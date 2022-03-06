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Російські окупанти розстріляли волонтерів, які везли допомогу у притулок для тварин на Київщині, - UAnimals

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Військові Російської Федерації розстріляли волонтерів, які везли допомогу у притулок для тварин в Бучі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку громадського руху "UAnimals".

Російські окупанти розстріляли волонтерів, які везли допомогу у притулок для тварин на Київщині, - UAnimals 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Харкові снаряд прилетів в будинок, поблизу якого волонтер записував звіт про зроблене. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+53
скот кацапский
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06.03.2022 07:08
+44
Ибо кацапы хуже животных .
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06.03.2022 07:10
+43
УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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06.03.2022 07:09
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скот кацапский
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06.03.2022 07:08 Відповісти
УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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06.03.2022 07:09 Відповісти
Ибо кацапы хуже животных .
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06.03.2022 07:10 Відповісти
Не, тварин не можна кривдити, у них все чесно і відкрито, кацапи-це левіафани, це просто твари, бл
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06.03.2022 14:40 Відповісти
Які ще полонені з кацапів??? Безжально випалювати, як бур'ян! ☠️
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06.03.2022 07:12 Відповісти
Дійсно, бо замучимся концентраційні табори будувати.
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06.03.2022 07:17 Відповісти
Вечная память.Смерть кацапам.
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06.03.2022 07:12 Відповісти
СМЕРТЬ КАЦАПСЬКОМУ ПАДЛУ!
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06.03.2022 07:13 Відповісти
нужны диверсанты в тылу врага-склады, заводы, аэродромы, порты, железка, все, что связано с ведением войны - тотальное разрушение
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06.03.2022 07:16 Відповісти
Коротко.
Су..кончені.
..
Царствіє небесне українцям
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06.03.2022 07:17 Відповісти
Их нельзя брать в плен - резать их, как в Афгане.
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06.03.2022 07:18 Відповісти
Именно так!!!
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06.03.2022 07:22 Відповісти
Ви пропонуєте українцям стати звірами? Не дочекаєтеся- ми не вони.
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06.03.2022 07:30 Відповісти
Марш в окоп миротворець хренов.
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06.03.2022 07:38 Відповісти
Воно, політкоректна падлюка, мабуть сидить в якомусь теплому кабінеті і не може відчути своїм лібералізованим мозком, що таке пережити смерть дітей. Що він здох, сконав в пекельних корчах!
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06.03.2022 07:43 Відповісти
Пану потрібно нерви підлікувати.
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06.03.2022 07:55 Відповісти
Не флуди.
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06.03.2022 07:54 Відповісти
Слыш, Паштет Студента, шел бы ты отсюда подальше и не давал советы нормальным людям. Русню нужно резать как скот, а потом резать этот скот на их же земле. Без марадерств, так, ради забавы!!!!
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06.03.2022 08:00 Відповісти
Це не порада- пересторога. І тобі пересторога- не корчи із себе адміна форуму та не хами. А тепер- в спам.
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06.03.2022 08:05 Відповісти
а ві продолжайте брать в плен
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06.03.2022 07:19 Відповісти
фашисти - рашисти
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06.03.2022 07:19 Відповісти
Это которые "на учениях" и "мама забери меня"?А да еще "я не стрелял совсем" Всех сук в землю-там пусть маму зовут ублюдки
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06.03.2022 07:20 Відповісти
Дії рашафастів підтримує майже все населення кацапстану. Більш менш здорових розумом % 15-20.
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06.03.2022 07:20 Відповісти
Мій брат назвав мою дочку(вона відіслала йому відео з белгородським полоненим, просила почути, що у нас -війна) *****, її дітей **********, сказав, що їїпризвища немає такого, и це все він надішле кадирову, щоб нас всіх вирізали. Він живе у белгороді, ми-українці. Що це?!!!!!!!!!! Падли!
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06.03.2022 14:47 Відповісти
https://ria-m.tv/news/279557/pogibli_vse_pod_buchey_okkupantyi_na_tanke_podbili_mashinu_s_volonterom_iz_melitopolya_(foto).html
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06.03.2022 07:24 Відповісти
Нелюди. Уничтожать всех без разбору!
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06.03.2022 07:24 Відповісти
І самим стати нелюдами?
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06.03.2022 07:31 Відповісти
Марш в окоп миротворець хренов.
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06.03.2022 07:39 Відповісти
Воно, політкоректна падлюка, мабуть сидить в якомусь теплому кабінеті і не може відчути своїм лібералізованим мозком, що таке пережити смерть дітей. Що він здох, сконав в пекельних корчах!
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06.03.2022 07:46 Відповісти
Поганий з тебе мольфар, ще й лайливий.
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06.03.2022 07:53 Відповісти
Кожен українець зараз в окопі- і без команди. Не знав?
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06.03.2022 07:51 Відповісти
Нам треба стати тими, хто переможе в цій війні... Для цього довільні засоби придатні...
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06.03.2022 07:46 Відповісти
Ми вже перемогли. І не маємо права нашу перемоги вимазати в багнюку нелюдяності.
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06.03.2022 07:52 Відповісти
В спам этого паштета, шо это за ник вообще. какой нахер планшет? такой чтоле? это руский правокатор этот паштет
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06.03.2022 08:02 Відповісти
В Бучі крім тварин хіба більше нікму було допомагати? Перейматися тваринами в час, коли гинуть людські діт це діагноз...
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06.03.2022 07:26 Відповісти
А кукурікати хєрню в камєнтах коли діти гинуть і кацамразі вбивають волонтерів- це який діагноз?
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06.03.2022 07:33 Відповісти
В той час, як вбивають Українців і Україну треба думати про захист Українців і України, а не про тваринок.
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06.03.2022 08:41 Відповісти
Иди отсюда и не вякай, если не понимаешь
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06.03.2022 07:50 Відповісти
я розумію, що в цей час всі сили треба віддавати арії та збереженню дітей і жінок, а ніяк не тваринок.
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06.03.2022 08:45 Відповісти
******* конченое
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06.03.2022 07:58 Відповісти
вчора виходила в магазин, собі купувала ліки, з продуктів лише корм тваринам.
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06.03.2022 08:40 Відповісти
Захистники тваринок можуть бути спокійними... Армію треба підтримувати та дітей вивозити!
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06.03.2022 08:43 Відповісти
Идиот. Люди спасают то, что могут спасти. Одни - людей, другие - животных. Кто попался, тех и спасают. А тебе, жмот, жалко чужого собачьего корма? Спаситель хренов
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06.03.2022 13:52 Відповісти
Кому твій корм потрібен? Коли горить хата, пожежу гасять та людей рятують і це найперше і головне. Ідіот той, хто цього не розуміє.
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06.03.2022 16:33 Відповісти
Кажется пора уже не брать в плен русню.
десять дней войны -они должны были понять что происходит ,куда идут
,что делают и так далее......!
и пора это донести до них! бросай все иди домой ! не сложил оружие -остался - смерть!
что такой лафы как плен с полным комплексом онклюзив и полным медицинским обслуживанием уже не будет !
смерть рашистам!
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06.03.2022 07:31 Відповісти
Росіяни не взяли волонтерів в полон… а просто вбили… безбройни
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06.03.2022 07:46 Відповісти
Кацапы - не люди
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06.03.2022 07:51 Відповісти
Нескінчений сум і біль, що гинуть молоді й найкращі!
Не ПРОБАЧИМО!Не забудемо!
Ти чуєш,Боже,автоматні черги
І крики тих,хто захищає волю
"За Україну"лине аж до неба
І плач народу від утрат і болю😪😪😪
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06.03.2022 08:08 Відповісти
Вічна пам'ять таким людям! Слава громадянам України! Слава людям з великої букви! 💛💙💛💙🙏🙏🙏🙏
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06.03.2022 08:20 Відповісти
Ми їм соплі витираємо, мамкам звонемо а ці тварюки цивільних вбивають! Полонених не брати!
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06.03.2022 08:32 Відповісти
Це геноцид проти народу, розв'язаний кривавим нациським виродком і його злочиною бандою,вбивайте цю наволоч де тільки можна.
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06.03.2022 08:45 Відповісти
А мы этих пидаров кормим, лечим....

