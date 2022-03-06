Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ, - Генштаб
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Російська армія має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.
"Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ. Ворога продовжує нести втрати! Разом переможемо! Слава Україні!!!", - повідомляють у Генштабі.
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Полізли дегенерати з гаслом Всьо пропало!
У Чернігові російські окупанти застосовують потужну зброю невибіркової дії. Скидаючи некеровані авіабомби ФАБ-500 на житлові квартали, РФ чинить злочин проти людства, заявив голова Чернігівської ОВА В. Чаус.
"Таку зброю, зазвичай, застосовують проти військово-промислових об'єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові - проти житлових кварталів", - зазначив Чаус.
Ворог третій день поспіль завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об'єктам. Три некеровані авіабомби ФАБ-500, які не розірвалися, знайшли 5 березня на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак збили вчора вранці в Чернігові бійці ППО.
щось забагато зранку фей кометі в..
Але як бути з тими, хто щиро хоче приєднатись?
Просто потрібно фільтрувати, виявляти і оголошувати.
От був такий
Сергей Гусаченко 4a900e56
Я не пожалів часу, передивився купу новин заднім числом.
Він з'являвся ВИКЛЮЧНО тільки в тих новинах, де мова йшла про дії уряду і Зеленського.
Коменти одні і тіж - по максимуму обгадити і звинуватити. Тобто - конкретне завдання - викликати внутрішні протестні настрої проти влади.
Я теж голосував за Порошенка і Зе мені не подобався. Але зараз ми всі разом і крапка.
Переможемо - самі тоді в себе розберемось.
Путяре пох, какое моральное состояние у пушечного мяса. Он остановится только тогда, когда закончатся ресурсы.