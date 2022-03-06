УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4126 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
23 148 57
армія РФ (13428) війна (56124) Генштаб ЗС (4468) Росія (47118) втрати (3816)

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 285 танків, 985 броньованих машин, 44 літаки, 48 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 285 танків, 985 броньованих машин, 44 літаки, 48 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести величезні втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од,

ББМ ‒ 985 од,

артилерійських систем –109 од,

РСЗВ -50 од,

засоби ППО - 21 од,

літаків – 44 од,

гелікоптерів – 48 од,

автомобільної техніки - 447 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ, - Генштаб

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
Те відчуття, коли ти пілот "сверхдержави", стопицот годин нальоту, сім орденів, 34 медалі....і тебе підбив працівник УКРПОШТИ, а за шкірку тримає який то колгоспник Микола, який осьо саме околицю патрулював.

06.03.2022 09:39
показати весь коментар
06.03.2022 09:42
+34
показати весь коментар
06.03.2022 09:42
+29
Теперь нам не скажут, что независимость нам свалилась на голову как подарок. Как государство мы состоялись.
показати весь коментар
06.03.2022 09:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/i/status/1500375265976930307 залутали
показати весь коментар
06.03.2022 09:40 Відповісти
а почему тогда против руководителй запорожья не возбуждается дело за саботаж
показати весь коментар
06.03.2022 17:38 Відповісти
Те відчуття, коли ти пілот "сверхдержави", стопицот годин нальоту, сім орденів, 34 медалі....і тебе підбив працівник УКРПОШТИ, а за шкірку тримає який то колгоспник Микола, який осьо саме околицю патрулював.

06.03.2022 09:39
показати весь коментар
06.03.2022 09:42 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 09:42 Відповісти
РАССТРЕЛЯЛИ БЫ ПАДЛУ!!!

у нашей сотрудницы от бомбардировок погибла дочь (14лет) . Она росла на наших глазах .

РВИТЕ ОККУПАНТОВ НА КУСКИ , хлопцы!!!
показати весь коментар
06.03.2022 09:45 Відповісти
Соболезную вашей коллеге
показати весь коментар
06.03.2022 09:46 Відповісти
Ми змушені бути стриманими... Вже вдруге я отримав зауваження від свого товарища бельгійського полковника стосовно необхідності дотримання навіть на сторінках Інтернету Женевської Конвенції про поводження з полоненими. Це щоб нас не поставили поряд із рашистами та не звинувачували у воєнних злочинах (в тому числі у знущаннях над полоненими та їх фотографуваннях). Тримаймося! Україна переможе усіх загарбників!
показати весь коментар
06.03.2022 10:11 Відповісти
Выражаю глубокую обеспокоенность. Думаю этого достаточно.
показати весь коментар
06.03.2022 10:40 Відповісти
Согласен, но приятнее когда приговор приводится в действие после Гааги. И это время все равно придет. Слава Украине!
показати весь коментар
06.03.2022 10:11 Відповісти
Может просто разбомбленом городе оставить... жители разберутся где их Гаага
показати весь коментар
06.03.2022 23:00 Відповісти
Расстреливать летчиков бомбящих наши мирные города важно не только из-за мести. Каждый вражеский летчик который перелетает через границу должен знать что он уже потенциальный труп если его собьют. У него от етого будут трястись руки и он не сможет нормально целиться и будет делать ошибки в маневрах и в сбрасывании бомб на цель.
показати весь коментар
06.03.2022 09:58 Відповісти
Він свої медалі заробив, бомбардуючи беззбройних сирійців.

