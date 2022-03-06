Розпочато розслідування ракетного обстрілу з боку військ РФ біля дитячої лікарні Охматдит, - прокуратура
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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
За даними слідства, збройними силами Російської Федерації здійснено ракетний обстріл в районі Повітрофлотського мосту в столиці, поруч з територією найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.
"Пошкоджено 9 поверх центрального корпусу лікарні. Діти з батьками та лікарі перебували в укритті, тому не постраждали. Наразі триває документування чергового злочину військослужбовців РФ. Досудове розслідування здійснює Шевченківське управління поліції ГУ Нацполіціі в м. Києві", - йдеться у повідомленні.
Дитяча лікарня, попри ракетні атаки країни-агресора, продовжує надавати допомогу й укриття важкохворим дітям, їхнім батькам та містянам.
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Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
- Эта - памятник нашим погибшим героям-десантникам!
- А чого без напису? Написали-б уже «Имя твоё неизвестно... Подвиг твой засекречен... Ты у нас не служил...»