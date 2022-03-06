Російські окупанти розстріляли волонтерів, які везли допомогу у притулок для тварин на Київщині, - UAnimals
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Військові Російської Федерації розстріляли волонтерів, які везли допомогу у притулок для тварин в Бучі на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку громадського руху "UAnimals".
Топ коментарі
+53 Слава Свид
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+44 Мистер Икс 00711c20
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+43 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Су..кончені.
..
Царствіє небесне українцям
десять дней войны -они должны были понять что происходит ,куда идут
,что делают и так далее......!
и пора это донести до них! бросай все иди домой ! не сложил оружие -остался - смерть!
что такой лафы как плен с полным комплексом онклюзив и полным медицинским обслуживанием уже не будет !
смерть рашистам!
Не ПРОБАЧИМО!Не забудемо!
Ти чуєш,Боже,автоматні черги
І крики тих,хто захищає волю
"За Україну"лине аж до неба
І плач народу від утрат і болю😪😪😪
****, в живот валить, чтобы пидарота познала все прелести жизни....
Vандалы,
Oккупанты!