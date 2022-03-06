Путін прорахувався з Україною, це загрожує йому втратою влади протягом 12 місяців, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент країни-агресора Володимир Путін не врахував обмежені можливості Росії при спробі захопити Україну, така помилка, скоріш за все, коштуватиме йому влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папік, якого цитує Bloomberg
На думку Папіка, російський президент проігнорував матеріальні обмеження його війська і країни загалом, на які треба було зважати при прийнятті рішення про напад. Також на ситуацію впливає те, що Україна чинить значний спротив.
У кінцевому підсумку, прогнозує аналітик, ці фактори можуть призвести до краху Путіна як лідера Росії, і це станеться протягом найближчих 12 місяців.
"По-перше, українці борються дуже, дуже жорстко. По-друге, російські військові не мали досвіду ведення справжніх війн. І по-третє, Україна є дуже складним місцем для вторгнення.
Я насправді вважаю, що те, що відбувається в Україні, надзвичайно жахає, але й обнадіює. Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили – ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомої нації.
І я думаю, що це дійсно може бути дуже цікавою можливістю інвестування протягом наступного десятиліття, за умови, що вони (українці) відіб'ють цю спробу окупації, та матимуть незалежність у майбутньому.
Це велика країна, вона знаходиться в Європі, і у цієї країни є великий потенціал".
Папік додав, що "дає Путіну 12 місяців", оскільки коли політики приймають надзвичайно погані рішення й ігнорують обмеження в своїх спроможностях, на них чекає кара.
Будь ласка, зачекайте...
Послухав два ефіри Латиніної, потім ще декількох росіян і наших. І ось що я вам скажу. Нас починають годувати російськими фейками та розказнями, які закидають через так званих російських лібералів та корисних ідіотів з Заходу.
Всі ці розмови про танки, які росіяни кидають, бо не хочуть воювати. Насправді не хочуть вони воювати, бо у нас ще зима, вночі мінусова температура в полях, слякоть, чорнозем і засідки на дорогах. Тому вони звертають з доріг, де його їх чекають засідки. Далі йдуть полем, поки не грузнуть в багнюці.
Споживання палива зростає взимку в рази. Коли в танка закінчується паливо десь посеред лісу, то тут є два рішення - або можна лишитись в полі біля танка і чекати поки з посадки в тебе прилетить Джавелін. Або бігти ховатись в найближчу лісосмугу. Розмови про гарних росіян, що спеціально випалюють паливо, щоб потім здатись - це залиште для лохів.
Те саме стосується льотчиків, що начебто скидають бомби не на мирні об'єкти, а кудись в поле, щоб тільки не бомбити мирних українців. Наївно вірити в таке, бо в льотчика є чітке завдання, що куди скинути. Для цивільної людини це може бути якийсь цивільний, там будинок чи лікарня - для льотчика це просто "об'єкт", де зараз знаходиться штаб українців, родина генерала чи перебуває особисто Зеленський.
Чому льотчик може не скинути бомбу? А ви гляньте на записи пілота - там на листочку є географічна позначка і надпис "Стрєла". Тобто по них відпрацювали з тієї точки з ПЗРК "Стрєла". Якщо він побачить старт ракети, то буде маневрувати. Те саме стосується роботи зеніток і т.п.. Заходити на бомбардування може декілька разів, а потім в льотчика починає закінчуватись пальне, і щоб долетіти до бази льотчик скидає бомбу в поле, щоб літак став легше. Тепер більше зрозуміло, звідки ці розповіді про гарних льотчиків-росіян?
Взагалі коли журналісти та розслідувачі починають по колу як мантру повторювати розповіді про 90% російської армії, що вже використана в Україні, то я б напрягся - це не так. Вони перегруповуються і ще будуть атакувати. Більшість цих "експертів" бере свої аналітичні данні з декількох блогів, слухає по колу всяких там аналітиків-політологів тіпа Соловья, Сладкова, Фельгенгауера і Ко. І потім один одному переповідають, як воно насправді.
Війна ще триває. І гарматного м'яса та техніки там ще вистачає. Жодних сентиментів про гарних росіян, особливо якщо вони в російській формі.
