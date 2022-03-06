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Радник керівника МВС Денисенко про ймовірність участі Білорусі у війні проти України: Якщо не буде неймовірного тиску Путіна, Лукашенко петлятиме й надалі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник керівника МВС Денисенко про ймовірність участі Білорусі у війні проти України: Якщо не буде неймовірного тиску Путіна, Лукашенко петлятиме й надалі

Внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Олександру Лукашенку, який захопив владу у Білорусі, вступити у війну Росії проти України.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко  в ефірі телеканалу "1+1" у неділю вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на цю годину, я думаю, що ймовірність того, що Лукашенко свої частини... Потрібно розуміти, що їх небагато, білоруська армія, вона, порівняно невелика та демотивована, боєздатних частин там насправді не дуже багато. Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей – це все достатньо серйозно, але я сподіваюся, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну, якщо не буде якогось глибинного, неймовірного просто тиску з боку Путіна, я вважаю, що Лукашенко петлятиме й надалі", – сказав Денисенко.

Він також звернув увагу на те, що серед чоловічого населення Білорусі зараз почалися панічні настрої: різко побільшало чоловіків, які масово виїжджають за кордон.

"Вони втікають із країни, бо бояться, що їх направлятимуть в Україну", – пояснив Денисенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України, - ЗМІ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Нехай так попетляє...))
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06.03.2022 08:10
+14
Це добре. Чим довше він петляє, тим менше буде серед білорусів бажаючих воювати.
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06.03.2022 08:12
+13
Патологоанатоми Ростова виклали літеру Z трупами раісян у знак підтримки спецоперації....
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06.03.2022 08:23
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Нехай так попетляє...))
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06.03.2022 08:10 Відповісти
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06.03.2022 08:20 Відповісти

Для дранику
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06.03.2022 08:26 Відповісти
Литве Латвии и Польше следует срочно привести свои войска под границу с Белорашкой - Бульба-фюрер с радостью откажется от вторжения в Украину и будет бдить свои рубежи. Он только ждет отмазки что бі слинять от Путина
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06.03.2022 10:22 Відповісти
Хлопці кажуть, що якщо що, то бульбашам треба класти картоплю по різним карманам, щоби схожість була вищою.
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06.03.2022 08:11 Відповісти
Це добре. Чим довше він петляє, тим менше буде серед білорусів бажаючих воювати.
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06.03.2022 08:12 Відповісти
Конечно, белоруссы ответят за действия своего государства и молчание перед миром, но если и они начнут агрессию, то расплата будет существенно больше.
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06.03.2022 08:28 Відповісти
Хотя, предоставление своей территории для агрессора, пуски ракет со своей территории... так что нет, они уже и так начали агрессию.
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06.03.2022 08:42 Відповісти
Минобороны Беларуси опровергло все сообщения о появлении беларуских десантников в Украине:

«Десантники, как и все вооруженные силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенные главнокомандующим вооруженных сил».
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06.03.2022 08:40 Відповісти
Напевне, найбільш адекватний коментар.
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09.03.2022 21:30 Відповісти
опасно играет бульбо дуче он хочет дабы куйло завяз тут положил кучу народа своего а потом попробовать снести куйла и сесть на трон на москвабаде
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06.03.2022 08:14 Відповісти
Это сцыкло не способно на такое. Он уже влип, оно жопу бы прикрыть думает.
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06.03.2022 08:19 Відповісти
он на Москву свой зад ещё с 90 х мостит
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06.03.2022 08:21 Відповісти
Алкашенко ещё то недоразумение.. сейчас чуток на ситуацию посмотрит и попрётся на мацкву...
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06.03.2022 08:14 Відповісти
Так оно уже не пропетляло. Але, бульба с усами! Ты тоже семечки готовь.
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06.03.2022 08:16 Відповісти
путин вряд ли добровольно прекратит свою "спецоперацию" и выведет войска. Намечается три сценария. Народ Украины вместе с ВСУ перебьют всех оккупантов; окружение отстранит от власти, вплоть до физического; народ россии сам произведёт смену власти.
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06.03.2022 08:16 Відповісти
Немає ніякого "нароту рассіі". Є монголо-кацапська орда, збіговисько кровожерливих дикунів.
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06.03.2022 09:09 Відповісти
Лукашенко гірший за *****,
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06.03.2022 08:16 Відповісти
После полномасштабного вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин лишится власти в течение ближайшего года, считает главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич.Как отмечает обозреватель Bloomberg, российский лидер просчитался, когда решил совершить полномасштабное вторжение в Украину, что может стоить ему власти.По мнению Папича, Путин проигнорировал материальные ограничения в своей агрессии, не учел сильное сопротивление украинцев, что российские военные не имели опыта ведения настоящих войн, а Украина - это «сложное место для вторжения».«Я действительно считаю, что происходящее в Украине чрезвычайно ужасает, но и обнадеживает. Мы наблюдаем то, чего давно не видели, - мы наблюдаем рождение новой национальной идентичности», - считает эксперт.По словам Папича, при условии, что украинцы выстоят, это будет выгодная для инвестиций страна, ведь у нее есть большой потенциал.
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06.03.2022 08:19 Відповісти
Все правильно, но этот человек грубо ошибается в "новой национальной индентичности". Нашу историю плохо знает. Ему внушили - "один нарот".

