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Захисники України ведуть запеклі бої з утримання визначених рубежів, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 6:00 6 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України ведуть запеклі бої з утримання визначених рубежів, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 6:00 6 березня

Розпочато одинадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 06.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, збройними Силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів. Противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

"Угруповання сил оборони веде оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх в глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями, здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противника", - йдеться у повідомленні.

Угруповання об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

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Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

На Сіверщині проводиться операція з оборони м.Чернігова.

На Волинському напрямку здійснюються заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

"На приморському напрямку – здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника", - акцентують увагу у Генштабі.

На інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Загалом, станом на цей час, втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.

Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, а на окремих - контратакують. Окупанти продовжують обстріли цивільного населення, - Генштаб

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ. Ворога продовжує нести втрати! Разом переможемо! Слава Україні!!!", - резюмували у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
ну что полковник адьёс
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06.03.2022 06:56
+40
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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06.03.2022 06:53
+30
ой чип и дейл русни всё отлетались
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06.03.2022 07:13
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ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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06.03.2022 06:53 Відповісти
Також потрібно дякувати СБУ, НацГвардії, НацПоліції.
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06.03.2022 07:23 Відповісти
Як і кожному, хто став на захист країни, зі зброєю чи без: кібер-добровольцям, кухарям, вязальникам масксіток, пекарям, водіям, пожежникам, електрикам, сантехнікам…
Всім.
Організували хостел для біженців. Не уявляєте, скільки людей хочуть допомогти з їжею, білизною, ліжками, одягом, пральними та миючими засобами!Навіть, школярі хочуть допомагати!
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06.03.2022 09:42 Відповісти
Однозначно.

Я уявляю. Дописала лише силові структури.

Захоплена мужністю людей, які виходять в окупованих містах на мітинги, проти колон.
Без цієї готовності та зусиль всіх та кожного, звичайно, опір був би не можливим.
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06.03.2022 09:47 Відповісти
Тримаємо рубежі на фронті, а кацапи в цей час формують черги і чекають до понеділка на відкриття банків
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06.03.2022 06:53 Відповісти
В понеділок чекаємо на нафтогазове ембарго
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06.03.2022 07:02 Відповісти
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06.03.2022 06:53 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500331796872974338
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06.03.2022 06:55 Відповісти
Россияне, вы в ответе За все злодеяния Кремля, И идёте на столетья Курсом русского корабля!
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06.03.2022 06:58 Відповісти
Гарненько лежать.
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06.03.2022 07:25 Відповісти
ну что полковник адьёс
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06.03.2022 06:56 Відповісти
Яке прикре самогубство ....А може короновірус ?
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06.03.2022 07:06 Відповісти
как то не знаю но это из передовых из Гостомеля
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06.03.2022 07:10 Відповісти
продолжаем красивое
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06.03.2022 06:58 Відповісти
Тут чумка 100500 ...зуб даю .
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06.03.2022 07:07 Відповісти
ему же говорили что завалят а он не верил
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06.03.2022 07:15 Відповісти
И тоже в строительных перчатках!
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06.03.2022 07:32 Відповісти
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
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06.03.2022 07:10 Відповісти
ой чип и дейл русни всё отлетались
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06.03.2022 07:13 Відповісти
Хтось два раба собі взяв
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06.03.2022 07:17 Відповісти
Негодящі, один з них вже обісраний.
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06.03.2022 07:22 Відповісти
Жопа пригоріла
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06.03.2022 11:11 Відповісти
Да наф таких рабів?
Вони рукожопі
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06.03.2022 07:23 Відповісти
Це він напрямок показує на Київ?
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06.03.2022 07:46 Відповісти
о что у него с лицом? ты что обиделся? тю..
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06.03.2022 15:57 Відповісти
на югах залутали два т 90 с грилями только 1 из них не на ходу паламался это всё что надо знать об хвалёном какчестве рузге техника
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06.03.2022 07:03 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !

ТРИМАЙМОСЯ ДО ПЕРЕМОГИ 💪✊🙏🏼
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06.03.2022 07:05 Відповісти
В реальности дело обстоит так ,что кацапам ****** и скорее всего они об этом стали догадываться .
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06.03.2022 07:08 Відповісти
вчера завалили борт под Одессой видео допроса было но вы мля не обратили внимание что это был спец развед борт у русни идёт накрытие медным тазом наземной агентуры и прочего спутники таки не пашут так как надо спасибо анонимусам
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06.03.2022 07:09 Відповісти
они могут заливать про разведку что бы их не разорвали на месте за бомбежку
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06.03.2022 15:59 Відповісти
не там борт именно развед был
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06.03.2022 16:00 Відповісти
Коротко..
..
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 07:09 Відповісти
Ви в порядку ?
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06.03.2022 07:27 Відповісти
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06.03.2022 07:49 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ!
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06.03.2022 07:11 Відповісти
вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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06.03.2022 07:12 Відповісти
- вот вам ваш сыночка, умер от Ковида в Украине.
- а чо он без головы??
- а когда он туда ехал, она у него была???
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06.03.2022 07:19 Відповісти
******* дидывоивали что видит мой вопрос ----- щас мы вам пир*пизячим всех вань трактористов что жрать будите ? ножек Буша Не будит !!!
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06.03.2022 07:48 Відповісти
Новая строевая песня рюзьге орк. "Мама, почему я долбойоб" Поется на любой маршевый мотив.
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06.03.2022 07:49 Відповісти
Найбільші VPN-сервіси розпочали фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти агресора, повідомляє Національна поліція. KeepSolid, ProtonVPN, TunnelBear та Windscribe заблокували VPN-сервери в Україні, які можна було б використати для атак усередині країни.Загалом понад десяток VPN-сервісів співпрацюють у кіберполіції України, попереджаючи про DDoS-атаки на українські вебресурс
VPN-сервіси Proton та KeepSolid додатково переводять до 30% доходу на потреби української армії.
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06.03.2022 09:03 Відповісти
не плохо так не плохо
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06.03.2022 16:00 Відповісти
Інфо для цивільних: Маленька пляшечка нашатирного спирту в повітрозабірник танка робить чудеса.
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06.03.2022 10:26 Відповісти
так вот за чем очереди в аптеках
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06.03.2022 16:01 Відповісти
 
 