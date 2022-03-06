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Лікарні в окупованому Криму переповнені військовими РФ: Цивільні змушені звертатися до приватних клінік

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лікарні в окупованому Криму переповнені військовими РФ: Цивільні змушені звертатися до приватних клінік

В окупованих Росією кримських містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими російськими військовими.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

У кожному місті перебуває близько 1000-1500 поранених.

Зазначається, що ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік окупованого Сімферополя.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Видимо туристические сезоны, да и просто нормальная цивилизованная жизнь, для Крыма закончилась надолго
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06.03.2022 02:43
+14
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06.03.2022 02:54
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а най знають падли і бояться! і шоб сон в ночі до них не йшов від страху!
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06.03.2022 02:36 Відповісти
Видимо туристические сезоны, да и просто нормальная цивилизованная жизнь, для Крыма закончилась надолго
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06.03.2022 02:43 Відповісти
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06.03.2022 02:54 Відповісти
Краше б кладовища були ними переповнені! Щоб Крим перетворився на велике російське кладовище!
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06.03.2022 03:17 Відповісти
Крим ім взагалі не належить, так що коли буде де окупація то прийдеця прибирати і те сміття.
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06.03.2022 03:22 Відповісти
Интересно будет если импортные антибиотики кончатся. А они ведь скоро кончатся.
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06.03.2022 03:29 Відповісти
їм падлам індуси свої генерики возитимуть у них із рашкою мир , дружба і всєобщєє одобрєніє палітікі кацапії((
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06.03.2022 09:10 Відповісти
Зброєю , вони там один одного за неї в дупи облизують ((
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06.03.2022 12:22 Відповісти
Отакий-то штамм "укропського ковіду"!
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06.03.2022 06:52 Відповісти
Не боїмося, краща медицина, Росії їх скоро в гроб відправить
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06.03.2022 07:25 Відповісти
мешканцям криму вже пора різати все роSSійське
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06.03.2022 08:00 Відповісти
 
 