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У Гостомелі горять будинки мирних мешканців. Люди благають про допомогу. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Гостомелі на Київщині горять будинки мирних мешканців. Люди благають про допомогу.

Про це пише у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Наслідки бою у Гостомелі. ФОТОрепортаж

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зачем его оставили, кто объяснит?
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06.03.2022 10:09 Відповісти
З якого дива його залишили? Там постійні бої вже більше тижня йдуть.
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06.03.2022 10:11 Відповісти
Пленных не брать!!!
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06.03.2022 10:16 Відповісти
Взлётную полосу разбомбить и там станет тихо.
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06.03.2022 10:17 Відповісти
Вже. Не стало.
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06.03.2022 10:27 Відповісти
кацапи беруть в заручники цілі міста,бо знають,що людяна українська влада буде змушена капітулювати крок за кроком через заручників.які зелені коридори?до капітуляції це утопія.кожен крок капітуляції буде збільшувати кількість українських громадян в заручниках кацапів.
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06.03.2022 11:23 Відповісти
 
 