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У Гостомелі горять будинки мирних мешканців. Люди благають про допомогу. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Гостомелі на Київщині горять будинки мирних мешканців. Люди благають про допомогу.
Про це пише у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
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Андрей Мудрый
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