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Зеленський провів телефонну розмову із Байденом: Обговорили фінансову підтримку України та продовження санкційного тиску на РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"У межах постійного діалогу провів чергову розмову з президентом США. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
а так да - стерпимо чорноротого...
І ви не при ділах, і ми вашу дупу на нашій землі боронемо.
Щось вони задумали не добре, вже багато чого такого позахоплювали.