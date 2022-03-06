Росіяни не дають доставити українську гуманітарну допомогу жителям Херсонщини, - очільник ОВА Лагута

Україна зібрала для жителів Херсонщини 30 фур з гуманітарною допомогою, але окупанти не дають можливості її доставити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці заявив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Фури зокрема завантажені продуктами харчування, засобами гігієни та дитячим харчуванням.

Зазначається, що це гуманітарна допомога від міст Дніпро, Кривий Ріг, а також західної України.

Представники української влади працюють над тим, аби окупанти дали можливість доставити цю допомогу.

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