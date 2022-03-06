Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків. ФОТОрепортаж
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Війська РФ завдали ракетного удару по населених пунктах Житомирщини. Наразі відомо про руйнування житлових будинків та одну загиблу особу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Оперативна інформація. Житомирська область 06.03.2022 . Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення. Від ДСНС залучено 11 осіб та 2 од. техніки", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 од. техніки.
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Касаби не люди..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
https://ilibraryu/text/1.r088/p.43/index.html
Нічого, віділлються вам наші сльози.
то я так розумію, шо якісь війська... можуть зайти і в протилежному напрямі.
і взагалі, Брестська та Гомельська області ісконно українські...
Будьте прокляті навіки😡
14 hrs ·
Овцапы не верят в массовые потери войск РФ, которые озвучивает Украина. Во-первых, потому что ну как же такое может быть, разве может какая-то там нищая смешная Украина, которая давно уже сдалась, перемалывать непобедимую овцапскую армию тысячами в день? Во-вторых, информация о военных потерях на россии строго засекречена, чтобы бабонарожалы не волновались лишний раз и продолжали ехать удобрять украинский чернозём. Ну и в-третьих, овцапы не понимают, что случается, когда колонну на марше останавливают в пристрелянном месте и *********** вхлам артиллерией.
Но рано или поздно до всех дойдёт. "Начали прибывать гробы, из 150 выжили 18".