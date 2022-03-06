Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink , - Зеленський провів розмову з Маском

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Ілоном Маском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

"Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти. Але про це – вже після завершення війни", - відзначив Зеленський.

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