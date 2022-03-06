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Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ, - Генштаб

Російська армія має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ. Ворога продовжує нести втрати! Разом переможемо! Слава Україні!!!", - повідомляють у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники України ведуть запеклі бої з утримання визначених рубежів, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 6:00 6 березня

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+29
Не панікуйте- жодне місто НЕ ЗАХОПЛЕНЕ! Вчорашні події в Херсоні та Мелітополі яскравий тому приклад.
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06.03.2022 09:26
+29
О!!!
Полізли дегенерати з гаслом Всьо пропало!
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06.03.2022 09:26
+25
Точно весь? И Николаев и Одесса? В 41-м тебя бы расстреляли как паникёра. А в демократичной Украине ты ещё живёшь. Почувствуй разницу между настоящим фашизмом и фейковым. Мразь
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06.03.2022 09:28
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06.03.2022 09:22 Відповісти
Не панікуйте- жодне місто НЕ ЗАХОПЛЕНЕ! Вчорашні події в Херсоні та Мелітополі яскравий тому приклад.
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06.03.2022 09:26 Відповісти
О!!!
Полізли дегенерати з гаслом Всьо пропало!
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06.03.2022 09:26 Відповісти
Это кацапоботы, просто молча в спам, это эффективнее!
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06.03.2022 10:02 Відповісти
Точно весь? И Николаев и Одесса? В 41-м тебя бы расстреляли как паникёра. А в демократичной Украине ты ещё живёшь. Почувствуй разницу между настоящим фашизмом и фейковым. Мразь
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06.03.2022 09:28 Відповісти
Да это бот.
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06.03.2022 09:40 Відповісти
Провокатор-нах пошел.
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06.03.2022 09:39 Відповісти
Москалі завжди так воювали. І не нацисти вони, а недоімперці.
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06.03.2022 12:55 Відповісти
Перемога буде за нами!
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06.03.2022 09:24 Відповісти
Банда террористов перетворюється на мародерів, треба відстрілювати.
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06.03.2022 09:24 Відповісти
Це робиться постійно!
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06.03.2022 09:27 Відповісти
холодильник победил https://twitter.com/i/status/1500183561042804736
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06.03.2022 09:24 Відповісти
Ці уйобки лише з мирним населенням вміють воювати.

У Чернігові російські окупанти застосовують потужну зброю невибіркової дії. Скидаючи некеровані авіабомби ФАБ-500 на житлові квартали, РФ чинить злочин проти людства, заявив голова Чернігівської ОВА В. Чаус.
"Таку зброю, зазвичай, застосовують проти військово-промислових об'єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові - проти житлових кварталів", - зазначив Чаус.
Ворог третій день поспіль завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об'єктам. Три некеровані авіабомби ФАБ-500, які не розірвалися, знайшли 5 березня на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак збили вчора вранці в Чернігові бійці ППО.





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06.03.2022 09:24 Відповісти
Гірше- ІХАЛИ! Тепер у полі догоряють.
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06.03.2022 09:28 Відповісти
Цензоре, може, варто не дозволяти реєструватись новим коментаторам?
щось забагато зранку фей кометі в..
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06.03.2022 09:28 Відповісти
Можливо й так. Вони постійно перереєстровуються.
Але як бути з тими, хто щиро хоче приєднатись?
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06.03.2022 09:39 Відповісти
тоді в кожному коментарі має бути типу таке: "путіна в Гагу"
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06.03.2022 10:04 Відповісти
Не допоможе - вони дуже хитро пишуть і напишуть все, що завгодно.
Просто потрібно фільтрувати, виявляти і оголошувати.
От був такий

Сергей Гусаченко 4a900e56
Я не пожалів часу, передивився купу новин заднім числом.
Він з'являвся ВИКЛЮЧНО тільки в тих новинах, де мова йшла про дії уряду і Зеленського.
Коменти одні і тіж - по максимуму обгадити і звинуватити. Тобто - конкретне завдання - викликати внутрішні протестні настрої проти влади.

