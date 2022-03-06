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Зеленський провів телефонну розмову із Байденом: Обговорили фінансову підтримку України та продовження санкційного тиску на РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський провів телефонну розмову із Байденом: Обговорили фінансову підтримку України та продовження санкційного тиску на РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах постійного діалогу провів чергову розмову з президентом США. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України", - Байден звернувся до росіян

Автор: Богдан Гуньковський
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сподіваюсь він тобі твого чорного рота закрив...
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06.03.2022 02:24 Відповісти
Бажано. Бо срамовисько те слухати - себе не поважати.
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06.03.2022 02:35 Відповісти
як будете збиратися навколо буби - будьте обережні, не задушить малюка...
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06.03.2022 02:50 Відповісти
не можу тобі передати, Пан саня, як мене це зечепило, - він з руки ковтае і її ж кусае...
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06.03.2022 02:55 Відповісти
як би розмова була не за Україну? - то ***** йоґо напрямок.
а так да - стерпимо чорноротого...
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06.03.2022 03:00 Відповісти
Насправді, треба тиснути. Не можете помогти в повітрі, то дайте грошей ми самі купимо, хоч у Китаю, з інструкціями на гугл мові.

І ви не при ділах, і ми вашу дупу на нашій землі боронемо.
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06.03.2022 02:52 Відповісти
За наявною інформацією окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об'єкт - дамбу Канівської ГЕС.
Щось вони задумали не добре, вже багато чого такого позахоплювали.
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06.03.2022 02:53 Відповісти
 
 