування підрозділів 6-ї загальновійськової армії та 1 танкової армії Західного воєнного округу для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.
На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного ВО силами до 23 БТГр зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії, 14 армійського корпусу Північного флоту ЗС РФ після чисельних втрат здійснює перегрупування, з метою поновлення наступу в напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.
За наявною інформацією окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС.
На Донецькому напрямку противник силами до 7 БТГр 1, 2 армійських корпусів та 150 мотострілецької дивізії намагається продовжити наступальні дії на напрямку Дніпро та Запоріжжя.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог, силами до 2 БТГр намагається розвинути наступ у напрямку на Ізюм. Зупинений по р. Сіверський Донець. Накопичує живу силу та техніку для відновлення наступу.
На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати місто Маріуполь, здійснювати артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури міста.
На Миколаївському напрямку до трьох БТГр 7-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-Десантних Військ протягом дня вели наступальні дії у напрямку на місто Миколаїв, але зазнали значних втрат. Успіху ворог не досяг.
На Запорізькому напрямку противник силами до 3 БТГр, за підтримки авіації, веде наступ на Запоріжжя, у напрямку н.п. Нова Одеса та Миколаїв.
На Південно-бузькому та Бессарабському напрямках підрозділи оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеній ступені бойової готовності. Морально-психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військовослужбовців не бажають брати участь у бойових діях на території України. Водночас "голова" самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів "ЗС ПМР" у війні Росії проти України.
Протягом доби нанесено суттєвих втрат особовому складу та техніці окупаційних військ: збито 4 вертольоти, 5 літаків та 1 БПЛА, здійснено кілька авіаційних нальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються.
Зберігаємо спокій – віримо в Збройні Сили України! Перемога буде за нами! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Молимось за Украіну та за наших мужніх захисників ✊💪🙏🏼
Гарний птічкопад сьогодні!
Тільки за сьогодні, збито 5 кацапських літаків, 5 гелікоптерів, один БПЛА "Орлан".👍🏼💪✊
Дурні думками багатіють…
Усе буде Україна!
Конфигурация линии фронта и то, что ВСУ, по видимому, не собираются отводить свою центральную группировку к линии р. Днепр, подсказывает единственное решение: провести операцию на окружение. Южная группировка противника из района Токмак (примерно) на Павлоград. Северная: из района Балаклеи (примерно) на Лозовую - Павлоград.
Что, скорее всего, и будет осуществлено противником в эту неделю.
Общее расстояние: от 200 до 250 км, что при скорости движения 25-35 км в сутки должно занять от 7 до 10 суток (соответственно, если группировки двигаются навстречу друг другу, то это займет 4-7 суток).
Все остальные действия будут, по видимому, носить вспомогательный и частный характер.
Чи думаєте, що здатні взяти нашу столицю ?
Я с самого начала считал (да и сейчас считаю), что удар на Киев с севера носит демонстрационный характер. Самое большое на что рассчитывал противник: внезапно ворваться отдельными подразделениями, что называется, для картинки в телевизоре, завезти Януковича и объявить о восстановлении "законной" власти. Не больше.
Окружение Киева, дело другое. Тут сил и средств требуется поменьше. Однако, если командование ВСУ не наделает грубых ошибок, то такое окружение так же невозможно.
Даст такое окружение - мало. Ну, только какие-никакие пропагандистские дивиденды.
Що думаєте про москальську армію ? Здивовані тим, як вони воюють ?
Чи все очікувано ?
Як уявляєте подальший розвиток ситуації з боку кремля ?
Якщо їхня терористично-окупантська армія не може виконати основну місію, яку на неї поклали, як вони зливатимуться з цієї "спєцапєраціі" ?
Ви українську розумієте чи перекладаєте через ґуґл ?
Как они будут сливаться я не знаю (скажут, наверное, по ТВ, что все задачи решены ).
Но, с 2014 года, вот на этом самом сайте я писал, что основная и единственная задача может быть только одна: сухопутный коридор в Крым. А для этого надо оккупировать территорию, через которую проходит автомобильная и ЖД дорога. Плюс район дамбы Северокрымского канала (для отвода воды). Эта задача выполнена. Почему для генштаба это направление оказалось неожиданным - бог весть (пусть этим военная прокуратура занимается).
Я бы сейчас на месте Путина начал торговаться: ладно, уйдем, замиримся, но Крым и сухопутный коридор себе оставим.
Дальнейшее развитие ситуации с чисто военной точки зрения, я выше описал: попытка окружения центральной группировки ВСУ ударами с севера и с юга в общем направлении на Лозовую-Павлоград. Второй, менее вероятный вариант: удар только с юга, но вдоль обеих берегов Днепра, для окружения Киева. Вспомогательный с севера (из районов северо-западнее и северо-восточнее Киева) на встречу южной группе.
Есть один психологический момент: с учетом того, что очень многим говорили, что они едут на учения, при дальнейшем продолжении интенсивных боевых действий (особенно ночных, о чём я говорю с первого дня) должен начаться психологический слом. Некоторое известное повышение морального духа, связанное с началом боевых действий, неминуемо должно смениться его упадком.
Нет, как она воюет, я не удивлен: я слишком хорошо её знаю. Удивлен бесстыдством и утерей какого-либо понимания офицерами и генералами того, в чем заключаются профессиональные обязанности командира: набирать контрактников из только что призванных срочников и докладывать о том, что твое подразделение готово - верх свинства.
