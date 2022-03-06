УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11175 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
23 348 83
війна (56107) Фейгін (398) полонені (1938) Арестович Олексій (372)

Україна створюватиме повноцінні табори для військовополонених РФ, їх вже сотні, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна створюватиме повноцінні табори для військовополонених РФ, їх вже сотні, - Арестович

Україна створюватиме повноцінні табори для російських військовополонених.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалюватимемо рішення організовувати централізоване утримання полонених за всіма законами Женевської конвенції, з усіма вимогами, яких, до речі, досить багато і вони не прості, досить складні. Але вже йдеться про табори, бо така кількість полонених. Як затриманих чи заарештованих їх тримати не вдається. Мова йде про сотні", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми – воїни світла, ми не фашисти, - Арестович закликав гуманно поводитися з російськими полоненими

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Ну вот, самая сильная армия современности, угроханны на неё десятки лярдов долларов, всё себя с американцами сравнивают, естественно со своими пАбИдами, а тут фошиздо-бендеровцы для них лагеря военнопленных создают со всеми конвенциями... Ни стыда, ни совести
показати весь коментар
06.03.2022 04:06
+23
Вони не пропускають нашу гуманітарну допомогу, не дотримуються жодних правил щодо зелених коридорів, створюють живі щити з наших громадян для захисту своїх військових обєктів. Ми маємо дотримуватись якихось правил причому війна офіційно не обявлена це ж "спец операція" і "учения". Де логіка? Хіба для того щоб вони робили те ж із нашими полоненими але невже хтось справді вірить що ці нелюди на це звадають? Якщо вони плювати хотіли на самих же своїх і на якісь там правила і закони...
показати весь коментар
06.03.2022 04:12
+17
обещали же по два раба каждому - ну что теперь за разводняк???
показати весь коментар
06.03.2022 04:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я б их там помучал,попьітал...
показати весь коментар
06.03.2022 04:03 Відповісти
та ти ж -путлєр !
показати весь коментар
06.03.2022 09:34 Відповісти
нет вывести под бомбежки так мы снимем типа "грех" с ихней казни
показати весь коментар
06.03.2022 14:34 Відповісти
Тю, пока до таборiв, то за сопротивление при задержании, никто не отменял.
показати весь коментар
06.03.2022 04:04 Відповісти
народ мабуть буде як завжди проти
показати весь коментар
06.03.2022 07:32 Відповісти
Ну вот, самая сильная армия современности, угроханны на неё десятки лярдов долларов, всё себя с американцами сравнивают, естественно со своими пАбИдами, а тут фошиздо-бендеровцы для них лагеря военнопленных создают со всеми конвенциями... Ни стыда, ни совести
показати весь коментар
06.03.2022 04:06 Відповісти
не цяцькайтесь з ними, кава, чай - то забагато для вбивць.
показати весь коментар
06.03.2022 04:10 Відповісти
Кава, чай - то для людей, Оркам - баланду з ягеля.
показати весь коментар
06.03.2022 04:22 Відповісти
Це, коли вони траву всю з'їдять
показати весь коментар
06.03.2022 04:28 Відповісти
обещали же по два раба каждому - ну что теперь за разводняк???
показати весь коментар
06.03.2022 04:11 Відповісти
Вони не пропускають нашу гуманітарну допомогу, не дотримуються жодних правил щодо зелених коридорів, створюють живі щити з наших громадян для захисту своїх військових обєктів. Ми маємо дотримуватись якихось правил причому війна офіційно не обявлена це ж "спец операція" і "учения". Де логіка? Хіба для того щоб вони робили те ж із нашими полоненими але невже хтось справді вірить що ці нелюди на це звадають? Якщо вони плювати хотіли на самих же своїх і на якісь там правила і закони...
показати весь коментар
06.03.2022 04:12 Відповісти
Это когда ты с цивилизованной страной воюешь. А это орда, которая не признает НИКАКИХ международных норм и правил. Они даже в своем "законодательстве" это прописали. Так что мочить их всех надо, мочить...
показати весь коментар
06.03.2022 09:06 Відповісти
Наивный... Забудь о слове "международный". Если ты до сих пор не понял с кем имеешь дело, то очень скоро поймешь. Когда в твой город войдут оккупанты и начнут людей расстреливать (а они это уже делают) - вот тогда ты САМ будешь хотеть их рвать на куски. Но будет поздно. А пока твое либеральное чистоплюйство приведет страну к поражению. И потом будешь в международных судах оспаривать хоть до посинения все последствия. А ответом со стороны параши будет: "Ну и чё? Чё ты нам сделаешь?"
показати весь коментар
06.03.2022 10:18 Відповісти
Кого? Пленных рвут? Ты тупой, что ли? Ты видосы видел, где их сигаретками угощают и беляшами кормят? А сейчас их еще в лагерях держат будут, кормить и оказывать медицинскую помощь. А у нас и так уже нехватка еды и медикаментов. Этого ты хочешь? А потом их обменяют на наших и они ОПЯТЬ оружие в руки возьмут и пойдут ОПЯТЬ с нами воевать.