Я теж голосував за Порошенка і Зе мені не подобався. Але зараз ми всі разом і крапка.
Переможемо - самі тоді в себе розберемось.
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06.03.2022 10:12 Відповісти
а какого хрена зеленский заявил прямо перед войной про ядерное оружие (которого у нас никогда не будет и оно нам на хрен не нужно) и сейчас как **** наезжает на запаные страны которые нас спасают экономически? на кого он работает или его жОПа?
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06.03.2022 17:24 Відповісти
Якщо ти не бот = відповім. Ніяка навіть фантастична його заява вже нічого не вирішувала, рішення про вторгнення вже давно було прийняте - лишалась тільки дата. А західні партнери і так прекрасно знають стан речей і спокійно иаку заяву сприйняли як політичний лозунг.
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06.03.2022 19:37 Відповісти
а я тебе как боту расскажу что ***** для своих зомбаков в первую очередь мотивировал нападение на Украину ядерной угрозой от Зеленки - не лох (точнее ермак или кто там еще) прекрасно знал что никакого ядерного оружия у нас не будет - просто сознательно подыграл *****
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06.03.2022 20:24 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 09:36 Відповісти
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06.03.2022 09:37 Відповісти
С мякотью
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06.03.2022 12:23 Відповісти
Уничтожать летающих кацапских нацистов сейчас главный приоритет.
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06.03.2022 09:49 Відповісти
От Мариуполя нужно отогнать врага и с запада закрепится под Мангушем!
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06.03.2022 09:51 Відповісти
Я теж не стратег, але якщо в найближчи 2-3 дня не вдатися до масованого контр-удару орієнтовно у напрямку Токмак-Бердянськ з перерізанням комунікаціі ворога під Маріуполем(з Бердянського напрямку) з Кримським тилом - це може стати катастрофою як для Маріуполя, так і для сил колишніх АТО і ООС на Донбасі, а згодом і всієї країни. Невже немає ніякого резерву для цього в Дніпрі/Запоріжжі, та навіть не в самих цих містах, а може в якихось більш Західних містах?
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06.03.2022 10:08 Відповісти
С Днепра почему не идут на помощь Мариуполю???
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06.03.2022 10:11 Відповісти
Главная причина авиация. Очень тяжело в степи вести наступление если нет прикрытия с неба. Это будут легкие мишени и сотни тысячи трупов.
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06.03.2022 10:14 Відповісти
а стингеры на что?
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06.03.2022 10:22 Відповісти
щоб тобі було що запитувати (( стінгер для повітря - це як пістолет для наземного бою .
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06.03.2022 11:42 Відповісти
ты уже в бою со стингером против истребителя ?
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06.03.2022 17:28 Відповісти
Вы паникукуете!Вы знаете сколько у насвойск находится в каждом городе и тем более Мариуполе???Конечно же нет!!Значит зачем вы панику наводите!!!Сейчас каждый выполняет свою поставленную задачу!Слава Украине!
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06.03.2022 10:49 Відповісти
при чому тут паніка? я ж не кричу "ааа все пропало!!!!1" просто і невігласу тут ясно: скільки б не було військ у місті - якщо воно в облозі і супротивнику зручно перекидати і перекидати туди свіжі сили - воно довго не протримається, банально не стане питної води, провіанту, і що найважливіше - ***********! єдиний вихід спроба прорива блокади, просто кидати на призволяща - не варіант взагалі
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06.03.2022 11:21 Відповісти
Ты насмотрелся гебельс тв? Где ты видел пушки в жилых кварталах?
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06.03.2022 10:05 Відповісти
Цей льотчик і в Сирії багато вбив мирних жителів, жінок і дітей, цьому нелюду єдиний вирок -- смерть.
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06.03.2022 09:57 Відповісти
У меня одного возникают ассоциации про реляции про бравых панов поручиков, на лошадях рубающих немецкие танки в 39-м? Ребята, кто у вас там релизы составляет? Пишите правду и не надо дешёвых басен про героических херсонцев, без оружия героически протестующих против российской агрессии. Против агрессии можно противостоять только с оружием, все остальные формы протеста моделируются оккупантами.
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06.03.2022 10:51 Відповісти
"все остальные формы протеста" ведут к глупым смертям - нам нужны живые люди для восстановления страны после победы
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06.03.2022 17:30 Відповісти
Они уже потеряли 15-20 тысяч только убитыми и 40-50 тысяч ранеными.Сейчас все морги Крыма ,Беларуси забиты убитыми ,а всем больницы ранеными.Мобилизация ничего не даст.Придут только 30-40% процентов от призывников .И те по 30-40 лет ,которые держали автомат 15-20 лет назад ....Это ещё хуже молодых солдат - срочников ,что сейчас воюют в Украине!А так нужно убить 100 тысяч русских солдат и тогда война сразу закончится !!!Слава Украине!
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06.03.2022 10:54 Відповісти
П@здеж..
Путяре пох, какое моральное состояние у пушечного мяса. Он остановится только тогда, когда закончатся ресурсы.
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06.03.2022 10:55 Відповісти
Ещё нужно планомерно уничтожать склады с боеприпасами,гсм,эшелоны гсм и боеприпасами,заводы по производству боеприпасов и бомб в самой РФ...Любой беспилотник может скинуть молотов коктейль или бомбу.Те же вокзалы в Донецке,Луганске,Дебальцево куда приходят эшелоны гсм,боеприпасов,оружия должны быть уничтожены точкой у.Идёт война и нужно начинать воевать на территории врага!Так же уничтожать аэродромы в Крыму,Беларуси,РФ вместе с самолетами!!!Слава Украине!Вся Россия должна гореть адским огнём!Победа будет за нами 100%!!!Враг будет уничтожен!
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06.03.2022 10:58 Відповісти
 
 