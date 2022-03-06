5 працівників загинули через руйнування ТЕЦ в Охтирці внаслідок обстрілів військ РФ, самого міста вже частково немає, - Живицький

Війська РФ зруйнували ТЕЦ в Охтирці, через що загинуло п'ятеро співробітників.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Охтирський район. Охтирка. Російська авіація продовжує (ми навіть збилися з підрахунків ударів) бомбардувати інфраструктурні та критично важливі об’єкти району! Вчора росіяни зруйнували ТЕЦ. Загинули 5 мирних працівників", - зазначив він.

За його інформацією, у місті відсутнє опалення. Частково - немає у будинка води і електроенергії.

"Та що там казати, самої Охтирки вже частково немає!!! Російська авіація сьогодні знищила продуктову базу міста, склад будівельних матеріалів, автостоянку. Обстріляний житловий сектор. Інформація по кількості жертв уточнюється", - резюмував він.

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