Ты НИХРЕНА не понимаешь в текущей ситуации. Повторяешь всякий бред, который тиражируют местные либеральные идиоты и считаешь себя гениальным стратегом. Не та это война, чтобы кого-то жалеть. Все - мир изменился. Старые правила не работают. Может завтра вообще все полетит в жопу вместе с твоими международными судами и прочей херней. Сними розовые очки и посмотри в лицо реальности. Старого мира больше нет. Все.
показати весь коментар
06.03.2022 10:47 Відповісти
Понятно. Включил режим "сам дурак" и начал мне перечислять подслушанные и подсмотренные у кого-то тезисы. Новизной идей ты , мягко говоря, не блещешь. По уровню своего сознания ты до сих пор в 20 столетии. С тобой не о чем разговаривать. Такие как ты слишком поздно начинают думать самостоятельно. Вам нужно все пережить на себе, чтобы понять всю глубину ваших заблуждений. Может тебе и повезет и у тебя этот процесс раньше начнется. А пока пребывай и дальше в плену собственных заблуждений. Как собеседник ты мне неинтересен от слова "вообще"...
показати весь коментар
06.03.2022 11:26 Відповісти
кацап не пались
показати весь коментар
06.03.2022 14:37 Відповісти
Пастор, можно мы Голодные Игры организуем..? Ну позязя!
показати весь коментар
06.03.2022 04:12 Відповісти
Може їм ще крісла з масажем видати?
показати весь коментар
06.03.2022 04:12 Відповісти
Польща зможе надати Україні винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25, отримавши замість, з США, винищувачі F-16. Відповідний механізм розробляють в США
показати весь коментар
06.03.2022 04:14 Відповісти
Так що полонених поменьшае.
показати весь коментар
06.03.2022 04:16 Відповісти
никаких учений не было. они ехали убивать украинцев.

показати весь коментар
06.03.2022 04:20 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 04:23 Відповісти
Кто работать карашо, кушать хлеб. Кто работать плохо - кушать салупа. )))
показати весь коментар
06.03.2022 04:21 Відповісти
Йа, йа, Ифан, ты гут арбайтен сеходня, сеходня не расстреляйт, расстреляйт зафтра
показати весь коментар
06.03.2022 06:10 Відповісти
Сегоднья ми будьем виселицца! Виселица находьицца нах плац перьед баракен!
показати весь коментар
06.03.2022 19:53 Відповісти
Люди, які пережили харківську трагедію свідчать.