****, в живот валить, чтобы пидарота познала все прелести жизни....
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06.03.2022 08:48 Відповісти
Цікаво, а скільки з тих, хто тут дає поради на кшталт різати-вішати, ще вчора були втомлені війною і голосували па-приколу? Досвід роботи в дурну голову не ліз, а тільки московитська пропаганда. Тепер усі ******* махають, воїнами себе уявляють. Це з пересеру. Йдіть і працюйте, шановні, знайдіть собі роботу - вона заспокоює і приносить користь!
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06.03.2022 08:59 Відповісти
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06.03.2022 09:05 Відповісти
Знищувати, максимум 1 полонений на 100 тіл
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06.03.2022 09:19 Відповісти
Zвери,
Vандалы,
Oккупанты!
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06.03.2022 10:09 Відповісти
К кацапам уже нет ненависти. Тут что-то другое..., на инстинктивном уровне. Вот например, когда вы видите бегающих тараканов, вы их тут же давите, чисто автоматически. не задумываясь об аморальности, и даже получаете от этого действия некое удовлетворение. Нечто подобное происходит при огбнаружении в своём доме пауков, мышей, крыс, змей и... кацапов.
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06.03.2022 10:19 Відповісти
Русских сволочей нужно живьем резать! Сжигать, медленно! Какие в жопу женевские конвенции? Сжечь ее к буям! Не должно быть никакой пощады оккупантам! Им обещали ад! А не печеньки с чаем! Все мычат, мол не знали, да все они знали ибо годами харохорились как нас поедут убивать! Смерть русским!
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06.03.2022 14:17 Відповісти
 
 