Антон Павлушко, Аналітик «InformNapalm»
https://t.me/informnapalm/3945
Технику бросают пацаны что бы не сдохнуть , а придумали целую теорию про весеннюю распутицу.
И хоронить по той же причине не будут, будут сжигать, земля мерзлая - пропал без вести, может в Италии живет инкогнито.
Причин такої поведінки ворожих солдат може бути з десяток, залежно від ситуації та індивідума.
І всі ці причини є реальні.
Нам головне - не розслаблятись.
Сегодня вашингтон пост опубликовала что в польше создают ставку для зеленского чтоб он оттуда руководил страной, на худший сценарий. Охренеть статья...
А Грозев радостно пишет что у кацапов ресурсы закончатся в понедельник.
Но судя по кол-ву колонн, которые наши бьют-бьют, а воз и ныне там, или судя по тому что зашло около 150 тыс., где 10тыс убитых, пусть 30 тыс. раненых, пусть дезертиров пару сотен, то их еще до фига у нас....
НЕБО ЗАКРОЙТЕ, ПАДЛЫ, а не стройте там предположения, когда карлик потеряет власть!
Я боюсь, что активная фаза войны м.б. до ожидаемого дефолта россии.
А это июнь.... там даст Бог, уже не до нас им будет.
Ну или чудо какое произойдет раньше....
Але горя наробить ще ой, як багато!
Загнаний у кут пацюк стає дуже небезпечним.
Від нього можна очкувати будь-яких несподіванок.
― Вы знаете, по поводу Китая я хочу сказать одну вещь, но я ее озвучу здесь и сейчас. Есть прекрасное английское выражение, которое называется «Пихни падающего в спину». То, что Китай сегодня проделал с Путиным - он бросил его под автобус. Мы должны понимать, что как только это все случилось, и Китай пронаблюдал за ситуацией, из Китая был подан ясный и однозначный сигнал, который звучит следующим образом: Поддержание дружеских отношений с США является безусловным приоритетом китайской внешней политики.
― Я все-таки поднимаю следующий уровень DEFCON и говорю, что вот, предположим, Путин действительно решит применить некое оружие…
― Китай осудит это применение и поведет себя так, как сегодня Турция. Он не будет закрывать полностью окошко, но он не будет оказывать никакой существенной помощи, в войну, конечно, он не будет вступать. Он будет с интересом наблюдать, как это государство корчится в муках. В принципе, его вполне устраивает, если оно начнет распадаться. Он не будет этому препятствовать. Он будет договариваться с остатками того, что будет существовать, о том, какие куски приберет он, какие куски приберет кто-то другой.
― Хорошо. Вернулись к видению общего Запада.
― Ключевой вопрос в позиции Китая. У Китая был свой ночной кошмар - это альянс США и Запада с Россией против Китая, о чем, собственно, дискуссия была все 90-е. Этот альянс с 22-го февраля 2022 года можно считать похороненным. В этой ситуации Китай вздохнул облегченно. Дальше ему нужно, чтобы просто все шло своим чередом. Он эту проблему решил. Теперь он понимает, что он может совершить тот же маневр, который Мао совершил со Сталиным в 1945 году. Есть еще одна книга, которую самое время продавать у вас через сеть. Это воспоминания Владимирова, нашего представителя в особой зоне Китая в 42-м, 45-м годах о том, как Мао переиграл Сталина и как, высосав все, что можно высосать из Советского Союза и Сталина, он завершил это все великой дружбой с американцами. И совершил свой маневр.
Китай готовится сегодня повторить - ну раз уж мы говорим о том, что мы со Сталина копируем, мы будем копировать Сталина во всех его ошибках - этот фокус. Он подставит Путина, он подтолкнет его под автобус. Он высосет все, что можно в этой ситуации, превратив Путина в князя Тверского, который будет лезть в единственное оставшееся у него окошко за ярлыками и за продуктами. Мы будем страной одного окна. Извините меня, пожалуйста. Москвичи меня поймут. И в этом одном окне мы будем получать талоны на питание. А Китай будет продолжать свой диалог великих держав США и западного мира.