https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500215213550940166?s=20&t=OkIylvdTuh3fYecmaQWGlQ
показати весь коментар
06.03.2022 04:26 Відповісти
Кофіскуйте гроші кацапських олігархів в Україні ,та все их майно, попередьте , що то щоб годувати їх солдатів.
показати весь коментар
06.03.2022 04:27 Відповісти
Конскую ****** им на воротник, извиняюсь. Кацапское бабло нам на восстановление страны пойдет. Кацапских утырков кормить остатками гуманитарной помощи от красного креста. В лучшем случае, а так пусть свои оторванные ноги жрут
показати весь коментар
06.03.2022 04:35 Відповісти
Так що за наші їх годувать?От жалєткі рукава їм. Червоний хрест дуже допоміг?Меня тут цілий вечір наші толерасти розповідали про женевську конвенцію,казали що я зла мегера, хер з ними хай живуть і розбирають завали ,але за свій рахунок годувать це вже занадто.
показати весь коментар
06.03.2022 05:03 Відповісти
Яка Женевська конвенція, які полоненні! Це бандити і терористи! Хіба якась із сторін об*явила війну?
показати весь коментар
06.03.2022 07:00 Відповісти
это не наши толерасты это кацапские троли
показати весь коментар
06.03.2022 14:38 Відповісти
Це не "просто полковник"! Генерал Агарков у радянські часи був одним з головних ідеологів у ГлавПУр (Головному політичному управлінні Радянської Армії)! Саме його вихованці нам в армії "мізки засирали" посилаючи в Афган і другі "гарячі точки" де наші хлопці гинули безславно (часто не отримуючи навіть могил"!!! Не виключено що цей полковник - онучок того генерала!
показати весь коментар
06.03.2022 09:42 Відповісти
Що пам"ятаю. В 84році совєти створили ставку західного напряму на базі штабу північної групи військ в м.Легніца(Польща). Так ось:командувачем того напряимку був призначений маршал огарков. Через частину, в якій я служив,для новоствореної ставки йшла нова на той час техніка зв"язку.
показати весь коментар
06.03.2022 09:59 Відповісти
Сдох максим...
показати весь коментар
06.03.2022 04:36 Відповісти
ще на одну мерзоту на землі стало меньше.
Продовжуємо дезінфекцію!
показати весь коментар
06.03.2022 05:04 Відповісти
земля стекловатой
показати весь коментар
06.03.2022 05:32 Відповісти
Триндіть можна скільки завгодно Однак згоду України на підтримання міжнародної Конвенції стосовно поводження з військовополоненими ніхто не скасовував і не буде Так - я можу зрозуміть "гарячку бою" "самосуд місцевих жителів що втратили майно і близьких" Однак не можна перетворювать це в державну політику! Бо чим ми тоді будем відрізняться від орків? Колись Черчіллю принесли на узгодження прект бюджету держави Коли давали пояснення то Черчіль спитав чи не можна відшукать додаткові кошти на армію Йому відповіли що можна урізать витрати на культуру Черчіль сказав: "Якщо ми не будем підтримувать культуру то що тоді ми захищаємо?"
А табір треба організовувать Адже це полегшить навіть навантаження на наші госпіталі і лікарні! Там же лікують зараз поранених полонених А в числі військовополонених є і медики І при таборі можна організувать госпіталь з використанням цих медиків Передавать їм частину медикаментів з трофеїв Самих військовополонених використовувать як господарську обслугу та санітарів А також - як похоронну команду (смерть поранених в результаті отриманих ран ніхто не скасовував)
показати весь коментар
06.03.2022 04:39 Відповісти
Так, в бою їх можна вбивати скільки завгодно, але якщо все ж таки їх взяли в полон, треба до них ставитися за конвенціями
показати весь коментар
06.03.2022 06:15 Відповісти
Маршал там був Агарков, видно його личинка.
показати весь коментар
06.03.2022 07:02 Відповісти
То маршал Огарков

