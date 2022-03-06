УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11175 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
34 801 42
Mastercard (9) Visa (10) війна (56107) Росія (47115) Кулеба Дмитро (3151)

Кулеба потролив росіян через припинення транзакцій Visa та Mastercard: Із позитиву для вас - черги в банкомати зникнуть

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба потролив росіян через припинення транзакцій Visa та Mastercard: Із позитиву для вас - черги в банкомати зникнуть

Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії через вторгнення її військ до України.

Це  підтвердив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Visa в РФ Кулеба потролив росіян через припинення транзакцій Visa та Mastercard: Із позитиву для вас - черги в банкомати зникнуть 01. Mastercard на підході (UPD: теж Кулеба потролив росіян через припинення транзакцій Visa та Mastercard: Із позитиву для вас - черги в банкомати зникнуть 01). З позитиву для росіян - черги в банкомати зникнуть, тому що картки не працюватимуть навіть всередині країни", - написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
Бачили би ви як ниють їх блогери, що ненависний ютюб відключив монетизацію.
показати весь коментар
06.03.2022 04:35
+30
показати весь коментар
06.03.2022 04:47
+27
Нравиться, не нравится, терпи моя красавица!
показати весь коментар
06.03.2022 04:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба ломати банкомати, там срублі застряли
показати весь коментар
06.03.2022 04:29 Відповісти
Коротко.
...
Касаби?
Vам.....піZда
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
06.03.2022 04:42 Відповісти
яка добра новина!І сибір китайцям віддали,тепер навіть шишки не позбираешь.
показати весь коментар
06.03.2022 04:30 Відповісти
Китай 100 % подталкивал путлера к нападению а теперь на шару заберет все самые сладкие активы кацапии
показати весь коментар
06.03.2022 15:01 Відповісти
Нравиться, не нравится, терпи моя красавица!
показати весь коментар
06.03.2022 04:31 Відповісти
З брязкотом закривається залізна завіса навколо раші
показати весь коментар
06.03.2022 04:34 Відповісти
Бачили би ви як ниють їх блогери, що ненависний ютюб відключив монетизацію.
показати весь коментар
06.03.2022 04:35 Відповісти
І роССійські блогери... ??? Правильно! ІДУТЬ *****!
показати весь коментар
06.03.2022 04:39 Відповісти
Нехай крейдою на парканах малюють )))
показати весь коментар
06.03.2022 04:40 Відповісти
Самое интересное что отключение монетизации устроили сами лапти. запретив рекламу на ютюбе.
Но об это как всегда там не принято говорить.некоторые блогеры лаптестана озвучили это.остальные как всегда винят всех вокруг.только не себя
показати весь коментар
06.03.2022 07:07 Відповісти
В центре Новосибирска популярный парфюмерный супермаркет убрал с прилавков цены. Сотрудники магазина объяснили это тем, что стоимость продукции меняется каждый час.

Вечером 5 марта в крупном магазине косметики и парфюмерии случились ажиотаж и неразбериха. В торговых залах исчезли ценники.

- Мы были вынуждены убрать ценники, потому что цена меняется практически каждый час, - пояснила Сибкрай.ru кассир Кристина Ш.
показати весь коментар
06.03.2022 04:39 Відповісти
Хорошая новость Американцы работают с поляками по передаче Украине истребителей !
https://www.jpost.com/international/article-700442
показати весь коментар
06.03.2022 04:42 Відповісти
Не треба про це писати. Для чого інформувати росію?
показати весь коментар
06.03.2022 05:00 Відповісти
Это в открытом доступе . Ссылка на источник израильский новостей внизу под моим сообщением .
показати весь коментар
06.03.2022 05:04 Відповісти
А яким боком продажні євреї до цього ? Вони що там - вже і Міги визнали зброєю виготовленою в ізраєлі ? Писали б про свою "допомогу" Україні , про те як і досі постачають військові компоненти рашці !
показати весь коментар
06.03.2022 09:28 Відповісти
Скорійше би вже !!! Які ж вони не зіграбні.
показати весь коментар
06.03.2022 05:25 Відповісти
Тіло з аа3с585f мене буде "бот" називати.... прикольно.
1. У мене підписники є.
2. Хто тут давно мене знають.
3. Сторінка у ФБ з таким самим ім'ям.
4. Не думав що т9 іноді корегує не так як треба.
P. S. путин-*****, син сатани скоро здохне.
РФ - фашисская страна террорист.
Кацап - наймерзотнійше створіння на планеті.
РФ& ****-сатана&кацапи(200) - ПНХ.
Зрозуміло мову?
показати весь коментар
06.03.2022 10:51 Відповісти
вот нафиг эти вещи озвучивать? Всё должно делаться максимально тихо по многим причинам.
показати весь коментар
06.03.2022 05:53 Відповісти
цензор уже опубликовал статью .
показати весь коментар
06.03.2022 06:46 Відповісти
Опять заболтают.Это надо было еще делать вчера. Мне кажется Запад обламывается давать Украине серьезное оружие. Нам очень нужно ПВО.Самолетов у кацапстана не так много как кажется
показати весь коментар
06.03.2022 08:47 Відповісти
сябры? китайцы? ....
В ночь на 6 марта на станции Перелётный в Приморье (участок железной дороги Владивосток-Сибирцево) с рельсов сошли семь грузовых вагонов. Жертв нет.

