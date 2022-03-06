Війська РФ на Сумщині створили "живий щит" із цивільних для охорони розгорнутої ЗРК С-300, - глава ОВА Живицький
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У одному із сел Тростянецької громади, яке сьогодні зайняли російські окупанти, по центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк.
Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Російська армія створила "живий щит" із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300 (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії. В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей)", - йдеться в повідомленні.
За словами Живицького, у ОВА постійно працюють над організацією "зелених коридорів" для евакуації мирного населення з усього району.
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никого больше в плен не брать. стрелять всех орков на месте.
― Вы знаете, по поводу Китая я хочу сказать одну вещь, но я ее озвучу здесь и сейчас. Есть прекрасное английское выражение, которое называется «Пихни падающего в спину». То, что Китай сегодня проделал с Путиным - он бросил его под автобус. Мы должны понимать, что как только это все случилось, и Китай пронаблюдал за ситуацией, из Китая был подан ясный и однозначный сигнал, который звучит следующим образом: Поддержание дружеских отношений с США является безусловным приоритетом китайской внешней политики.
― Я все-таки поднимаю следующий уровень DEFCON и говорю, что вот, предположим, Путин действительно решит применить некое оружие…
― Китай осудит это применение и поведет себя так, как сегодня Турция. Он не будет закрывать полностью окошко, но он не будет оказывать никакой существенной помощи, в войну, конечно, он не будет вступать. Он будет с интересом наблюдать, как это государство корчится в муках. В принципе, его вполне устраивает, если оно начнет распадаться. Он не будет этому препятствовать. Он будет договариваться с остатками того, что будет существовать, о том, какие куски приберет он, какие куски приберет кто-то другой.
― Хорошо. Вернулись к видению общего Запада.
― Ключевой вопрос в позиции Китая. У Китая был свой ночной кошмар - это альянс США и Запада с Россией против Китая, о чем, собственно, дискуссия была все 90-е. Этот альянс с 22-го февраля 2022 года можно считать похороненным. В этой ситуации Китай вздохнул облегченно. Дальше ему нужно, чтобы просто все шло своим чередом. Он эту проблему решил. Теперь он понимает, что он может совершить тот же маневр, который Мао совершил со Сталиным в 1945 году. Есть еще одна книга, которую самое время продавать у вас через сеть. Это воспоминания Владимирова, нашего представителя в особой зоне Китая в 42-м, 45-м годах о том, как Мао переиграл Сталина и как, высосав все, что можно высосать из Советского Союза и Сталина, он завершил это все великой дружбой с американцами. И совершил свой маневр.
Китай готовится сегодня повторить - ну раз уж мы говорим о том, что мы со Сталина копируем, мы будем копировать Сталина во всех его ошибках - этот фокус. Он подставит Путина, он подтолкнет его под автобус. Он высосет все, что можно в этой ситуации, превратив Путина в князя Тверского, который будет лезть в единственное оставшееся у него окошко за ярлыками и за продуктами. Мы будем страной одного окна. Извините меня, пожалуйста. Москвичи меня поймут. И в этом одном окне мы будем получать талоны на питание. А Китай будет продолжать свой диалог великих держав США и западного мира.
8 hrs ·
Херсонці, маріупольці, мелітопольці, бердянці - всі мешканці окупованих міст які виходять на протести. Ви навіть не уявляєте яку послугу ви робите Всьому світу. Ви саме те світло яке може перемогти темряву.
Ви саме те в що вірить світ!
То женщинами прикрывались, то детьми!
6 hrs ·
Підтверджені фотографіями чи відео втрати ВКС РФ за минулі 24 години.