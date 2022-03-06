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Війська РФ обстрілюють житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги жителям міста, – міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстрілюють житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги жителям міста, – міськрада

Російські окупанти сьогодні, 6 березня, продовжують обстріл житлових кварталів Бучі на Київщині та блокують доставку гуманітарної допомоги для жителів громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали Бучі: кожна доба - боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв'язку, інтернету... Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини. Доставити гуманітарні вантажі неможливо: громада в облозі ворога", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що міськрада щодня отримує майже тисячу повідомлень від жителів Бучі та населених пунктів громади про потребу в продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій.

"Жителі просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість жителів перебуває у підвалах", - наголошують у міськраді.

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Там додають, що громаді потрібна підтримка, щоб "вистояти та вижити". "Допоможіть урятувати жителів громади", - підсумували в міськраді.

Автор: Ірина Дашківська
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За це рашисти будуть розраховуватися ПОКОЛІННЯМИ! Вони гірші за німецьких нацистів зі своєю "братською любов'ю"!
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06.03.2022 09:59 Відповісти
рассея скоро ще і піратством займеться.

"Минэкономразвития подтвердило подготовку проекта, который легализует нелицензионный софт в России."
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06.03.2022 10:00 Відповісти
Ягель вони жертимуть, "пірати" недоношені!
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06.03.2022 10:02 Відповісти
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06.03.2022 10:02 Відповісти
А візьми когось із тих лаптєногих підорів у полон, одразу почнеться пісня про "учєнія". Мовляв, я нє знаю, я єщьо нікаво нє убіл і вапщє пєрвий раз автамат в рукі взял. Так само, як вчорашній підбитий хряк заявляв про "пєрвий вилєт" і про те, що він "в ужасє от проісходящєго". ***** вони не потрібні, вбивайте ту нечисть.
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06.03.2022 10:07 Відповісти
А когда кацапы еще приезжали в гости в Бучу,ходили с раскрытыми хлебалами,,красотаааа-Европааа,,. До всего добрались,все уничтожили орки е*аные
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06.03.2022 11:19 Відповісти
эти кацапы суки епаные такие красивые европейские города разрушили - будут 100 лет в нищете жить выплачивая репарации
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06.03.2022 17:49 Відповісти
 
 