https://ru.wikipedia.org/wiki/Огарков,_Николай_Васильевич
показати весь коментар
06.03.2022 11:16 Відповісти
Дякую, нехай побільше тих Агаркових перетворяться на Огарки засмалені.
показати весь коментар
06.03.2022 11:46 Відповісти
Питання відносно цих,умовно кажучи "військовополоненних", в деякій мірі дискуційне бо ні одна із сторін не знаходиться в стані оголошеної війни і ці так звані військовополоненні є бандитами і терористами. Але Україна не Росія і віднеслася до них згідно Конвенції і не уподобалася до "лугандонців", які чинили звірства з нашими полоненними, а також показала всьому світу які тут у нас придумані в хворій уяві )(уйла "неонацисти".
показати весь коментар
06.03.2022 07:13 Відповісти
Тут нема ніякої дискусії - право війни не передбачає офіційного її оголошення Достатнього того що техніка і солдати ведуть бої відкрито не ховаючи своїх розпізнавальних знаків! Міжнародне право визначає це "війною"
показати весь коментар
06.03.2022 09:45 Відповісти
Слід в Міжнародному праві вже визначити і термін "гібридна війна" для майбутніх можливих ******.
показати весь коментар
06.03.2022 10:26 Відповісти
Там все й так детально розписано - просто треба вміть читать юридичні документи
показати весь коментар
06.03.2022 11:05 Відповісти
Аби лиш читали без "стурбованості" і без "два юриста - трі мнєнія".
показати весь коментар
06.03.2022 11:42 Відповісти
А охорону цього гуского падла призначити виключно з українців, дітей яких вбили ці полонені падлюки та їхні "баєвіє таваріщі".
показати весь коментар
06.03.2022 08:11 Відповісти
Тільки не з "приспішників "ВАНОЙ"... ВАНА стільки разів разом з ними "перевзувалася у стрибку", що їй нема віри - не дай бог знову продасться кацапам і почне "співать пісні" про "адиннарот" і "голубів миру" Там недовго і до "братання" з полоненими, видаючи це за "політичну доцільність"!
показати весь коментар
06.03.2022 09:33 Відповісти
У нас що, вантажівок недостатньо? Газенваген зробити - немов два пальці обписюганити!

показати весь коментар
06.03.2022 04:42 Відповісти
Можна ж писати в оф. документах "умер от ковида при попитке бегствия". Тим більше Що їх СПутник визнаний недієвим офіційно то ж все логічно і ніяка конвенція не підкопається.
показати весь коментар
06.03.2022 04:45 Відповісти
В Сургуті (Тюмєнь) готують масові поховання "асвабадітєлєй".
Я на відео нарахував близько 200 виритих ям на цвинтарі. І це тільки те, що було знято на камеру.
https://www.youtube.com/watch?v=RZJdS_2KhGA

