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Панічні настрої у новостворених "патріотичних" акаунтах розповсюджує ворог, - Генштаб ЗСУ
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У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України.
На це звертають увагу у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки); "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.
Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте тільки перевіреним джерелам!
Ботів виявляйте і блокуйте!
Разом переможемо!", - закликають військові.
Топ коментарі
+25 Палиця Василь
показати весь коментар06.03.2022 09:05
+20 Планшет Студента
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+17 буков
показати весь коментар06.03.2022 09:07
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Будь ласка, зачекайте...
І так- до перемоги!
Цікаво, а на цю гілку теж припруться ці телепні?)
Буду обережнішим - щоб не сполохати - як той когут.
Для позитиву. Може хтось чув анекдот про когута:
Зустрічаються два господарі. Один бідкається - кури зовсім не несуться, що вже не робив.
Той йому: "Слухай, іди на край села до Степана, він таких когутів розводить -просто сексуальні маньяки - і будуть кури нестися".
Той пішов, купив, приніс додому. Когут за день всіх кур перетоптав по десять раз -вони бідні вже ходити не можуть. Але несуться. Класно.
Дивиться, а він уже за качками і гусьми ганяє, ті в паніці - на подвір'ї гвалт. Е, думає мужик, це вже перебор, треба зарізати. Пішов в хату за ножем. Виходить - когут лежить в калюжі, крила розпростерті і нечебто вже не дихає. Вже й ворони над ним кружляють
Підходить він до нього: "Ну що, сексуальний гігант, заї..вся?". А когут йому пошепки "Налякаєш ворон - тебе виїьу".
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
***** повинен бути знищений
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Слава нації
Смерть москалям
Не, ванятко - у вас народец не тот - сами себя пожрете и гораздо быстрее))
ПС: А Крым то вернуть придется, в аккурат по краснодар с Таганрогом, и мост пригодится)
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
А ще останнім часом жахливо бісять білоруські аки. Там не розбереш чи то вони ольгінські, чи справді такі що панікують від найменшого двіжу. Але дезу ллють тільки так.