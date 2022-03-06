Війська РФ на Сумщині створили "живий щит" із цивільних для охорони розгорнутої ЗРК С-300, - глава ОВА Живицький

У одному із сел Тростянецької громади, яке сьогодні зайняли російські окупанти, по центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія створила "живий щит" із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300 (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії. В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей)", - йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, у ОВА постійно працюють над організацією "зелених коридорів" для евакуації мирного населення з усього району.

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