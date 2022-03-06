Радник керівника МВС Денисенко про ймовірність участі Білорусі у війні проти України: Якщо не буде неймовірного тиску Путіна, Лукашенко петлятиме й надалі
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Внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Олександру Лукашенку, який захопив владу у Білорусі, вступити у війну Росії проти України.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "1+1" у неділю вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Станом на цю годину, я думаю, що ймовірність того, що Лукашенко свої частини... Потрібно розуміти, що їх небагато, білоруська армія, вона, порівняно невелика та демотивована, боєздатних частин там насправді не дуже багато. Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей – це все достатньо серйозно, але я сподіваюся, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну, якщо не буде якогось глибинного, неймовірного просто тиску з боку Путіна, я вважаю, що Лукашенко петлятиме й надалі", – сказав Денисенко.
Він також звернув увагу на те, що серед чоловічого населення Білорусі зараз почалися панічні настрої: різко побільшало чоловіків, які масово виїжджають за кордон.
"Вони втікають із країни, бо бояться, що їх направлятимуть в Україну", – пояснив Денисенко.
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Для дранику
«Десантники, как и все вооруженные силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенные главнокомандующим вооруженных сил».
Украинцы существуют много сотен лет. Правильность в том, что украинцы объединяются.
И на их стороне большинство людей иных национальностей, проживающих в нашей стране.
Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.
Ряд небольших подразделений белорусской армии несколько дней назад уже пересекли границу с Украиной, но были возвращены назад из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/5/457699/
Поэтому то, что он СЕЙЧАС не вступает за Путлера - говорит о том, что Путлер не побеждает.
А 9 миллионному народу, притом настроенному по скрепному, что кацапстан их братья, никак не устоять. Я думаю, что беларусы после всего этого перестанут смотреть на кацапур как на братьев.
Но толку то. Они уже оккупированы. Только наша победа и санкции Запада на кацапстан могут способствовать их освобождению.
По его словам, в Кремле ошибочно полагали, что после блицкрига российских войск придется «восстанавливать порядки» в городах.
«Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки. Они были уверены, что после того, как зайдет огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных», - написал Бутусов.
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
Паскуд типо бутусова надо ставить к стенке!
Значит, свою функцию они выполняют.
Лука - пособник.
Здається два дні тому, пуйло мав 2-годинну розмову з ним... а Лукашенко зразу після неї виступив публічно, що ""Білорусь пробують втягти в війну, але він не дається".
Якісь стримуючі сили доведеться тримати на білоруському кордоні, але ймовірність вторгнення Білорусі вже дуже-дуже мала.
Хоч не можна погодитися з Денисенком, що "Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей - це все достатньо серйозно". Навіть на початку це не було надто серйозно.