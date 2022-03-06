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Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдали ракетного удару по населених пунктах Житомирщини. Наразі відомо про руйнування житлових будинків та одну загиблу особу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. Житомирська область 06.03.2022 . Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення. Від ДСНС залучено 11 осіб та 2 од. техніки", - йдеться у повідомленні. 

Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 01
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 02
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 03
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 04

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Крім того, повідомляється, що внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 од. техніки.

Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 05
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 06
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 07
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 08
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 09
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 10
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 11

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Сволота. Все з білорусії стріляють.

Нічого, віділлються вам наші сльози.
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06.03.2022 08:32
+8
Коротко..
...
Касаби не люди..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
.
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 08:31
+7
Вот эти ребята были бы очень кстати!!!
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06.03.2022 08:36
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https://youtu.be/vv0fNWU1uhA
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06.03.2022 08:28 Відповісти
Це зараз безперервний процесс збору доказів.
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06.03.2022 08:33 Відповісти
Украина будет создавать полноценные лагеря для российских военнопленных, заявил Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

.
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06.03.2022 08:30 Відповісти
Бо тої нечисті достобіса вже.
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06.03.2022 08:31 Відповісти
За кожну цеглину вдесятеро дорожче заплатите, москалі!
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06.03.2022 08:30 Відповісти
Нужно возобновить полк "Торнадо" и заслать в тыл врага. Наполнить его маньяками и убийцами. Пусть удовлетворяют там свои потребности во имя победы!!! режут русню как скот
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06.03.2022 08:30 Відповісти
Вот эти ребята были бы очень кстати!!!
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06.03.2022 08:36 Відповісти
От одного слова Торнадо, как и от Азова и от Правого Сектора, у кацапов бы выпадала из жопы прямая кишка и они тикали бы в рассыпную
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06.03.2022 08:44 Відповісти
Коротко..
...
Касаби не люди..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
.
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 08:31 Відповісти
Касаби-це взаємовідношення між волзькими булгарами та чухонсько-мордовськими підорашками.А Великий Гоголь писав у нетлінному своєму творі "Вечори на хуторі біля Диканьки":"єті проклятиє кацапи дажє щі с тараканамі єдят".
https://ilibraryu/text/1.r088/p.43/index.html
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06.03.2022 08:38 Відповісти
Сволота. Все з білорусії стріляють.

Нічого, віділлються вам наші сльози.
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06.03.2022 08:32 Відповісти
В стократному розмірі.
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06.03.2022 08:34 Відповісти
якщо з теритоїї бульбашів до нас зайшли якісь війська...

то я так розумію, шо якісь війська... можуть зайти і в протилежному напрямі.
і взагалі, Брестська та Гомельська області ісконно українські...
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06.03.2022 10:10 Відповісти
Слов нет.
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06.03.2022 08:33 Відповісти
Мерзота!!! Ні дна вам ні покришки !!! ТварюгиІіі
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06.03.2022 08:40 Відповісти
Ублюдки кацапські, горіть в пеклі!
Будьте прокляті навіки😡
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06.03.2022 08:43 Відповісти
Игорь Бигдан

14 hrs ·



Овцапы не верят в массовые потери войск РФ, которые озвучивает Украина. Во-первых, потому что ну как же такое может быть, разве может какая-то там нищая смешная Украина, которая давно уже сдалась, перемалывать непобедимую овцапскую армию тысячами в день? Во-вторых, информация о военных потерях на россии строго засекречена, чтобы бабонарожалы не волновались лишний раз и продолжали ехать удобрять украинский чернозём. Ну и в-третьих, овцапы не понимают, что случается, когда колонну на марше останавливают в пристрелянном месте и *********** вхлам артиллерией.

Но рано или поздно до всех дойдёт. "Начали прибывать гробы, из 150 выжили 18".
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06.03.2022 08:45 Відповісти
.От не можу я зрозуміти кацапську тактику , вже й так і сяк думав , а не можу і все . От навіщо руйнувати якісь старі халупи , які навіть коштують в рази дешевше ніж ті ракети , які по ним пускають . Дурдом мля .
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06.03.2022 08:45 Відповісти
Або це РСЗО (відносно дешеве, але все одно навіщо лупити по мирним) або - це більш ймовірно - орки невимовні рукожопи і можуть схибити на будь яку відстань.
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06.03.2022 09:32 Відповісти
або це істерика. тіпа, "да ми вам щяс как..."
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06.03.2022 10:12 Відповісти
 
 