Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink , - Зеленський провів розмову з Маском
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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Ілоном Маском.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
"Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти. Але про це – вже після завершення війни", - відзначив Зеленський.
Топ коментарі
+5 Olga Sklyarova d474d096
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+5 Cinichny Bandera
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+3 Артем Алексин
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Він якби взагалі хоче, щоб ми стали мультипланетарною громадою, як би це смішно не звучало.
вчера 15:00
Керівник російської державної корпорації "Роскосмос" Дмітрій Рогозін розкритикував Ілона Маска та його компанію SpaceX за те, що мільярдер прийняв рішення розгорнути обладнання супутникового інтернету Starlink на території України.
Рогозін назвав Маска "мурлом", якого російські "маскофіли" вважають світочем загальносвітової космонавтики.
При цьому Рогозін, якого швидше можна було б назвати "мурлом" за хамство і надлишкову вагу, сказав, що він не має претензій особисто до Маска, тому що американський підкорювач космосу «це Захід, якому Росія не повинна довіряти».
"Ось це мурло, що називається, яке відкрилося, про яке я говорив. Але наші "маскофіли" говорили: "Це світоч світової космонавтики"... Цей світоч - ось вам, будь ласка, прийняв сторону", - ляпнув глава російського космічного агентства.
У відповідь на це Маск написав у Twitter, що через російське вторгнення в українців виникли складнощі з використанням суспільного інтернету, який працює з перебоями. Жартома Маск пояснив це «поганою погодою». Тому SpaceX вирішила допомогти громадянам країни, яка зазнала російських бомбардувань.
Нагадаємо, раніше в Україну доставили термінали для підключення до супутникового інтернету Starlink.
Інша компанія під керівництвом Маска, Tesla, повідомила, що з понеділка тимчасово припиняє стягувати плату за зарядку електромобілів (будь-яких, не тільки Tesla) на своїх зарядних станціях Supercharger, що знаходяться на кордоні з Україною.
После этого он станет неубиваем.