Лікарні в окупованому Криму переповнені військовими РФ: Цивільні змушені звертатися до приватних клінік
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованих Росією кримських містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими російськими військовими.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
У кожному місті перебуває близько 1000-1500 поранених.
Зазначається, що ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік окупованого Сімферополя.
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