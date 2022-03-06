У Гостомелі горять будинки мирних мешканців. Люди благають про допомогу. ВIДЕО

У Гостомелі на Київщині горять будинки мирних мешканців. Люди благають про допомогу.

Про це пише у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

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