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США прагнуть збільшувати оборонну, гуманітарну та економічну допомогу Україні, - Білий дім

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США прагнуть збільшувати оборонну, гуманітарну та економічну допомогу Україні, - Білий дім

Президент США Джо Байден під час розмови з Володимиром Зеленським наголосив, що його адміністрація прагне збільшувати оборонну, гуманітарну та економічну допомогу Україні та намагається отримати від Конгресу додаткове фінансування на це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.

Байден наголосив на поточних діях, які здійснюються США, їхніми союзниками та партнерами, а також приватною промисловістю, щоб підвищити витрати Росії через її агресію проти України.

Президент США привітав рішення Visa і Mastercard призупинити обслуговування в Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виділять додаткові $2,75 млрд на подолання наслідків гуманітарної кризи, - Блінкен

Адміністрація Байдена посилює безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом США для забезпечення додаткового фінансування.

Байден знову висловив стурбованість нещодавньою атакою Росії на Запорізьку атомну електростанцію та високо оцінив майстерність та хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані.

Також Байден та Зеленський обговорили останній раунд переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

Також читайте: Вже 3 тисячі добровольців зі США прагнуть воювати за Україну

Автор: Анна Судак
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и встает вопрос по поводу любимого трахамонией китая, коммунистическо-человеконенавистническим строем которого оно восхищается... те ****** знали о дате начала развязывания расией войны против Украины... сам по себе китай - страна-говно, производящая разное дерьмо... за 11 дней изнуряющей войны китай не предоставил Украине ни капли помощи... но предлагает Украине прямые переговоры с расией... А НЕ ПРИШЛО ЛИ ВРЕМЯ РАЗОРВАТЬ ВСЕ ОТНОШЕНИЯ С ЭТОЙ ДЕРЬМОВОЙ СТРАНОЙ? И УСТАНОВИТЬ ДИПОТНОШЕНИЯ С ТАЙВАНЕМ?
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06.03.2022 05:39 Відповісти
Прагнути і предоставлять это разные вещи тобто речі
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06.03.2022 05:47 Відповісти
Йдуть перемовини про передачу Польщею Міг-29 Україні-все впирається в США.БЗДЯТЬ.
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06.03.2022 05:55 Відповісти
На фупі інфа, що вже домовились. Сподіваймось...
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06.03.2022 06:09 Відповісти
Дай то Боже.А швидше за все наші зелені йолопи просто побігли поперед пекла в батька і розголосили те,що непотрібно було розголошувати.І першими всрались "брати"-болгари,а потім словаки.
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06.03.2022 06:31 Відповісти
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06.03.2022 06:45 Відповісти
 
 