Це сраному "орденоносцю" пощастило, що Микола його вилами не заколов.
показати весь коментар
06.03.2022 19:13 Відповісти
У нас нема колгоспників. Досить про жителів села говорити в принизливій манері.
показати весь коментар
06.03.2022 09:48 Відповісти
Ну тогда пусть будет так: сельский конюх задержал рабссеского ишака.
показати весь коментар
06.03.2022 09:59 Відповісти
Вам пздц, кацапи!
показати весь коментар
06.03.2022 09:42 Відповісти
Штука дерьма в день ложится в землю.
показати весь коментар
06.03.2022 09:43 Відповісти
Мне нравится такая "Вовкина тысяча"
показати весь коментар
06.03.2022 09:45 Відповісти
70*1000=70 тон в день
показати весь коментар
06.03.2022 09:50 Відповісти
Теперь нам не скажут, что независимость нам свалилась на голову как подарок. Как государство мы состоялись.
показати весь коментар
06.03.2022 09:46 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 09:49 Відповісти
Де ж їх усіх прикопувати...
показати весь коментар
06.03.2022 09:48 Відповісти
Для путяры и его клики 11тысяс х#йня, и всей массе кацапов тоже. Сейчас конкретно ставится вопрос - смогут ли орки закидать Украину пушечным мясом и бомбами, и , с другой стороны, сможет ли Украина продержаться достаточно долго, когда Мордор начнет сыпаться.
показати весь коментар
06.03.2022 09:49 Відповісти
Ми вже усе зможемо.
Русскій вАєнний корабль- іді на*уй!
показати весь коментар
06.03.2022 09:52 Відповісти
НЕ ЗМОЖУТЬ. "ЕЛІТНІ" ВІЙСЬКА ВЖЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ. ВАГНЕРІВЦІВ У РОСТОВІ ЗМОГЛИ ЗІБРАТИ ДО 1 ТИСЯЧИ. Це для ЗСУ один день роботи. ДАЛІ ПІДУТЬ СТРОКОВИКИ 19-20 років. Їх ми будемо валити по 2-3 тисячи за день.
показати весь коментар
06.03.2022 10:39 Відповісти
Москва за мясом не постоит, бабы пушечного мяса еще нарожают, не впервой. Им скобеева с киселесоловём по телеку расскажу, что родина и царь требует.
показати весь коментар
06.03.2022 22:57 Відповісти
Нечего добавить. Ещё один путь- заблудился кацапская ракета в Польше. До Турции они не дотянут и не ошибутся.
Но по любому, Кенингсберг вернётся в родную гавань, китайцы скорее всего устроят референдум на дальнем востоке. А красавице терпеть придётся.
показати весь коментар
06.03.2022 22:51 Відповісти
Карелия - Финляндии, Курилы-Японии, Кубань-Украине, ну и все Та арстаны, Якутии, Бурятии сами по себе.
показати весь коментар
07.03.2022 06:16 Відповісти
Віртальоти почали обгонять
показати весь коментар
06.03.2022 09:55 Відповісти
Ага, я теж з інтересом слідкую за цим змаганням. Вболіваю за літаки.
показати весь коментар
06.03.2022 10:03 Відповісти
Хм,А я поставив на гвинтокрили🤔😉
показати весь коментар
06.03.2022 10:14 Відповісти
Мабуть Стінгери краще валять гвинтокрили, ніж літаки. Літак над землею дуже швидко йде, складно так швидко відреагувати на рух...
показати весь коментар
06.03.2022 10:46 Відповісти
Ми змушені бути стриманими... Вже вдруге я отримав зауваження від свого товарища бельгійського полковника стосовно необхідності дотримання навіть на сторінках Інтернету Женевської Конвенції про поводження з полоненими. Це щоб нас не поставили поряд із рашистами та не звинувачували у воєнних злочинах (в тому числі у знущаннях над полоненими та їх фотографуваннях). Тримаймося! Україна переможе усіх загарбників!
показати весь коментар
06.03.2022 10:12 Відповісти
Вони точно полонені? не терористи? бо юридично россія війну Україні не оголошувала.
показати весь коментар
06.03.2022 10:45 Відповісти
"російські терористичні війська" - слова Данілова. Джерело: https://censor.net/ua/n3322075
показати весь коментар
06.03.2022 11:41 Відповісти
не війна, не полонені і нічого не заважає літакам нато знаходитись у повітряному просторі україни, як і було до цього
показати весь коментар
06.03.2022 12:49 Відповісти
Все правильно. Але вирішують не юристи, а політики.
показати весь коментар
06.03.2022 12:55 Відповісти
Військо́вополонений - у військовій справі та міжнародному праві - особа, що належить до Збройних сил сторони, яка перебуває в стані війни, добровольці, партизани, учасники руху Опору та інші комбатанти, а також деякі некомбатанти - військові кореспонденти, члени екіпажів торговельного флоту і цивільної авіації та інші, які під час війни опинилися у владі ворожої сторони.

«стан війни» - відносини держав із моменту оголошення війни між ними до її закінчення (укладення миру)

- у россії проголошено спецоперацію на території України. Війна та спецоперація це хіба те ж саме?
показати весь коментар
06.03.2022 10:54 Відповісти
А що це таки спецоперація! Як вона визначена відповідно до міжнароодного права?
показати весь коментар
07.03.2022 11:52 Відповісти
А СКІЛЬКИ МОСКАЛИКІВ-СТРОКОВИКІВ РОЗБІГЛОСЯ ПО ЛІСАХ ЧЕРНІГІВЩИНИ, СУМЩИНИ ТА КИЇВЩИНИ. ЦЕ ЩЕ 2-3 ТИСЯЧИ ...
показати весь коментар
06.03.2022 10:35 Відповісти
Одичают,собьются в племена.
показати весь коментар
06.03.2022 10:57 Відповісти
Ви що, самі не бачите, що верхня лінія майже вдвічі довша за нижню?
показати весь коментар
06.03.2022 12:07 Відповісти
https://nonews.co/directory/lists/geography/map-true-size-of-countries
показати весь коментар
06.03.2022 12:45 Відповісти
максимум уничтожения окупантов это гарантия того что опять не прийдут. думали будет 2014 год, вторая серия
показати весь коментар
06.03.2022 12:50 Відповісти
Байрактары где?
показати весь коментар
07.03.2022 04:47 Відповісти
ОНОВІТЬ ДАНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
07.03.2022 10:01 Відповісти
 
 