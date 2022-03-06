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Кулеба потролив росіян через припинення транзакцій Visa та Mastercard: Із позитиву для вас - черги в банкомати зникнуть
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії через вторгнення її військ до України.
Це підтвердив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Visa в РФ . Mastercard на підході (UPD: теж ). З позитиву для росіян - черги в банкомати зникнуть, тому що картки не працюватимуть навіть всередині країни", - написав він.
Топ коментарі
+37 Porol ferton
показати весь коментар06.03.2022 04:35
+30 клаус хаус
показати весь коментар06.03.2022 04:47
+27 Vladimir Petrov a6827a6f
показати весь коментар06.03.2022 04:31
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Касаби?
Vам.....піZда
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Слава нації
Смерть москалям
Но об это как всегда там не принято говорить.некоторые блогеры лаптестана озвучили это.остальные как всегда винят всех вокруг.только не себя
Вечером 5 марта в крупном магазине косметики и парфюмерии случились ажиотаж и неразбериха. В торговых залах исчезли ценники.
- Мы были вынуждены убрать ценники, потому что цена меняется практически каждый час, - пояснила Сибкрай.ru кассир Кристина Ш.
https://www.jpost.com/international/article-700442
1. У мене підписники є.
2. Хто тут давно мене знають.
3. Сторінка у ФБ з таким самим ім'ям.
4. Не думав що т9 іноді корегує не так як треба.
P. S. путин-*****, син сатани скоро здохне.
РФ - фашисская страна террорист.
Кацап - наймерзотнійше створіння на планеті.
РФ& ****-сатана&кацапи(200) - ПНХ.
Зрозуміло мову?
В ночь на 6 марта на станции Перелётный в Приморье (участок железной дороги Владивосток-Сибирцево) с рельсов сошли семь грузовых вагонов. Жертв нет.
Как сообщается на сайте РЖД, в связи с этим временно приостановлено движение поездов
Тільки ухмилочку з є#ла ***** мерзотного Українці вже прибрали.... що там воно казали про " нравіцца нє нравіцца" .....🤣🤣🤣
Надо что бы компания Durex ушла из России. Но компанию надо импортозаместить. По этому дорогие россияне или не кончаем или стройными рядами на кастрацию
1. Мыло DURU
2. Презерватив DUREX.
3. Батарейка DURACELL.
(С) Джо Байден