показати весь коментар
06.03.2022 06:16 Відповісти
Не фантазуй!
По-перше - коментатор говорить про "четвёртую волну" - тобто про "ковід"
По-друге - в районах вічної мерзлоти на кладовищах завжди копали могилки влітку - "наперед", бо взимку ями в промерзлій землі довбать важко
По-третє - вже з 1 березня 2022 року діє розпорядження МО РФ про захоронення у братських могилах (з вилученням документів та смертних медальйонів) загиблих в Україні У випадку неможливості це зробить - тіла знищувать (палить, топить в річках, загортать у воронках від снарядів) Тобто їх не те що не будуть вивозить додому і хоронить там - їх будуть "знеособлювать" Навіть при Сталіні такого не було - до цих пір знаходять тіла солдат часів ІІ світової війни з капсулами, в які вкладені папірці з їх даними і домашніми адресами А зараз вони дійсно будуть "Прокляті і забуті" (як називається роман одного російського письменника)
показати весь коментар
06.03.2022 09:56 Відповісти
Можливо. Але я це взяв звідси - https://nashemisto.dp.ua/2022/03/05/v-rossii-kopajut-tysjachi-mogil-dlja-ih-tam-net-v-seti-pokazali-gorodskoe-kladbishhe/
показати весь коментар
06.03.2022 11:22 Відповісти
Я таке своїми очима бачив сам - у Тюмені В 1982 році Ще й ми дивувалися - питали місцевих коли побачили ряди ям на кладовищі у липні :"у вас что - эпидемия?" "Нет! это наперёд! Зимой землю и ломом не разобьёшь! А помрёт человек зимой - всё равно хоронить надо!"
показати весь коментар
06.03.2022 11:34 Відповісти
Утримання в трудових таборах
Тільки за баланду
показати весь коментар
06.03.2022 04:48 Відповісти
А баланду за працю на відбудові України.
показати весь коментар
06.03.2022 05:59 Відповісти
В мене брат в одеській області, фермер. Пару тон насіння соняшника в нього є, екскаватор і два трактори має. 4 гектари під соняшник підготує.
показати весь коментар
06.03.2022 05:16 Відповісти
А який у нього грунт в полі? Кислий чи мергельний? Бо коли тіла гниють, то вони грунт закисляють Тому в грунт вапно вносить треба!
показати весь коментар
06.03.2022 09:58 Відповісти
работу надо им дать
показати весь коментар
06.03.2022 05:29 Відповісти
Давати реальні строки і на велике відбудівництво,і ніяких амністій чілаєколюбних.
показати весь коментар
06.03.2022 06:01 Відповісти
Одне питання: а працювати вони вміють? Чи ще доведеться вчити як лопату тримати, розчин розміщувати... А може як казалось **** поставити перед нашими і пішки до кордону чи до Москви відпустити. І хай попробуют стріляти...
показати весь коментар
06.03.2022 06:09 Відповісти
Вибачте, помилки вставлено автоматично
показати весь коментар
06.03.2022 06:10 Відповісти
Цікаво.Десяткі тисяч чоловіків готови боронити власну державу.Може з них і треба складати нові частини ЗСУ??
показати весь коментар
06.03.2022 06:26 Відповісти
Розділити полонених на невеликі групи, приблизно по 10-20 москалів. Групи ізолювати і не давати їм гризти - тільки воду (щоб їх передчасно крепір не микнув). Через певний час вони почнуть вбивати і жерти одне одного.
І от коли із групи залишиться останній кацап, який вже увійшов у смак канібалізму і ******** моском на відмінно - його можна обмінювати на наших. Русофаг повертається у расєюшку, де на той час будуть тільки страшні борошна, хаос і зубожіння, населення хій без солі доїдатиме - і швидко зорієнтується, як виживати у такій ситуації.
Вуаля, іще їм одна пробліма: маніяки-канібали
показати весь коментар
06.03.2022 06:35 Відповісти
А можна газові камери ? хоча б одненьку на кожний табір, будь-ласочка
показати весь коментар
06.03.2022 08:09 Відповісти
вже є... Але у таємних американських лабораторіях, що розміщені по цілісінькій Україні.
показати весь коментар
06.03.2022 14:40 Відповісти
Так им лагерь - дом родной. Еще будут говорить: "Разве это лагерь? Вот у нас дома - вот это лагерь! А вы тут куРРорт устроили. Вот смотрите как надо. Ванька, подойди, заложи руки под колени и глубоко присядь. Вот, смотрите - и связывать не нужно""
показати весь коментар
06.03.2022 07:42 Відповісти
"Труд, охрана и паек - все как ты хотел, совок"
показати весь коментар
06.03.2022 09:07 Відповісти
Бажано у тих містах, де кацапи ********. Якщо влучить снаряд, ракета чи бомба - то і куй з ними
показати весь коментар
06.03.2022 07:43 Відповісти
Дуже бажано, щоб охорона цих таборів була сформована з українців, близьких яких убили та покалічили кацапи *****.
Всі вони знали, куди вони йдуть і для чого. Голова Миколаївської ОДА Кім показав захоплені нашими документи, які свідчать про це. Це тепер, опинившись в полоні, плетуть чорт зна що, щоб врятувати своє нікчемне кацапське життя.
показати весь коментар
06.03.2022 08:22 Відповісти
а чомі і ні. розмістити їх в приміщенях які ще остались в колгоспах де вирощували свиней там є загончики на 10-15 свиней і в ті загончики укомпетувать по роті і хай собі радіють що живі потім фото кожного і розповсюдить на простори парашіі хай рідні скидають на бабло на харчування і утримання в евро і долларах можна і у фунтах нахрена їх кормить вони суки гуманітарку не пропускають до наших. закрить в тих фермах і хай їдять станки вони деревяні.
показати весь коментар
06.03.2022 09:14 Відповісти
Гуантанамо треба створити! на території держави НАТО
показати весь коментар
06.03.2022 09:25 Відповісти
парад Перемоги, прогнати Хрещатиком
а потім- виправні роботи років 10
показати весь коментар
06.03.2022 09:37 Відповісти
А може полонених пересилати в Германію,у них вже є практика по полонених та і вони ,,сердобільні,,завжди були тільки ,,озабочені і дуже озабочені,, відносно України.
показати весь коментар
06.03.2022 09:42 Відповісти
Эти «незнающие рашисты»должны не только в лагерях сидеть,но и собственноручно отстраивать всю Украину ,которую они разрушили.
показати весь коментар
06.03.2022 10:41 Відповісти
 
 