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США та Польща працюють над можливістю надання Україні винищувачів МіГ-29 і штурмовиків Су-25, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США та Польща працюють над можливістю надання Україні винищувачів МіГ-29 і штурмовиків Су-25, - CNN

США працюють з Польщею над можливістю надання Польщею винищувачів Україні, а також консультуються про це з іншими союзниками.

Як пише CNN, цю інформацію підтверджує представник Білого дому, оскільки президент України Зеленський наполягає на тому, щоб країни Східної Європи відправили винищувачі в країну для боротьби з російською агресією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В рамках переговорів з Польщею США визначають, які "можливості ми могли б надати для підтримки Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки в Україну", сказав представник.

Представник сказав, що відправка винищувачів в Україну є "суверенним рішенням, яке повинна прийняти будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, в тому числі те, як літак буде перекинутий з Польщі в Україну.

Два депутати, які брали участь у телефонній розмові з українським президентом, заявили, що Зеленський сказав, що Польща дала зрозуміти, що готова відправити винищувачі МіГ, але "вони тільки чекають, коли США дозволять це".

Читайте також: Зеленський звернувся до НАТО: Не можете закрити небо - дайте літаки

Так, Польща може надати Україні винищувачі МіГ - 29 і штурмовики Су-25, отримавши натомість від США винищувачі F-16, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
ДАВАЙТЕ ПРАЦЮЙТЕ ЯКОМОГА ШВИДШЕ...
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06.03.2022 06:31
+42
Українська і російська авіація опинилися зараз в стадії "битви за Англію" часів ІІ Світової Наші льотчики що викидаються зі збитих ЛА сідають на своїй території і повертаються в стрій Російські потрапляють на "ворожу" територію і якщо виживають то стають полоненими Різниця тільки в одному - у нас немає авіапромисловості яка здатна випускать винищувачі та бомбардувальники з іншими ЛА Тому поставки з Польщі - прекрасний варіант заповнення даної ніші!
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06.03.2022 06:44
+41
Cтала известна причина, почему белорусские войска до сих пор, несмотря на приказы «сверху», не участвуют в сухопутных военных действиях против Украины. Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, настроены против участия в войне.Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.
Ряд небольших подразделений белорусской армии несколько дней назад уже пересекли границу с Украиной, но были возвращены назад из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/5/457699/
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06.03.2022 06:45
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Только что ДойчеВелле сообщила что Польша отказала в самолетах
https://twitter.com/dw_russian/status/1500499341085233157?s=20&t=caBo0cKHM4MgmJ6XRGXIRQ
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06.03.2022 17:56 Відповісти
Кто-то явно 3,14здит, то дают, то не дают. Может кто-то один писал бы новости с полей.
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07.03.2022 03:09 Відповісти
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