Російські окупанти розстріляли волонтерів, які везли допомогу у притулок для тварин на Київщині, - UAnimals

Військові Російської Федерації розстріляли волонтерів, які везли допомогу у притулок для тварин в Бучі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку громадського руху "UAnimals".

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