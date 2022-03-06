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армія РФ (13421) війна (56107) Сумська область (2192) ТЕЦ (99) Живицький Дмитро (465)

5 працівників загинули через руйнування ТЕЦ в Охтирці внаслідок обстрілів військ РФ, самого міста вже частково немає, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

5 працівників загинули через руйнування ТЕЦ в Охтирці внаслідок обстрілів військ РФ, самого міста вже частково немає, - Живицький

Війська РФ зруйнували ТЕЦ в Охтирці, через що загинуло п'ятеро співробітників.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Охтирський район. Охтирка. Російська авіація продовжує (ми навіть збилися з підрахунків ударів) бомбардувати інфраструктурні та критично важливі об’єкти району! Вчора росіяни зруйнували ТЕЦ. Загинули 5 мирних працівників", - зазначив він.

За його інформацією, у місті відсутнє опалення. Частково - немає у будинка води і електроенергії.

"Та що там казати, самої Охтирки вже частково немає!!! Російська авіація сьогодні знищила продуктову базу міста, склад будівельних матеріалів, автостоянку. Обстріляний житловий сектор. Інформація по кількості жертв уточнюється", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ на Сумщині створили "живий щит" із цивільних для охорони розгорнутої ЗРК С-300, - глава ОВА Живицький

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
По всем нормам это геноцид. Планомерное уничтожение определенного народа.
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06.03.2022 05:41
+4
Они уничтожают всю инфраструктуру, по плану . Это хладнокровные фашисты.
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06.03.2022 05:41
+4
Оце, хлопці, нам усім вилізає боком глобальна, всенародна "какая разніца"...
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06.03.2022 05:53
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Что же так безнаказанно?
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06.03.2022 05:34 Відповісти
Потому что ПВО никто не розвивал,деньги тратились куда угодно,но только не на армию.
Безнаказаность авиаударов логична.А дальше думай сам
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06.03.2022 05:46 Відповісти
Зато в нас тепер є чудові дороги... для руху кацапських колон.
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06.03.2022 08:34 Відповісти
Совпадение?Недумаю!
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06.03.2022 13:52 Відповісти
Я **** *****! Эти твари летают куда хотят и почти безнаказанно бомбят что хотят... О_о
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06.03.2022 05:35 Відповісти
По всем нормам это геноцид. Планомерное уничтожение определенного народа.
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06.03.2022 05:41 Відповісти
Они уничтожают всю инфраструктуру, по плану . Это хладнокровные фашисты.
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06.03.2022 05:41 Відповісти
НАТО, мля, а може пора би і якусь "спецоперацію" організувати?
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06.03.2022 05:43 Відповісти
А оно им надо?НАТО оборонительный союз,как этого наши власти непоймут.
Это могут сделать отдельные страны,если захотят,но этого не будет.
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06.03.2022 05:51 Відповісти
Як на рахунок "Оборона Українського народу від геноциду" ? Хіба це не пасує для "оборонительного союза"?
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06.03.2022 06:06 Відповісти
Оце, хлопці, нам усім вилізає боком глобальна, всенародна "какая разніца"...
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06.03.2022 05:53 Відповісти
100%
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06.03.2022 08:36 Відповісти
Гебельс страна тотальной пропаганды----куда не влезаем за местной раша сми инфой о погибших орках везде- Пожертвовав своей жизнью, офицер спас сослуживцев
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06.03.2022 05:54 Відповісти
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06.03.2022 06:46 Відповісти
 
 