Что меня удивило, так то, сколько было в армии разворовано: на укрепление и оснащение армии выделялись огромные суммы, а в итоге мы видим "убитую" технику, мало годную для ведения боевых действий. А если техника и новая: то она плохо обслужена и вверена экипажам, которые не знают как ей пользоваться.
Я сама в цьому не розбираюся, але люблю читати висновки фахівців і мені цікаво. Тоді стає зрозуміліше.
А якщо ми відіб'ємо коридор після того, коли проженемо їх від Києва та інших напрямків ?
Поки ехо москвьі не закрили, читала коменти. Так там писали, що той же Навальний ніби багато говорив про фантастичні масштаби розкрадання в їхній армії.
Ну, =честь офицера= - це явно не про них. На паперах і в пропаганді все виглядає таким "крутим". У наших північних ненормальних сусідів є риси, які абсолютно не притаманні українцям. Тому розмови про =адін народ= не тримаються купи.
От у нас нема того, щоб ми весь час кричали - хотіли - переймалися в усьому бути першими. Так - то так, в чомусь відзначилися - добре, десь чогось не вистачило - ну, ок. А у них це доведено до марення. В реалі ж - пустишка, пшик. І ця =спєц.апєрація= - яскравий приклад.
+ Хвороблива експансія. І виявляється - боягузство. Кидають своїх.
Наші ж гинуть, рятуючи побратимів.
Важкий психологічний стан окупантів нам на користь. Наші правильно роблять в інформаційному плані з відео полонених (та ще й з українськими прапорами) та рештою заяв (нормальне поводження, табори). Звичайно, вони не мають жодної мотивації. Це наші Захисники боронять свою землю.
На Вашу думку, як же так сталося, що на стіл фюреру клали папочки з фальшивими викладками ? Боялися його гніву ? Бо виявляється, що він та оточення були переконані, що і ЗСУ, і народ не опиратимуться.
Чи думаєте, що його зможуть усунути ?
P.S. Я теж польською читаю. Була б в мовному середовищі - швидко заговорила.
Я вас умоляю, в 14 году украинская армия была в подобном положении - в армии остались три категории людей: 1. Ожидающие пенсии; 2. Которые могли воровать на своей должности; 3. Бездельники и неумехи, которых не взяли бы в сельское хозяйство свинопасами, а в промышленность - подметальщиками стружек, в связи с недостатком интеллекта для таких ответственных должностей. Так что все люди более или менее одинаковы, в не зависимости от национальности. Просто я полагал, что при наличии такого количества денег, в российскую армию вновь придут люди, любящие военное дело и знающее его.
То, что снимают видео после пленения, - неправильно. Во-первых, такой человек потерян для допроса, с целью получения развединформации; во-вторых, такой человек потерян для дальнейшей оперативной работы. Взяли в плен (или сам сдался), допросили правильно, потом снимайте, хоть заснимайтесь. А публиковать или нет разведка решит.
Кстати, а почему "кафиров"? У вас, случаем, молельного коврика нет?
Почему так получилось с Путиным я точно знаю. Я это неоднократно наблюдал. Объясняю. Любой руководитель (командир, начальник) любого ранга либо знает, порученное ему дело, и умеет его делать, или нет. Грамотный, умелый руководитель подбирает себе подчиненных по деловым качествам. Он не боится, что его "посидят": во-первых, он понимает, что, как знающий дело, он ценен; во-вторых, он понимает, что умные и деятельные подчиненные улучшат его работу (у подчиненных много голов, вот пусть каждая и думает); в третьих, он сам учится у подчиненных, а подчиненные учатся у него. Человек безграмотный, попавший на место случайно, наоборот, подбирает себе безграмотных подчиненных, что называется, "не в заслуги, а в услуги": грамотных он боится, т.к. грамотные быстро обнаружат его несостоятельность. Кроме того, грамотные, деятельные люди крайне беспокойны и неудобны: всё им не нравится, всё они хотят улучшить. А начальник не знает, как улучшить, ведь он дела не знает. Единственный вариант для такого начальника, докладывать, что всё благополучно, и пытаться угадать желания начальства. Кроме того, такой начальник смертельно боится принимать самостоятельные решения и предпочитает не нести никакой ответственности: он будет ждать указаний начальства и стараться их выполнить (или сделать вид, что выполняет).
При таком, последнем подходе, система управления разрушается очень быстро: годами налаживаемые коллективы разваливаются с пугающей скоростью. В итоге получается то, что называют "положительной обратной связью": чем дальше идет информация, чем длиннее цепочка, передающая информацию, тем она сильнее искажается. В итоге, лица принимающие решения, находятся в своей собственной реальности, не имеющей ничего общего с действительным положением дел.
Вот так это и происходит.
На счет последнего - не знаю. Да это и неинтересно. Нам всё-равно придется заплатить по счетам и больше, чем мы предполагаем. Лучше, конечно, раньше, чем позже (для всех лучше). Но, платить придется.
Сейчас же идет сосредоточение еще одной резервной группы, которую подтягивают из внутренних округов (начало перемещения мною отмечено 4 дня назад с Дальнего Востока (на это перемещение потребуется 10-14 дней).
Что касается попытки окружить Киев непосредственно из района Сумы-Чернигов, то такая попытка не сулит успеха. Гораздо более осмысленной выглядит попытка двигаться с юга (от Запорожья).