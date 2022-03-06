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Розпочато розслідування ракетного обстрілу з боку військ РФ біля дитячої лікарні Охматдит, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розпочато розслідування ракетного обстрілу з боку військ РФ біля дитячої лікарні Охматдит, - прокуратура

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, збройними силами Російської Федерації здійснено ракетний обстріл в районі Повітрофлотського мосту в столиці, поруч з територією найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.

"Пошкоджено 9 поверх центрального корпусу лікарні. Діти з батьками та лікарі перебували в укритті, тому не постраждали. Наразі триває документування чергового злочину військослужбовців РФ. Досудове розслідування здійснює Шевченківське управління поліції ГУ Нацполіціі в м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Дитяча лікарня, попри ракетні атаки країни-агресора, продовжує надавати допомогу й укриття важкохворим дітям, їхнім батькам та містянам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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06.03.2022 04:59 Відповісти
Слухайте, кацапи! А чого це у вас у Пскові (після початку війни на Донбасі) на площі Десантників такий дивний пам»ятник- у вигляді пустої чорної стели, стоїть?

- Эта - памятник нашим погибшим героям-десантникам!

- А чого без напису? Написали-б уже «Имя твоё неизвестно... Подвиг твой засекречен... Ты у нас не служил...»
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06.03.2022 05:35 Відповісти
Гебельс страна тотальной пропаганды----куда не влезаем за местной сми инфой о погибших орках везде- Пожертвовав своей жизнью, офицер спас сослуживцев
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06.03.2022 05:57 Відповісти
Це ти про що саме?
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06.03.2022 06:04 Відповісти
ищим фио убитых раша орков
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06.03.2022 06:16 Відповісти
Похороненный в братской могиле, преданный вечному забвению)))
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06.03.2022 06:53 Відповісти
Книга :Виктор Астафьев "Прокляты и убиты" фильм: Станислав Говорухин "Прокляты и забыты"
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06.03.2022 10:18 Відповісти
 
 