Как сообщается на сайте РЖД, в связи с этим временно приостановлено движение поездов
показати весь коментар
06.03.2022 04:45 Відповісти
Объявление: " Государственное казначейство Российской Федерации объявляет набор опытных мастеров (в особенности краснодеревщиков и специалистов народных ремесел) для изготовления новых образцов национальной валюты из древесины, лыка и бересты Оплата сдельная натуральными продуктами в аптечной таре"
показати весь коментар
06.03.2022 04:47 Відповісти
🤣🤣🤣 сатана-хуйло ще з себе "президента сильного" корчив поТВ.
Тільки ухмилочку з є#ла ***** мерзотного Українці вже прибрали.... що там воно казали про " нравіцца нє нравіцца" .....🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.03.2022 05:31 Відповісти
Корчить можна що-завгодно Але реальність не сховаєш - пустка в кацапському холодильнику починає перемагать заповненість телеекрану!
показати весь коментар
06.03.2022 05:40 Відповісти
кроме того, что улыбку убрали с ***** "окурка", так скоро он будет карандаши ломать на пресконференции в ростове
показати весь коментар
06.03.2022 06:40 Відповісти
хрен йому а не Ростов - це споконвіку українське місто ))) десь нехай у якомусь Харбіні ламає ))
показати весь коментар
06.03.2022 09:46 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 04:47 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 08:21 Відповісти
200?
показати весь коментар
06.03.2022 08:35 Відповісти
Ці картки ще можуть принести велику користь жителям РФ - їх можна підкладати під ніжку стола що хитається.
показати весь коментар
06.03.2022 04:56 Відповісти
Або можуть вирізати медіатр щоб бринькати на балалайках. Ну це якщо кітайці зроблять їм балалайки...
показати весь коментар
06.03.2022 05:12 Відповісти
карточками можна пасту или гель на б/у-шные процессоры намазывать -
показати весь коментар
06.03.2022 15:13 Відповісти
новых чипов то не будет
показати весь коментар
06.03.2022 15:14 Відповісти
Ура пиндосов пабедили. Теперь надо одержать ещё одну пабеду

Надо что бы компания Durex ушла из России. Но компанию надо импортозаместить. По этому дорогие россияне или не кончаем или стройными рядами на кастрацию
показати весь коментар
06.03.2022 05:10 Відповісти
Есть еще один вариант - полная стерилизация. Самок тоже.
показати весь коментар
06.03.2022 08:29 Відповісти
Подарочный набор 8 марта для русских баб-дур:
1. Мыло DURU

2. Презерватив DUREX.
3. Батарейка DURACELL.

показати весь коментар
06.03.2022 08:53 Відповісти
Батарейку можна із списку виключити , алі експрес табу ))
показати весь коментар
06.03.2022 09:47 Відповісти
Ще б кацапам Інтернет вимкнути 😏
показати весь коментар
06.03.2022 06:25 Відповісти
"Мечты о великой роССии всегда заканчиваются карточками на хлеб."
(С) Джо Байден
показати весь коментар
06.03.2022 08:41 Відповісти
 
 