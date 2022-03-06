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Панічні настрої у новостворених "патріотичних" акаунтах розповсюджує ворог, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Панічні настрої у новостворених

У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України.

На це звертають увагу у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки); "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.

Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте тільки перевіреним джерелам!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники України захопили ЗРК "Панцир" окупантів. ФОТО

Ботів виявляйте і блокуйте!

Разом переможемо!", - закликають військові.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+25
Болт на рило, кацапські свині!
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06.03.2022 09:05
+20
Не панікуємо- чистимо зброю, стріляємо по ворогу і знову чистимо зброю.
І так- до перемоги!
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06.03.2022 09:06
+17
Такі і на ЦН іноді заходять, розповідають про армію в 3,5 млн рил в онучах.
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06.03.2022 09:07
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Болт на рило, кацапські свині!
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06.03.2022 09:05 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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06.03.2022 09:07 Відповісти
Не панікуємо- чистимо зброю, стріляємо по ворогу і знову чистимо зброю.
І так- до перемоги!
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06.03.2022 09:06 Відповісти
Такі і на ЦН іноді заходять, розповідають про армію в 3,5 млн рил в онучах.
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06.03.2022 09:07 Відповісти
Ідіоти, сєр!
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06.03.2022 09:08 Відповісти
Інфовійна..сер ...
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06.03.2022 09:10 Відповісти
І ми в ній найкраще розуміємося- еге ж?
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06.03.2022 09:11 Відповісти
Вже не іноді)
Цікаво, а на цю гілку теж припруться ці телепні?)
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06.03.2022 09:11 Відповісти
Я вже багатенько їх вичислив. У мене список. Хотів оголосити всім, але дивно - вони, як бачать, що за ними слідкують - відразу щезають (видно перереєстровуються).
Буду обережнішим - щоб не сполохати - як той когут.

Для позитиву. Може хтось чув анекдот про когута:
Зустрічаються два господарі. Один бідкається - кури зовсім не несуться, що вже не робив.
Той йому: "Слухай, іди на край села до Степана, він таких когутів розводить -просто сексуальні маньяки - і будуть кури нестися".
Той пішов, купив, приніс додому. Когут за день всіх кур перетоптав по десять раз -вони бідні вже ходити не можуть. Але несуться. Класно.
Дивиться, а він уже за качками і гусьми ганяє, ті в паніці - на подвір'ї гвалт. Е, думає мужик, це вже перебор, треба зарізати. Пішов в хату за ножем. Виходить - когут лежить в калюжі, крила розпростерті і нечебто вже не дихає. Вже й ворони над ним кружляють
Підходить він до нього: "Ну що, сексуальний гігант, заї..вся?". А когут йому пошепки "Налякаєш ворон - тебе виїьу".
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06.03.2022 09:26 Відповісти
Коротко..
..
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
***** повинен бути знищений
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 09:09 Відповісти
Рашиська росія має бути знищена.
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06.03.2022 09:14 Відповісти
Возьми другую карту, второй раз говорю. Ты видимо не понял что Крым это Украина!
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06.03.2022 09:20 Відповісти
сорян, щас удалю
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06.03.2022 09:23 Відповісти
Это ты тулишь везде типа с намеком, мол, куба сколько лет "держится" и росия перекантуется?))
Не, ванятко - у вас народец не тот - сами себя пожрете и гораздо быстрее))

ПС: А Крым то вернуть придется, в аккурат по краснодар с Таганрогом, и мост пригодится)
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06.03.2022 09:23 Відповісти
не было ничего, взял с антироссийского ресурса, всё просто -недоглядел
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06.03.2022 09:29 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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06.03.2022 09:16 Відповісти
Здесь такие экземпляры уже дней пять шарятся. Требуют помощи.
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06.03.2022 09:16 Відповісти
Читайте книгу в интернете "Секреты психологической войны", чтобы знать, что они против нас используют.
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06.03.2022 09:16 Відповісти
Как не знали они нас,так и не дошло до них. Это совершенно другие люди.Это не рабская россия. Ну да пусть тратят свои ресурсы на оплату троллей. Чем больше их денег на ветер,тем быстрее завернутся.
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06.03.2022 09:18 Відповісти
расия напала на Украину... церковь говорит - если враг пришел к тебе на твою землю и ты его убил - это правое дело перед Богом и не требует даже исповедования...
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06.03.2022 09:20 Відповісти
Паскуды ************, вы спросите хоть у одной нации в мире, кто не желает вам поражения. Это у вас паника.
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06.03.2022 09:20 Відповісти
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06.03.2022 09:28 Відповісти
Все , кто нападают на президента Украиньі - работают на Расею , как бьі не прикрьівались , что єто "критика" . И все "*********" - тоже . Слава Украине ! 🇺🇦
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06.03.2022 09:26 Відповісти
На самом деле, эти акки очень легко раскусываются. Свинособаки думают, что те технологии, что они использывают для зомбирования лишнехромосомного быдла, будут работать и тут. Хрен вам...😁
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06.03.2022 09:27 Відповісти
"Я єсть Народ якого Правда сила ніким звойована ще не була! Яка біда мене, яка чума косила, а правда знову розцвіла! Щоб жить - нівкого права не питаюсь, щоб жить - я всі окови розірву! Я стверджуюсь, Я утверждаюсь! Бо я живу!" Це наша відповідь ********* з кацапії та їх посіпакам
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06.03.2022 09:36 Відповісти
А эвакуацию населения не собираетесь делать? Вы разве не видите, что мирняк одна из главных проблем при обороне?
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06.03.2022 09:58 Відповісти
Чи з неба впав, чи в погребі сидиш! Спитай у жителів Бучі, Бородянки, Ірпеня, Маріуполя і інших окупованих населенних пунктів хто їм не дає зелений коридор для евакуації і тримає як заручників.
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06.03.2022 10:15 Відповісти
А раньше, до того как были заблокированы города, этого сделать нельзя было? Бабенко про это писал ещё на третий день навалы.
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06.03.2022 10:39 Відповісти
А тобі в голову не приходить, що більшість відмовлялася евакуюватися? Ті хто хотів, виїхали одразу. Я тобі страшнішу річ скажу, багато хто і зараз не хоче евакуюватися не вірячи в кацапські зелені коридори. Надивилися.
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06.03.2022 11:37 Відповісти
Чтоб в Донецком аэропорту были мирные пассажиры, то хрен бы он столько продержался.
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06.03.2022 14:00 Відповісти
А це тут до чого?
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06.03.2022 14:40 Відповісти
Нужно немедленно закрыть Ютуб канал шария. Почему его ещё не закрыли. Куда смотрит сбу
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06.03.2022 10:19 Відповісти
Та нові то фігня, до них більшість з великою обережністю ставиться. Ви б краще до старих придивилися, тих у кого тисячі підписників. Всі ж такі начебто патріоти з патріотів, а глянеш адресу - будувати СРСР, або щось на кшалт цього. ТАКІ можуть бути патріотами України?
А ще останнім часом жахливо бісять білоруські аки. Там не розбереш чи то вони ольгінські, чи справді такі що панікують від найменшого двіжу. Але дезу ллють тільки так.
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06.03.2022 11:30 Відповісти
 
 