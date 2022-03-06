Зеленський провів телефонну розмову із Байденом: Обговорили фінансову підтримку України та продовження санкційного тиску на РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах постійного діалогу провів чергову розмову з президентом США. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - йдеться в повідомленні.

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