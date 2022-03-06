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війна (56107) Сумська область (2192) Живицький Дмитро (465)

Війська РФ на Сумщині створили "живий щит" із цивільних для охорони розгорнутої ЗРК С-300, - глава ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ на Сумщині створили

У одному із сел Тростянецької громади, яке сьогодні зайняли російські окупанти, по центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія створила "живий щит" із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300 (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії. В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей)", - йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, у ОВА постійно працюють над організацією "зелених коридорів" для евакуації мирного населення з усього району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глухівський кар’єр кварцитів, який належить російському олігарху Дерипасці, можуть націоналізувати, - глава Сумської ОВА Живицький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
і чим ці суки не нацисти?!
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06.03.2022 02:16
+22
твари ******.
никого больше в плен не брать. стрелять всех орков на месте.
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06.03.2022 02:15
+10
Значит скоро отожмут. русня еще не знает характер украинцев.
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06.03.2022 02:31
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Запустити туди якихось дешевих безпілотників.
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06.03.2022 02:14 Відповісти
І Байрактар не завадить, щоб високоточно це все розгатив - пам'ятаєте гаубицю в лугандонії
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06.03.2022 17:57 Відповісти
твари ******.
никого больше в плен не брать. стрелять всех орков на месте.
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06.03.2022 02:15 Відповісти
і чим ці суки не нацисти?!
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06.03.2022 02:16 Відповісти
Нацисти так не робили, то міф краснопузих потвор
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06.03.2022 06:07 Відповісти
Вызываем огонь на себя.....да да а как иначе одна ракета за раз убивает где то половину заложников живого щита..
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06.03.2022 09:05 Відповісти
всі ті вимоги, що довбана рф виставляє на "переговорах", треба виконати. але по відношенню до самої рф-ії
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06.03.2022 02:17 Відповісти
Значит скоро отожмут. русня еще не знает характер украинцев.
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06.03.2022 02:31 Відповісти
А как вы думаете, в этом видении, как посмотрит Китай на возможное применение оружия массового поражения в Европе?
― Вы знаете, по поводу Китая я хочу сказать одну вещь, но я ее озвучу здесь и сейчас. Есть прекрасное английское выражение, которое называется «Пихни падающего в спину». То, что Китай сегодня проделал с Путиным - он бросил его под автобус. Мы должны понимать, что как только это все случилось, и Китай пронаблюдал за ситуацией, из Китая был подан ясный и однозначный сигнал, который звучит следующим образом: Поддержание дружеских отношений с США является безусловным приоритетом китайской внешней политики.
― Я все-таки поднимаю следующий уровень DEFCON и говорю, что вот, предположим, Путин действительно решит применить некое оружие…
― Китай осудит это применение и поведет себя так, как сегодня Турция. Он не будет закрывать полностью окошко, но он не будет оказывать никакой существенной помощи, в войну, конечно, он не будет вступать. Он будет с интересом наблюдать, как это государство корчится в муках. В принципе, его вполне устраивает, если оно начнет распадаться. Он не будет этому препятствовать. Он будет договариваться с остатками того, что будет существовать, о том, какие куски приберет он, какие куски приберет кто-то другой.
― Хорошо. Вернулись к видению общего Запада.
― Ключевой вопрос в позиции Китая. У Китая был свой ночной кошмар - это альянс США и Запада с Россией против Китая, о чем, собственно, дискуссия была все 90-е. Этот альянс с 22-го февраля 2022 года можно считать похороненным. В этой ситуации Китай вздохнул облегченно. Дальше ему нужно, чтобы просто все шло своим чередом. Он эту проблему решил. Теперь он понимает, что он может совершить тот же маневр, который Мао совершил со Сталиным в 1945 году. Есть еще одна книга, которую самое время продавать у вас через сеть. Это воспоминания Владимирова, нашего представителя в особой зоне Китая в 42-м, 45-м годах о том, как Мао переиграл Сталина и как, высосав все, что можно высосать из Советского Союза и Сталина, он завершил это все великой дружбой с американцами. И совершил свой маневр.
Китай готовится сегодня повторить - ну раз уж мы говорим о том, что мы со Сталина копируем, мы будем копировать Сталина во всех его ошибках - этот фокус. Он подставит Путина, он подтолкнет его под автобус. Он высосет все, что можно в этой ситуации, превратив Путина в князя Тверского, который будет лезть в единственное оставшееся у него окошко за ярлыками и за продуктами. Мы будем страной одного окна. Извините меня, пожалуйста. Москвичи меня поймут. И в этом одном окне мы будем получать талоны на питание. А Китай будет продолжать свой диалог великих держав США и западного мира.
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06.03.2022 02:59 Відповісти
Китай - мировая фабрика. А покупатели у этой фабрики в США и Европе. Китай не позволит уничтожить своих клиентов. Пустая земля не клиент. Вот и всё что надо знать.
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06.03.2022 03:34 Відповісти
Представник Китаю на міжнародному економічному фрумі в СПБ в 2004 році перефразуючи слова "Повісті врємєнних літ" сказав: Росія - велика країна Але порядку в ній немає Прийдуть працьовиті китайці і встановлять в ній свій порядок Неба" (у китайців "порядок Неба" використовується в якості християнського "божественний порядок" Територія Росії пустою не буде Просто жителі будуть виглядіть по-іншому і говорить іншою мовою!
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06.03.2022 06:14 Відповісти
Китай учора свої п"ять копійок вставив - вони стурбовані конфліктом і підтримують рашку у недопущенні розширення НАТО ((( Це так коротко , щоб не розписувати. Так зрозумів , що китайці зрідні кацапській орді , тільки трішки з іншим менталітетом ((
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06.03.2022 09:04 Відповісти
А венедіктова контролює умови розміщення військово полонених. Мабуть щоб були в номерах джакузі.
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06.03.2022 03:03 Відповісти
І хто після цього ХВашист????
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06.03.2022 03:19 Відповісти
Андрій Горбенко

8 hrs ·



Херсонці, маріупольці, мелітопольці, бердянці - всі мешканці окупованих міст які виходять на протести. Ви навіть не уявляєте яку послугу ви робите Всьому світу. Ви саме те світло яке може перемогти темряву.
Ви саме те в що вірить світ!
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06.03.2022 03:46 Відповісти
Рос военные всегда подлыми методами пользовались.
То женщинами прикрывались, то детьми!
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06.03.2022 03:49 Відповісти
Рассказать об этом инциденте всему миру. Пусть знают, какие подлые русские.
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06.03.2022 03:50 Відповісти
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06.03.2022 03:50 Відповісти
Vitaliy Trubnykov

6 hrs ·

Підтверджені фотографіями чи відео втрати ВКС РФ за минулі 24 години.
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06.03.2022 03:52 Відповісти
Фотографуйте!! Ці кадри так само облетять весь світ, як те фото з дівчиною.
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06.03.2022 06:52 Відповісти
Путин это НЕЛЮД.Даже фашисты такого не делали. Это НЕЛЮД
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06.03.2022 08:33 Відповісти
Снайперы
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06.03.2022 08:59 Відповісти
У каждого двора стоит танк,стоит живой и даже не сожженный.Как-то странно.
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06.03.2022 09:45 Відповісти
 
 