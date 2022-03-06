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Херсон (2314) гуманітарна допомога (726)

Росіяни не дають доставити українську гуманітарну допомогу жителям Херсонщини, - очільник ОВА Лагута

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни не дають доставити українську гуманітарну допомогу жителям Херсонщини, - очільник ОВА Лагута

Україна зібрала для жителів Херсонщини 30 фур з гуманітарною допомогою, але окупанти не дають можливості її доставити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці заявив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Фури зокрема завантажені продуктами харчування, засобами гігієни та дитячим харчуванням.

Зазначається, що це гуманітарна допомога від міст Дніпро, Кривий Ріг, а також західної України.

Представники української влади працюють над тим, аби окупанти дали можливість доставити цю допомогу.

.Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви найкрутіші! Я пишаюсь вами!" - мер Херсона про відмову мешканців від "гуманітарки" окупантів

Автор: Роман Свиридович
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06.03.2022 03:58 Відповісти
А хтось сподівавсся на інше?

Їм заздалегіть треба постовляти тільки іприт і ціанід в обертках з під цукерок. Россия = ложь, где коридор, там мясо, где договоронности, там смерть. Ви з 2014 року це ще не зрозуміли?
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06.03.2022 04:03 Відповісти
Саме тому я не вірю нашому прошлому воєеначальнику, де статистика смертей в особовому складі військ РФ? Якщо її нема, значить Пороху це вигідно! Як була вигідна вся та війна до на сході до останнього часу.
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06.03.2022 04:06 Відповісти
Гаага непременно учтет.
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06.03.2022 04:06 Відповісти
хтось шось іншого очікував від кацапні?
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06.03.2022 04:07 Відповісти
Я очiкую: фаршем - в свинячий ряд, к сирийским вагнеровцам в аду.
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06.03.2022 04:12 Відповісти
 
 