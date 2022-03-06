Кулеба потролив росіян через припинення транзакцій Visa та Mastercard: Із позитиву для вас - черги в банкомати зникнуть

Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії через вторгнення її військ до України.

Це підтвердив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Visa в РФ . Mastercard на підході (UPD: теж ). З позитиву для росіян - черги в банкомати зникнуть, тому що картки не працюватимуть навіть всередині країни", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії