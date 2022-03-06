"Радіо Свобода" припиняє діяльність у РФ через напад режиму Путіна на правду: Продовжуватимемо поширювати інформацію з-за меж країни

Корпорація "Радіо Свобода" (RFE/RL) тимчасово зупинила свою діяльність у Російській Федерації.

Про це йдеться в повідомленні "Радіо Свобода", оприлюдненому вночі 6 березня, інформує Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що це було зроблено після того, як місцеві податкові органи 4 березня розпочали процедуру банкрутства російської юридичної особи "Радіо Свобода", а поліція посилила тиск на журналістів.

"Ці атаки Кремля на здатність "Радіо Свобода" діяти в Росії є кульмінацією багаторічної кампанії тиску на "Радіо Свобода", яке зберігало фізичну присутність в Росії з 1991 року, коли на запрошення тодішнього президента Бориса Єльцина створило своє московське бюро", - зазначається в заяві.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон, за яким будь-якого журналіста, який відступить від думок Кремля про війну проти України, можуть засудити до 15 років позбавлення волі. Оскільки журналісти "Радіо Свобода" продовжують розповідати правду про вторгнення, компанія планує повідомляти про ці події з-за меж Росії.

Президент і виконавчий директор RFE/RL Джеймі Флай так прокоментував рішення корпорації: "З глибоким жалем я оголошую про тимчасове зупинення наших фізичних операцій у Москві сьогодні. Це рішення ухвалене "Радіо Свобода" не за власним бажанням, рішення було навʼязане нам через напад режиму Путіна на правду... Ми продовжимо поширювати наші репортажі для російської аудиторії і використовуватимемо всі можливі платформи, щоб охопити її в час, коли вони якнайбільше потребують нашої журналістики. Попри цей похмурий момент, ми знаємо з 70-річної історії нашої організації, що одного дня, можливо, раніше, ніж багато хто думає, ми зможемо знову відкрити бюро в Росії. Час на боці свободи, навіть у путінській Росії".

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Зазначається, що за останній тиждень дев’ять російськомовних сайтів "Радіо Свобода" були заблоковані після того, як воно відмовилося виконати вимоги російського уряду видалити інформацію про вторгнення РФ в Україну. Вночі на 4 березня російська влада заблокувала в межах Росії доступ до сайтів та проєктів "Радіо Свобода", включно з цілодобовою російськомовною телемережею "Настоящее время", створеною у співпраці з "Голосом Америки".

Як нагадують у "Радіо Свобода", воно веде мовлення для російської аудиторії з 1 березня 1953 року, коли аудиторії були запропоновані перші програми "Радіо Визволення".