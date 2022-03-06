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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 285 танків, 985 броньованих машин, 44 літаки, 48 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести величезні втрати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 11 тис. осіб,
танків ‒ 285 од,
ББМ ‒ 985 од,
артилерійських систем –109 од,
РСЗВ -50 од,
засоби ППО - 21 од,
літаків – 44 од,
гелікоптерів – 48 од,
автомобільної техніки - 447 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили у Генштабі.
Топ коментарі
+44 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.03.2022 09:42
+34 Sophia-Maria Duglass
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+29 Галина Шалаева 6370bbe2
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06.03.2022 09:39
у нашей сотрудницы от бомбардировок погибла дочь (14лет) . Она росла на наших глазах .
РВИТЕ ОККУПАНТОВ НА КУСКИ , хлопцы!!!
Це сраному "орденоносцю" пощастило, що Микола його вилами не заколов.
Русскій вАєнний корабль- іді на*уй!
Но по любому, Кенингсберг вернётся в родную гавань, китайцы скорее всего устроят референдум на дальнем востоке. А красавице терпеть придётся.
«стан війни» - відносини держав із моменту оголошення війни між ними до її закінчення (укладення миру)
- у россії проголошено спецоперацію на території України. Війна та спецоперація це хіба те ж саме?