Украинцы существуют много сотен лет. Правильность в том, что украинцы объединяются.

И на их стороне большинство людей иных национальностей, проживающих в нашей стране.
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09.03.2022 21:41 Відповісти
стала известна причина, почему белорусские войска до сих пор, несмотря на приказы «сверху», не участвуют в сухопутных военных действиях против Украины. Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, настроены против участия в войне.

Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.

Ряд небольших подразделений белорусской армии несколько дней назад уже пересекли границу с Украиной, но были возвращены назад из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/5/457699/
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06.03.2022 08:20 Відповісти
Картофельный фюрер просто ждет, кто победит. Когда будет окончательно понятно, что побеждает Украина - он скажет, что всегда был против Путина и в одиночку (с коленькой и автоматом) сдерживал российских оккупантов в Беларуси.
Поэтому то, что он СЕЙЧАС не вступает за Путлера - говорит о том, что Путлер не побеждает.
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06.03.2022 08:27 Відповісти
Все одно йому світить зашморг, що б він уже не робив. Він надав свою територію *****.
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06.03.2022 09:07 Відповісти
Пуйло и не спрашивал его разрешения и "ввел" туда войска.
А 9 миллионному народу, притом настроенному по скрепному, что кацапстан их братья, никак не устоять. Я думаю, что беларусы после всего этого перестанут смотреть на кацапур как на братьев.
Но толку то. Они уже оккупированы. Только наша победа и санкции Запада на кацапстан могут способствовать их освобождению.
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09.03.2022 21:53 Відповісти
И еще. Хотя, в конечном результате, беларусы сами виноваты в пособничестве кацапурам через свою скрепность и любовь к кацапурам и ху#лу. Поэтому Лука и власть должны попасть в Гаагский суд, а там пусть оправдываются.
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09.03.2022 22:10 Відповісти
<********* дидывоивали что видит мой вопрос ----- щас мы вам пир*пизячим всех вань трактористов что жрать будите ? ножек Буша Не будит !!!
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06.03.2022 08:20 Відповісти
Патологоанатоми Ростова виклали літеру Z трупами раісян у знак підтримки спецоперації....
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06.03.2022 08:23 Відповісти
Ще би, це для них постійна робота...
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06.03.2022 08:58 Відповісти
Руководство РФ отправило в Украину Росгвардию с дубинками и щитами - журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в Кремле ошибочно полагали, что после блицкрига российских войск придется «восстанавливать порядки» в городах.

«Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки. Они были уверены, что после того, как зайдет огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных», - написал Бутусов.
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06.03.2022 08:24 Відповісти
Не варто недооцінювати ворога. Серед білорашкован знайдуться ті, хто буде стріляти в українців без вагань. Ватники називаються.
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06.03.2022 09:13 Відповісти
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06.03.2022 08:36 Відповісти
Батя Колєнькі ще та ****, петлятиме до останнього.
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06.03.2022 08:39 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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06.03.2022 08:44 Відповісти
Дык наши типа пецриоты, а на самом деле - агенты фсб, сделали все, чтобы ввести кацапские войска в беларусь.
Паскуд типо бутусова надо ставить к стенке!
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06.03.2022 08:53 Відповісти
До чого тут Бутусов?
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06.03.2022 09:14 Відповісти
Агент фсб бутусов сделал все, чтобы качапские орды двинулись с севера, не?
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06.03.2022 09:27 Відповісти
Білоруси будьте людьми, приєднуйтесь до українців, і разом бийте москалів.
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06.03.2022 09:42 Відповісти
Сколько наших войск отвлекают эти 5-10 тыс?
Значит, свою функцию они выполняют.
Лука - пособник.
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06.03.2022 10:17 Відповісти
Ждёт удобного момента от войны.И в Гаагу нехочет и фюрера боится.Тем более свои войска могут пойти против него.Тут будет выжидать переломного момента в войне.Слава Украине.
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06.03.2022 10:47 Відповісти
Пуйло вже втратив можливість на нього тиснути.
Здається два дні тому, пуйло мав 2-годинну розмову з ним... а Лукашенко зразу після неї виступив публічно, що ""Білорусь пробують втягти в війну, але він не дається".
Якісь стримуючі сили доведеться тримати на білоруському кордоні, але ймовірність вторгнення Білорусі вже дуже-дуже мала.

Хоч не можна погодитися з Денисенком, що "Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей - це все достатньо серйозно". Навіть на початку це не було надто серйозно.
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06.03.2022 12:25 Відповісти
Все правильно, але якщо буде додатково 5-10 тис, то можуть загинути додатково наших декілька тисяч. Не можна говорити, що це несерйозно.
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09.03.2022 22:29 Відповісти
 
 