Росіяни не дають доставити українську гуманітарну допомогу жителям Херсонщини, - очільник ОВА Лагута
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Україна зібрала для жителів Херсонщини 30 фур з гуманітарною допомогою, але окупанти не дають можливості її доставити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці заявив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.
Фури зокрема завантажені продуктами харчування, засобами гігієни та дитячим харчуванням.
Зазначається, що це гуманітарна допомога від міст Дніпро, Кривий Ріг, а також західної України.
Представники української влади працюють над тим, аби окупанти дали можливість доставити цю допомогу.
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Їм заздалегіть треба постовляти тільки іприт і ціанід в обертках з під цукерок. Россия = ложь, где коридор, там мясо, где договоронности, там смерть. Ви з 2014 року це ще не зрозуміли?