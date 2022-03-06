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Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink , - Зеленський провів розмову з Маском

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink , - Зеленський провів розмову з Маском

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Ілоном Маском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері. 

"Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти. Але про це – вже після завершення війни", - відзначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни отримують сучасний космічний зв’язок Starlink від Ілона Маска, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
МОЛОДЕЦ
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06.03.2022 01:34
+5
Глава «Роскосмосу» назвав Ілона Маска «мурлом» за підтримку України. За Маском не заржавіло
вчера 15:00


Керівник російської державної корпорації "Роскосмос" Дмітрій Рогозін розкритикував Ілона Маска та його компанію SpaceX за те, що мільярдер прийняв рішення розгорнути обладнання супутникового інтернету Starlink на території України.

Рогозін назвав Маска "мурлом", якого російські "маскофіли" вважають світочем загальносвітової космонавтики.

При цьому Рогозін, якого швидше можна було б назвати "мурлом" за хамство і надлишкову вагу, сказав, що він не має претензій особисто до Маска, тому що американський підкорювач космосу «це Захід, якому Росія не повинна довіряти».

"Ось це мурло, що називається, яке відкрилося, про яке я говорив. Але наші "маскофіли" говорили: "Це світоч світової космонавтики"... Цей світоч - ось вам, будь ласка, прийняв сторону", - ляпнув глава російського космічного агентства.

У відповідь на це Маск написав у Twitter, що через російське вторгнення в українців виникли складнощі з використанням суспільного інтернету, який працює з перебоями. Жартома Маск пояснив це «поганою погодою». Тому SpaceX вирішила допомогти громадянам країни, яка зазнала російських бомбардувань.

Нагадаємо, раніше в Україну доставили термінали для підключення до супутникового інтернету Starlink.

Інша компанія під керівництвом Маска, Tesla, повідомила, що з понеділка тимчасово припиняє стягувати плату за зарядку електромобілів (будь-яких, не тільки Tesla) на своїх зарядних станціях Supercharger, що знаходяться на кордоні з Україною.
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06.03.2022 03:11
+3
І те, якими неосяжно великими кроками він це робить, заслуговує поваги.
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06.03.2022 01:39
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МОЛОДЕЦ
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06.03.2022 01:34 Відповісти
Випередив
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06.03.2022 01:36 Відповісти
Йому э чим зайнятись окрім пошуку в коментарях істини.

Він якби взагалі хоче, щоб ми стали мультипланетарною громадою, як би це смішно не звучало.
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06.03.2022 01:38 Відповісти
І те, якими неосяжно великими кроками він це робить, заслуговує поваги.
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06.03.2022 01:39 Відповісти
Ріспект і ще раз Respect
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06.03.2022 01:38 Відповісти
а якби звернути півтора км асфальту - в нас був би "Бук"!
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06.03.2022 01:42 Відповісти
киньте йому в палісадник ще якусь залізяку - буде замах номер 8....
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06.03.2022 01:52 Відповісти
А чому не "...після завершення війни "? А до? Нах#й оно потім треба? Для бабла?
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06.03.2022 01:52 Відповісти
Шо?
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06.03.2022 02:01 Відповісти
Глава «Роскосмосу» назвав Ілона Маска «мурлом» за підтримку України. За Маском не заржавіло
вчера 15:00


Керівник російської державної корпорації "Роскосмос" Дмітрій Рогозін розкритикував Ілона Маска та його компанію SpaceX за те, що мільярдер прийняв рішення розгорнути обладнання супутникового інтернету Starlink на території України.

Рогозін назвав Маска "мурлом", якого російські "маскофіли" вважають світочем загальносвітової космонавтики.

При цьому Рогозін, якого швидше можна було б назвати "мурлом" за хамство і надлишкову вагу, сказав, що він не має претензій особисто до Маска, тому що американський підкорювач космосу «це Захід, якому Росія не повинна довіряти».

"Ось це мурло, що називається, яке відкрилося, про яке я говорив. Але наші "маскофіли" говорили: "Це світоч світової космонавтики"... Цей світоч - ось вам, будь ласка, прийняв сторону", - ляпнув глава російського космічного агентства.

У відповідь на це Маск написав у Twitter, що через російське вторгнення в українців виникли складнощі з використанням суспільного інтернету, який працює з перебоями. Жартома Маск пояснив це «поганою погодою». Тому SpaceX вирішила допомогти громадянам країни, яка зазнала російських бомбардувань.

Нагадаємо, раніше в Україну доставили термінали для підключення до супутникового інтернету Starlink.

Інша компанія під керівництвом Маска, Tesla, повідомила, що з понеділка тимчасово припиняє стягувати плату за зарядку електромобілів (будь-яких, не тільки Tesla) на своїх зарядних станціях Supercharger, що знаходяться на кордоні з Україною.
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06.03.2022 03:11 Відповісти
Рогозин порвал три батута (гамака) и назвал Маска мурлом.
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06.03.2022 05:03 Відповісти
Тесловский пикап из нержавейки идеально обкатывать в Украине.
После этого он станет неубиваем.
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06.03.2022 05:02 Відповісти
Маск наш бандерівець))
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06.03.2022 06:04 Відповісти
 
 