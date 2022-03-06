Ситуація в Охтирці, Тростянці та Маріуполі – на межі гуманітарної катастрофи, в Ірпені, Бучі та Гостомелі - вкрай складна, - радник керівника МВС Денисенко
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Ситуація у низці міст Сумської області, перш за все, в Охтирці та Тростянці, а також у Маріуполі – на межі гуманітарної катастрофи.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Україна-24" у неділю вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Дуже складна ситуація в низці міст Сумської області, насамперед, це Охтирка та Тростянець. Це міста, де фактично немає електроенергії, немає водопостачання. Реально міста знаходяться просто на межі гуманітарної катастрофи. У Тростянці росіяни просто обікрали усі магазини. Тільки завдяки старанням кількох місцевих людей випікається хліб та безкоштовно роздається людям. Якщо говорити про Маріуполь, то там триває досить складна ситуація. Вчора не вдалося зробити жодних гуманітарних коридорів, і ситуація, звісно, стоїть на межі гуманітарної катастрофи", – сказав Денисенко.
Загалом, за його словами, ніч пройшла відносно спокійно у межах кордону, як і у Києві. При цьому він наголосив, що на підступах до столиці стоїть величезна армада російської техніки, а ситуація в Ірпені, Бучі та Гостомелі вкрай складна.
Крім того, він зазначив, що російські окупанти намагалися зробити прорив поблизу Балаклії у бік Дніпропетровської області, але уявні сили України розбили колону ворожої техніки, як і в Сумській області.
Будь ласка, зачекайте...
Руссише зольдатен
Вторглись в Украину,
Гоблино-бандито
В руководстве Крыма,
В Луганск, в Донецк,
Пришел капец,
Встгечайте русский мир
Кричите Пyтин молодец,,
Встречайте русский мир,
Какой же Пyтин молодец.
Платит каждый русский
С Курска и с Самары
Часть своих доходов
Крымским янычарам.
Кто раз предал,
Ещё предаст,
Затянем пояс туже,
Нам накинули балласт!
Приятно содержать нам
Прихлебателей с Крымнаш.
А для нас важней всего Империя:
Крым и Ичкерия.
Наша сила в нашей жандармерии,
Пусть живет Берия.
Срали мы на меморандумы,
Только силу понимаем мы.
В бантик лента власовская завяжись,
Колорадэн фожизд.
Крымские Судеты
Руки нам целуют
Словно на базаре
Родиной торгуют,
Ведём мы орков
На убой,
Не спит заградотряд,
А всё бабло течёт домой.
Не спит заградотряд,
А всё бабло течёт домой.
Митинги-парады
Зомбише бараны
В попа целофайтунг
Псевдо-ветеранов.
Война прошла
Сто лет назад,
А бодрый дедъ кричит,
Что воевал под Сталинград
А бодрый дед кричит,
Что воевал про Сталинград
Вйобишен зи бите,
Руссиш оккупантэн,
Нас в 44-ом
Киев обламайтунг,
И вам сейчас
Подсрачник даст
Сидите в своей тундре,
Нахрен сдался вам Крымнаш.
Сидите в своей тундре,
Нахрен сдался вам Луганск.
Сидите в своей тундре,
Нахрен сдался вам Донбасс.
Горітимите в пеклі , кляті рашисти і не буде вам пощади 😡