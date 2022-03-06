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Прокурорів Гааги треба негайно відправити у Чернігів, тут відбувається реальний геноцид, - мер Атрошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прокурорів Гааги треба негайно відправити у Чернігів, тут відбувається реальний геноцид, - мер Атрошенко

У Чернігів треба терміново відправити прокурорів з Гааги, які фіксуватимуть застосування забороненої зброї, адже в місті діється реальний геноцид.

Про це мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"У Чернігів потрібно терміново надсилати прокурорів з Гааги, які фіксуватимуть застосування забороненої у світі зброї", - сказав Атрошенко.

Він також звернув увагу, що по місту постійно завдають авіаударів.

"Льотчики – це просто бездушні мерзоти і фашисти. Вони скидали у хорошу видимість (вдень це відбувалося) бомби з малих висот. Вони чудово бачили, куди вони скидали величезні бомби – на житловий мікрорайон. Було знищено кілька будинків у районі вулиці Чорновола. Там постраждали тисячі квартир", - сказав Атрошенко.

Він додав, що тільки у нього на очах рятувальники дістали з-під завалів тіла "близько 25–30 людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернігові поховали загиблих внаслідок авіаудару військ РФ, - Атрошенко. ВIДЕО

Міський голова не зміг відповісти на запитання, скільки у Чернігові загиблих. Він розповів, що у влади є статистика лише про поранених, які надійшли до лікарень (деякі з них пізніше померли). "От цих людей, які надійшли пораненими, вже набагато більше ніж 300", – сказав Атрошенко. І цивільного населення, уточнив він, серед них більше половини.

За словами Атрошенка, через постійні обстріли поки що неможливо використати для поховань найбільший цвинтар міста.

"Ми навіть не можемо сьогодні використовувати свій цвинтар "Яцево". Ми тимчасово використовуємо цвинтар у Яловщині. Екскаватор риє траншеї, ми складаємо в ряд людей і в районі знаходження кожної труни ставимо табличку, щоб потім (нормально) перепоховати. Це жах. Це реальний. геноцид, абсолютно свідоме знищення українців", – переконаний Атрошенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
ПОВТОРЮЮ-ВСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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06.03.2022 07:32
+21
Авіаторів в полон не брати - на допиті вони нічого цікавого не скажуть, окрім того, що це їхній "первий вилєт"... Вони цінні військові спеціалісти, на навчання яких ворог витратив моторесурс, пальне та **********... Не можна припустити, що їх обміняють й згодом вони прилетять вбивати знову...
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06.03.2022 07:35
+19
Отэто и есть та ,,денацификация", про которую говорил *****? Кацапов надо вырезать всех
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06.03.2022 07:40
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Кацапи у всій своїй "скрепнасти".
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06.03.2022 07:31 Відповісти
ПОВТОРЮЮ-ВСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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06.03.2022 07:32 Відповісти
Авіаторів в полон не брати - на допиті вони нічого цікавого не скажуть, окрім того, що це їхній "первий вилєт"... Вони цінні військові спеціалісти, на навчання яких ворог витратив моторесурс, пальне та **********... Не можна припустити, що їх обміняють й згодом вони прилетять вбивати знову...
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06.03.2022 07:35 Відповісти
Російських пілотів треба живих звозити до міжнародного трибуналу у Гаазі і весь світ повинен знати , хто віддає накази цим військовим злочиньцям , також збирати докази військових злочинів російських окупантів . Європа розніжилась за останні десятиліття і мабуть забула як виглядають зруйновані міста і не побачила як за два десятиліття із гебіста народилась кривава потвора , яка вже відкрито погрожує ядерною зброєю якщо хтось їй стане на перешкоді .
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06.03.2022 07:59 Відповісти
За єдиної умови - жодних їхніх обмінів до закінчення війни...
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06.03.2022 08:00 Відповісти
Ні яких обмінів ! Це свідомі , дорослі злочиньці , а не строковики . Тільки великі терміни увьязнення !
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06.03.2022 08:05 Відповісти
Отэто и есть та ,,денацификация", про которую говорил *****? Кацапов надо вырезать всех
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06.03.2022 07:40 Відповісти
Гієни кровожерливі.
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06.03.2022 07:44 Відповісти
Пропоную провести денацифікацію на роSSії !!!
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06.03.2022 07:47 Відповісти
Ви вірете що буде Гага чи військовий требунал??? Ця европа з нато всрасиля і засцялися і будуть на усь світ розповідати що пуцика не можна зачіпати бо нападе.
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06.03.2022 08:53 Відповісти
Підтримую цілком! Ніякої гааги не буде,бо вони ще зовсім недавно займались ти же самим що й *****! За наш рахунок намагаються завалити підарашку,які там нахрен цінності цинічний підлий і жорстокий розрахунок!!!
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06.03.2022 11:00 Відповісти
Не думаю что он сможет доехать до Чернигова
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06.03.2022 09:00 Відповісти
хто бере в полон льотчиків ворога сам ворог,вони ******** наші міста і вбивають дітей,після звільненя будуть хвалитися скільки вбили невиних громадян
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06.03.2022 09:05 Відповісти
Та вони туди не поїдуть,адже там пострілюють.Вони як і організаціс ОБСЕ тільки із далеку рахують постріли а не самі проводять розслідування злочинів РФ.А так як вони нічого на свої очі не бачили то і розруха для них не являється злочинним діянням.
Ось чому прошу і дуже прошу у всіх відео не забороняти показувати і трупи людей,жорстко паскудно але реально.Даже мацкалі невірять в те що твориться в Україні.Так є розруха але вірять своєму керівництву на всі 100 що втрат нема.
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06.03.2022 10:35 Відповісти
МРАЗЕЙ КРЕМЛЯДСКИХ НЕНАВИЖУ И Я_!!!!!!!!!!!!!!!! НЕНАВИЖУ
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06.03.2022 16:17 Відповісти
 
 